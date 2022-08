Nach Gefängnisurteil im Fall Ströer: Beide Seiten legen Berufung ein

Von: Alexander Kraus

Dr. Grudrun Ströer. © ANDREAS MAYR

Die Bad Kohlgruber Ärztin war Anfang August zu zwei Jahren Freiheitsstrafe verurteilt worden. Staatsanwaltschaft und Verteidigung gehen jetzt gegen diesen Richterspruch vor. Wann es zur Verhandlung kommt ist unklar.

Bad Kohlgrub/Garmisch-Partenkirchen – Der Fall hat bundesweit für Aufsehen gesorgt: Die Ärztin Dr. Gudrun Ströer aus Bad Kohlgrub ist Anfang August vor dem Amtsgericht Garmisch-Partenkirchen zu zwei Jahren Freiheitsstrafe ohne Bewährung verurteilt worden – wegen des Ausstellens unrichtiger Gesundheitszeugnisse. Darüber hinaus hat Richter Andreas Pfisterer ein vorläufiges, dreijähriges Berufsverbot gegen die 70-Jährige angeordnet (wir berichteten). Sowohl die Staatsanwaltschaft München II als auch Rechtsanwalt Christian Langhorst haben gegen das Urteil Berufung eingelegt, Ströers Verteidiger zudem Beschwerde gegen das Berufsverbot.

Matthias Enzler, der stellvertretende Pressesprecher der Staatsanwaltschaft München II, bestätigt, dass beide beteiligten Parteien in Berufung gehen. Ziel der Staatsanwaltschaft ist – wie von Enzler in der Hauptverhandlung beantragt – die Verhängung einer höheren Strafe gegen die Angeklagte. Enzler hatte als zuständiger Staatsanwalt vor dem Amtsgericht eine Freiheitsstrafe von zwei Jahren und sechs Monaten gefordert – im Vergleich zu Pfisterers Urteil eine Differenz von sechs Monaten. „Darauf beruht die Berufung“, sagt Enzler.

„Razzia“ in Bad Kohlgrub: Die Polizei Murnau, hier Leiter Joachim Loy, und die Kripo Weilheim durchsuchen 2020 unter anderem die Praxis von Dr. Gudrun Ströer. © ANDREAS MAYR

In seiner Urteilsbegründung hatte Pfisterer der Ärztin aus Bad Kohlgrub vorgeworfen, sie habe zu Beginn der Corona-Pandemie 309 Atteste zur Befreiung von der Maskenpflicht erteilt, ohne die Patienten untersucht zu haben. „Atteste auf Zuruf“, hatte Enzler skandiert, der sich im Schlussvortrag für seine Aussage, durch das Erstellen der Gesundheitszeugnisse habe Ströer Menschenleben auf dem Gewissen, Buhrufe aus dem Publikum gefallen lassen musste. Auch Langhorst und Pfisterer wurden öfters unterbrochen. Weiterer Anklagepunkt, den der Richter herausstellte: Ströer habe nach der ersten Durchsuchung der Praxis im Juli 2020 an der Fallerstraße in Bad Kohlgrub und der Beschlagnahmung von Akten und Daten einfach weitere Atteste ausgestellt – bis zur zweiten Razzia im Juni 2021.

Pflichtverteidiger bedauert fehlende Absprache

Die Allgemeinmedizinerin wies sich im Laufe der Verhandlung mehrmals als Angehörige des „indigenen Volks der Germaniten“ aus. Sie gab darüber hinaus an, „extraterritorial“ zu sein und demonstrierte so ihre Ausnahmestellung gegenüber der Staatshoheit. Enzler forderte sie zweimal auf, ihre „Reichsbürger-Show“ zu beenden. Auf Tagblatt-Nachfrage wollte sich Ströer nicht zur Verhandlung äußern und auch keine Stellungnahme zur Berufung abgeben.

Langhorst, der ihr als Pflichtverteidiger beigeordnet worden war, bedauert, dass es im Vorfeld zu keiner Absprache, zu keinem Kontakt mit seiner Mandantin gekommen war. Denn: „Ich sehe durchaus Verteidigungspotenzial.“ Neben Cliff Radke, der sich als Wahlverteidiger für die Berufung selbst bestellt hat, ist Langhorst weiter in den Fall involviert. „Ob das Landgericht meine Pflichtverteidigung aufhebt, warte ich ab“, betont der Jurist. Falls Langhorst bei der Berufungsverhandlung als Pflichtverteidiger auftritt, plant er, die Beweisaufnahme auszuweiten.

Landgericht München II erhält nun die Akten

Die siebenstündige Hauptverhandlung am 3. August verlief turbulent und höchst ungewöhnlich, es gab ständig Zwischenrufe der Zuschauer, ein Großaufgebot an Polizei und Sicherheitskräften hatte alle Hände voll zu tun, mehrmals wurde die Sitzung unterbrochen. Der vorläufige Höhepunkt der Eskalationen war sicher der Moment, als Pfisterer die Ordnungshaft für die Ärztin anwies, woraufhin sie von vier Polizisten gepackt und aus dem Gerichtssaal gezerrt wurde. Einige Zuschauer sprangen auf und versuchten vergeblich, zu verhindern, dass Ströer in die Dienststelle der Polizeiinspektion Garmisch-Partenkirchen abgeführt wurde. Es gab Tumulte, erst allmählich beruhigte sich die Lage wieder. Nach knapp drei Stunden kehrte die Angeklagte unter tosendem Beifall wieder in den Sitzungssaal zurück, weigerte sich aber immer noch, sich zu setzen. Pfisterer ließ sie gewähren. „Ich war froh, dass wir halbwegs ordnungsgemäß fortsetzen konnten“, sagt der Amtsrichter.

Für die Berufungsverhandlung ist eine Strafkammer des Landgerichts München II zuständig „Ein Termin für die Hauptverhandlung ist derzeit noch nicht absehbar“, erklärt Enzler, der damit rechnet, dass der Prozess heuer nicht mehr über die Bühne geht. „Nicht vor 2023“, schätzt der Staatsanwalt. Die Verfahrensakten werden im Lauf der kommenden Wochen dem Landgericht München II vorgelegt, die Strafkammer bestimmt anschließend einen Termin für die Berufungsverhandlung.