Nach Küchenumbau in Bad Kohlgruber Ayslunterkunft - Ab jetzt kocht im Urihof jeder selbst

Liegt etwas abgeschieden: der Uri-Hof © Martin Doll

Das Landratsamt betreibt seit 1. Juli die Bad Kohlgruber Asylunterkunft Urihof. Die Kreisbehörde hat schon die erste große strukturelle Änderung in der Einrichtung vorgenommen.

VON ANTONIA REINDL

Bad Kohlgrub – Wer im Internet Informationen zum Urihof in Bad Kohlgrub sucht, der wird rasch fündig. Jedoch beschreiben die ersten Ergebnisse ein Sport-, ein Wellness- oder auch ein Vitalhotel, das mit Sauna, Schwimmbad und Massageangeboten Gästen einen entspannten Urlaub verspricht. Auch Rezensionen finden sich auf diversen Seiten, die jedoch schon Jahre zurückliegen.

Kaum verwunderlich, beherbergt das ehemalige Hotel doch schon lange keine Gäste mehr, sondern Asylbewerber. Vor kurzem hat das Landratsamt den Betrieb übernommen. „Aus wirtschaftlichen Gründen“, teilt Sprecher Stephan Scharf mit.

Verpflegung gibt es für die Asylsuchenden keine mehr

Seit 1. Juli 2022 und damit seit gut zwei Monaten gehört der Urihof zum Aufgabenbereich der Kreisbehörde. Erste Änderungen im Haus, in dem Asylbewerber Obhut finden, gab es bereits. „Die Küche wurde umgebaut“, informiert Scharf. Auf diese Weise „können die untergebrachten Personen nun selbst kochen“. Damit geht eine andere Struktur einher. Es findet keine Verpflegung mehr statt.

19 Zimmer zählt der Urihof, der im Ortsteil Gagers steht. Derzeit wohnen Scharf zufolge 48 Menschen in der Immobilie. Bereits seit Anfang des Jahres 2013 seien dort Asylbewerber untergebracht.

Einst war das etwas abseits gelegene Gebäude noch von Urlaubsgästen bewohnt. Es war „vor der ‚Umnutzung’ an verschiedene Hotelbetreiber verpachtet“, berichtet Bad Kohlgrubs Bürgermeister Franz Degele (Freie Wähler). Auch an das Hotel erinnert sich der Rathauschef zurück. „Meines Wissens ließ die Auslastung zu wünschen übrig.“ Was Degele ein wenig verwundert: „Meines Erachtens hat es eine ruhige Lage mit hervorragender Aussicht.“ Auch sei das Hotel in der Vergangenheit immer wieder renoviert worden.

Neuer Leiter gesucht

Vor zehn Jahren kam dann der große Einschnitt. Da „schloss dann der Eigentümer mit dem Landratsamt Garmisch-Partenkirchen einen Vertrag zur Unterbringung von Asylsuchenden“, erläutert der Gemeindechef. Zu dieser Zeit habe die Kreisbehörde „händeringend Unterkünfte“ gesucht. Dabei hatte es bereits eine Unterkunft in Bad Kohlgrub gegeben: den Sonnbichlhof, der bis heute besteht. Daran hätten sich „viele Gäste – insbesondere aus den Städten“ gestört, verdeutlicht der Rathauschef.

Der Schaukasten ist ein Überbleibsel aus Hotel-Zeiten © Antonia Reindl

Der ausgebleichte, grüne Schaukasten, der an einer Ecke des Urihof-Areals steht, ist inzwischen umwuchert. Ahornblätter verdecken das Glas. Wer die zarten Äste auf die Seite schiebt, kann noch eine Information lesen, hinter Glas in Kreideschrift: „Restaurant, Café und Hotel geschlossen!“ Was den Urihof anbelangt, so verwandelt sich dieser auf jeden Fall nicht mehr so schnell in ein Hotel zurück. Scharf gewährt einen Blick in die Zukunft: „Das Haus wird in den nächsten Jahren als dezentrale Asylbewerberunterkunft vom Landratsamt betrieben und als Selbstversorgerunterkunft weitergeführt.“ Ganz sich selbst überlassen werden die dort Wohnenden aber nicht. Die Behörde stelle einen Unterkunftsleiter, teilt Scharf mit. Dieser würde sich nicht nur um die Unterbringung, sondern auch um die Bewohner kümmern.