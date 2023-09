Bei Sommerhitze: Katze fällt in Schacht und kann sich nicht befreien - Feuerwehr rettet dehydriertes Tier

Von: Manuela Schauer

Teilen

Endlich erlöst! Ein Kamerad der Feuerwehr befreit die Katze aus dem Schacht. © Feuerwehr Bad Kohlgrub

Tier in Not: In Bad Kohlgrub musste eine Katze gerettet werden. Passanten hatten sie in einem Schacht entdeckt.

Bad Kohlgrub – Sie lag auf dem Schotter, umgeben von vier Wänden. Regungslos, die Beine von sich gestreckt. „Wir haben schon Schlimmes befürchtet“, sagt Josef Mangold, Kommandant der Feuerwehr Bad Kohlgrub. Doch die Katze lebte und wurde am Sonntagmittag vor dem Tod gerettet.

Das Tier war in Bad Kohlgrub im Bereich der neuen Tourist-Info in einen Lichtschacht gefallen und konnte sich aus eigener Kraft nicht mehr befreien. Passanten entdeckten den Vierbeiner, versuchten sofort, ihm zu helfen, scheiterten aber am Gitter des Schachts. „Das ging nicht gscheid raus“, sagt Mangold, dessen Männer nach der Alarmierung um kurz nach 13 Uhr ausrückten. Ihnen gelang, die Absperrung herauszunehmen und die Katze aus der kleinen Grube zu holen.

Aufpäppel-Aktion: Sofort versorgen die Einsatzkräfte das dehydrierte Tier mit Wasser. © Feuerwehr Bad Kohlgrub

Wie lange sie schon in der Notlage steckte, weiß der Kommandant nicht. Nur ein paar Minuten dürften es nicht gewesen sein. Denn allen Anwesenden vor Ort war schnell klar, dass es ihr nicht gut ging. Was niemanden überraschte: „Es war superheiß“, betont Mangold. Zum Teil kratzten die Temperaturen in den vergangenen Tagen die 30-Grad-Marke. Die Katze war also förmlich auf dem Trockenen gesessen, ohne jegliche Flüssigkeitszufuhr. Deshalb versorgten die Einsatzkräfte das dehydrierte Tier sofort mit Wasser. „Sie hat langsam getrunken“, erzählt der Kommandant. Ein Nachbar half ebenfalls, die Katze wieder aufzupäppeln und stellte Futter zur Verfügung. Nachdem sie sich aber in sehr schlechtem Allgemeinzustand befand, brachte er sie in die Tierklinik nach Weilheim. Wie sich dort zeigte, war das haarige Sorgenkind gechipt, so dass die Klinik inzwischen den Besitzer ermitteln konnte.