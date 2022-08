Neue Pächter für Bad Kohlgruber Restaurant gefunden: Eröffnung im Herbst geplant

Teilen

Bereit für den Neustart: Rathauschef Franz Degele (M.) mit den neuen Pächtern (v.l.) Davide la Rocca und Marco Solombrino. Deren Ehefrauen (ab 2.v.r.) Agnieszka und Loredana sind mit von der Partie. Foto: reindl © reindl

Das Leben kehrt zurück ins Kursaal-Restaurant: Die neuen Pächter lassen dort gerade alles herrichten, um im Herbst durchzustarten.

Bad Kohlgrub/Murnau – Unten im Fenster, unmittelbar neben dem Eingang, hängt seit ein paar Monaten ein Schild mit der roten Aufschrift „Restaurant vorübergehend geschlossen!“. Das ist nach wie vor der Fall. Ruhig dürfte es in dem Lokal in den kommenden Wochen aber nicht sein. Im Inneren wird nämlich umfassend renoviert. Neue Pächter sind gefunden – und sie sind keine Unbekannten: Davide la Rocca und Marco Solombrino vom Murnauer Restaurant Il Duetto.

Sie sitzen im Inneren des leeren Lokals an einem der langen Tische. Dunkle Holzmöbel. Eine grüne Plastikgirlande schlängelt sich die Wände entlang. Jedes Wort hallt. La Rocca, seine Frau Loredana, Solombrino und seine Frau Agnieszka unterhalten sich mit Rathauschef Franz Degele (Freie Wähler) darüber, wie der Kontakt entstand. Eigentlich hätten sich die Gastronomen für eine andere Wirtschaft interessiert, verrät la Rocca. Aber das habe sich zerschlagen, sagt Degele. Ein Vertrag kam nicht zustande. Doch der Bürgermeister wurde auf die Il-Duetto-Männer aufmerksam, wusste nun, dass die beiden mit dem Gedanken spielen, sich auch in Bad Kohlgrub niederzulassen. Er griff zum Telefonhörer. „Vom Zwischenmenschlichen hat es von Anfang an gepasst“, erzählt Degele. Und auch von der Qualität, die Solombrino und la Rocca abliefern, zeigt er sich überzeugt.

Gemütlichkeit gepaart mit Modernität

Dasselbe Niveau, für das das Il Duetto in Murnau bekannt ist, möchten die beiden Italiener auch im Ammertal halten. Was die neuen Pächter an dem Restaurant am Kurpark reizte? Zum einen die Größe. Während das Lokal in Murnau über überschaubare, aber gefühlt immerzu besetzte Stühle und Bänke verfügt, ist in Bad Kohlgrub viel Raum, sehr viel Raum: 120 Plätze innen, noch einmal so viele draußen. Der Außenbereich war noch so etwas, das reizte. „Endlich eine Terrasse“, sagt Solombrino. Nun haben die beiden die Möglichkeit, Feste zu feiern – Hochzeiten, Geburtstage, Jubiläen.

Innen wird alles umgestaltet werden, dafür arbeitet man mit denselben Handwerkern zusammen, die man damals für die Murnauer Lokalität engagiert hatte, verrät la Rocca. Das Ziel lautet: Gemütlichkeit gepaart mit Modernität. „Das ist unser Konzept.“ Plus eine „schöne Atmosphäre“, ergänzt Solombrino. Doch die bayerische Stub’n bleibt so erhalten, wie sie ist.

Auch die Küche soll auf Vordermann gebracht werden. Solombrino führt durch den großen, von Edelstahl dominierten Raum. Zwischen den Gasherden fehlt noch ein Grill, auch ein Pizzaofen muss noch rein. In einer Ecke des Raums sticht eine gläserne Kabine ins Auge. Dort soll der Pizzabäcker seines Amtes walten. Über die Größe freut sich la Rocca. „Da kann man drin Fußballspielen“. In Murnau komme es schon vor, dass in der Enge der Ellenbogen des einen im Rumpf des anderen landet, erzählt der Küchenchef. Aber „meine Nieren funktionieren noch“.

Italienische Küche, aber auch bayerische Schmankerl

Seit 31 Jahren hat sich Solombrino der Gastronomie verschrieben. In der Küche werden, wenig überraschend, italienische Speisen zubereitet, die Karte soll ähnlich groß sein wie im Il Duetto, allerdings nicht komplett identisch. Auch bayerische Schmankerl können sich die Italiener vorstellen, Schweinebraten und Schweinshax’n. „Letzteres „aber eher im Herbst“, hofft Degele. Denn im Sommer, wenn viele Familien im Ort zum Essen gehen, sei Pizza und Pasta, bevorzugt, weiß der Bürgermeister.

Was den Namen anbelangt, so gibt es da schon eine Idee. „Il Duetto 2“, verrät Solombrino. Doch la Rocca scheint noch nicht ganz glücklich mit dem Namen zu sein. Ein wenig Zeit bis zur Eröffnung und damit für die Taufe hat das Duo aber ja noch. Im kommenden Herbst wollen die Gastronomen das Kurpark-Restaurant aufsperren, voraussichtlich im November. „Wir hoffen noch im Oktober“, sagt Degele. Doch die Lieferzeiten sind lang, Handwerker gut gebucht. Das lange Warten aber „werden die nächsten Jahre entschädigen“, meint der Bürgermeister lächelnd – und sichtlich froh, damals zum Telefonhörer gegriffen zu haben.