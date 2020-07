Polizei-Razzia in Bad Kohlgrub: Verdacht gegen Ärztin

Mit einem richterlichen Durchsuchungsbeschluss rückte am frühen Donnerstag die Polizei in Bad Kohlgrub an. In deren Visier dabei: eine Organisatorin der Murnauer Corona-Demos!

Bad Kohlgrub – Ein beschaulicher, sonniger Sommermorgen. Anwohner führen ihre Hunde Gassi, die ersten Hörnle-Wanderer rücken an, Kinder sind auf dem Weg zur Schule. Plötzlich biegen vier Polizeifahrzeuge in die Kohlgruber Fallerstraße ein, ein Dutzend Beamte steigt aus, einige bleiben draußen, der Rest betritt das schmucke Mehrparteienhaus im oberen Kurgebiet. Fenster öffnen sich, Hälse recken sich, neugierige Blicke. Was ist passiert? Hintergrund des Einsatzes ist ein vermuteter Verstoß gegen Paragraph 278 Strafgesetzbuch: „Ausstellen unrichtiger Gesundheitszeugnisse ...“

In einer Wohnung mit Dr. Erfurth

Elf Beamte der Polizeiinspektion Murnau, der Kripo Weilheim und von den operativen Ergänzungsdiensten rücken um 8.30 Uhr in der Fallerstraße 1 in Bad Kohlgrub an. Einsatzleiter Joachim Loy hält sich bedeckt („Es geht um Akten“), verweist an die Staatsanwaltschaft am Landgericht München II. Im Visier der Ermittler steht ein Verdacht gegen die Ärztin Dr. Gudrun Stroer, die in dem Gebäude eine „Praxis für Energie- und Präventionsmedizin“ betreibt. Die Medizinerin teilt sich die Wohnung mit Dr. Uwe Erfurth (73), der in der Region zuletzt vor allem durch seine Aktivitäten als Kopf der Murnauer Corona-Demos und nach polizeilicher Einschätzung als vermeintlicher Anhänger der Reichsbürgerbewegung auffiel. Die gestrige Razzia indes richtete sich nach den Worten von Einsatzleiter Loy nicht gegen Dr. Erfurth.

Atteste für Maskenbefreiung?

Auf Nachfrage bestätigte Staatsanwältin Karin Jung als Grund für die Praxis- und Wohnungsdurchsuchung bei Dr. Gudrun Stroer Verdachtsmomente für das Ausstellen unrichtiger Gesundheitszeugnisse. Angeblich soll die Ärztin Atteste an Personen ausgestellt haben, die vom Tragen eines Mund- und Nasenschutzes befreien – gegen eine Spende für die Aktionsgemeinschaft „Leben in Freiheit“. Aufmerksam geworden war die Polizei auf dieses Vergehen nach Hinweisen aus der Bevölkerung.

Staatsanwältin Jung berichtete weiter, „dass die Polizei während der vierstündigen Durchsuchung der Räumlichkeiten verschiedene Unterlagen sichergestellt hat. Diese müssen nun geprüft werden.“ Probleme oder Anzeichen von Widerstand während des Einsatzes habe es von Seiten der Beschuldigten nicht gegeben.

Auskunftsfreudig zeigte sich die Verdächtige im kurzen Gespräch mit dem Tagblatt: „Ja, das stimmt. Die Polizei war da. Ich habe nichts zu verheimlichen.“ Weiter erklärte Dr. Gudrun Stroer, dass sie schon mit so etwas gerechnet und damit keine Probleme habe: „Wer die näheren Einzelheiten erfahren will, soll einfach am kommenden Samstag um 15 Uhr zu unserer Demo nach Schongau kommen. Da erfährt dann jeder die Hintergründe dieser Aktion.“