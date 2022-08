Randale an Moorhütte und Weiher in Bad Kohlgrub

Von: Josef Hornsteiner

Zerstört: Auch Fensterscheiben sind eingeschlagen. f: pvt © Privat

Ausgerissene Hocker, kaputte Stelen, eingeschlagene Fensterscheiben – Randalierer haben an der Bad Kohlgruber Moorhütte, am Lehrpfad und am Weiher für Schäden gesorgt. Nun ist alles wieder repariert: Dank mühsamer ehrenamtlicher Arbeit.

Bad Kohlgrub – Wer es war? Ein Rätsel. Kleine Kinder schließt Monika Niklas aus. „Die Hocker wären zu schwer für sie gewesen.“ Die Sitzgelegenheiten sind aus massivem Eichenholz. Sie zu packen und in den Weiher zu werfen braucht die Kraft mindestens einer jugendlichen Person. Gleich mehrere Holzblöcke sind so im Wasser gelandet. Und nicht nur das: Einer oder mehrere Wüstlinge haben an der Bad Kohlgruber Moorhütte, am Lehrpfad und am anliegenden Weiher eine Schneise der Verwüstung hinterlassen.

Niklas, Vorsitzende des Vereins „Unser Bad Kohlgrub“, betreut mit ihren Mitgliedern die Anlage, kümmert sich seit Jahren liebevoll um das kleine Einod bei Bad Kohlgrub. Die möblierte Moorhütte ist Teil des Lehrpfades rund um das Thema Moor. Es gibt viele Infotafeln, in Schaukästen ist nicht nur Interessantes rund ums Moor zu lesen, sondern auch über aktuelle Veranstaltungen in der Region. Ein Ort der Ruhe. Doch der Anblick, der sich Anfang August an dem Areal bot, entsetzte viele Gäste und Einheimische und trieb Niklas die Zornesröte ins Gesicht.

Unbekannte schlugen drei Schaufensterscheiben ein, schmissen Eichenhocker in den Weiher

Unbekannte schlugen drei Schaufensterscheiben ein, schmissen mehrere Eichenhocker, die 20 Zentimeter tief im Boden verankert waren, in den Weiher, zertraten Stelen und Balken – kurzum, sie ließen der Gewalt freien Lauf. Hin und wieder hat Niklas mit Kleinigkeiten zu tun, die kaputt gemacht werden. Doch dieses Ausmaß ist selbst ihr neu. Die Anzeige bei der Polizei und ein Aufruf in den sozialen Medien fruchteten bislang nicht.

Am Dienstag hat der Glaser die neuen Scheiben gesetzt, die Schäden sind nun vollends repariert. Seither ist glücklicherweise nichts mehr passiert. Doch bleiben die Ehrenamtlichen trotzdem auf den Kosten im dreistelligen Bereich sitzen – und natürlich rechnet niemand die freiwilligen Stunden ein, die nicht nur für den Unterhalt, sondern jetzt auch für das Reparieren aufgebracht werden mussten.

Für Bürgermeister Franz Degele ist das ein neues Ausmaß an Verrohung. Er weiß zwar, das besonders zur Ferienzeit hin und wieder etwas kaputt gemacht wird, beispielsweise im Kurpark. „Das sind aber stets Kleinigkeiten.“ Doch das eine Anlage gezielt so verwüstet wird, verurteilt er. Die Kommune steht deshalb in engem Kontakt mit der Polizei, um zumindest präventiv vorbeugen zu können.