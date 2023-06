Sanierung der Hörnle-Bahn: Retro-Charme bleibt erhalten - Im Frühsommer 2025 soll Projekt beendet sein

Von: Manuela Schauer

Teilen

Sie sind das Markenzeichen der Bahn: die Schwenksessel. © Antonia Reindl

Es ist ein Großprojekt, das Bad Kohlgrub ins Haus steht. Die Hörnle-Schwebebahn wird saniert. Das verschlingt Millionen.

Bad Kohlgrub - Sie hat Kultstatus: Die Hörnle-Schwebebahn ist beliebt, allen voran wegen ihres Retro-Charmes. Deshalb soll dieser bei der Sanierung der fast 70 Jahre alten Anlage bewahrt werden. Die Schwenksessel bleiben, nur die Drehrichtung ändert sich. „Man fährt rechts hoch und links runter“, kündigte Bürgermeister Franz Degele bei der Bürgerversammlung an. Daraus würden sich Vorteile beim Ausstieg ergeben. Die Kosten liegen bei geschätzt rund zwei Millionen Euro. Als Hauptinvestitionen führte der Bürgermeister den Neubau der Bergstation, die Anbauten an der Talstation, die neue elektrische Steuerung sowie die Lastengondeln für Materialtransporte an.

Angebote und Pläne für die einzelnen Gewerke liegen vor. Zum Prozedere gehört auch, einen landschaftspflegerischen Begleitplan in Auftrag zu geben. „Ohne geht’s nicht“, betonte Degele. Das ist bereits erfolgt. Dieser sowie die anderen Pläne werden mit Landratsamt, Seilbahnaufsicht und TÜV abgestimmt, um die erforderlichen Genehmigungen zu erhalten. Erste Maßnahmen sind bereits erledigt worden. Zum Beispiel kümmerte man sich um die Fundamente einzelner Stützen. Weitere folgen in Eigenleistung während der Herbstrevision. Im Frühsommer 2025 soll die Sanierung abgeschlossen sein. Bis dahin verfolgen die Verantwortlichen ein Ziel: den Stillstand der Bahn in der Hauptsaison zu vermeiden. Von Oktober oder November bis Mai sollen die Arbeiten über die Bühne gehen. „Das“, verdeutlichte Degele, „sind nicht so starke Monate.“