Unfall beim Abbiegen: 78-Jähriger übersieht Motorradfahrer

Von: Manuela Schauer

Zu einem Zusammenstoß ist es in Bad Kohlgrub gekommen. © Imago/ Fotostand/ Gelhot

Ab ins Krankenhaus: Bei einem Verkehrsunfall hat sich ein 18-Jähriger aus Bad Kohlgrub verletzt. Er war mit seinem Motorrad gestürzt, nachdem ihm ein Mann aus Berg die Vorfahrt genommen hatte.

Bad Kohlgrub - Ein Verletzter und ein Schaden in Höhe von rund 4000 Euro sind die Bilanz eines Unfalls, der sich am Sonntag in Bad Kohlgrub ereignet hat. Ein 78-Jähriger aus Berg (Landkreis Starnberg) war gegen 13.45 Uhr mit seinem Pkw auf der Fallerstraße unterwegs und wollte nach links in eine Hotel-Einfahrt einbiegen. Dabei übersah er den entgegenkommenden und vorfahrtberechtigten Motorradfahrer (18) aus dem Ort.

Der junge Mann konnte nicht mehr bremsen, prallte gegen das Auto und stürzte. Wie die Polizeiinspektion Murnau mitteilt, musste der Einheimische zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden. Bei dem Motorrad lief Betriebsflüssigkeit aus, die durch die örtliche Feuerwehr gebunden wurde.

