Unfallflucht am Hotel-Parkplatz: Täter hinterlässt Schaden an Wohnmobil

Von: Manuela Schauer

Die Polizei bittet um Hinweise. © Ulrich Stamm / IMAGO

Ärgerlich: Ein bislang Unbekannter hat ein Wohnmobil beschädigt, ohne dies zu melden. Die Polizei bittet um Hinweise.

Bad Kohlgrub – Einen Schaden in Höhe von rund 2000 Euro hat der Eigentümer eines Wohnmobils zu beklagen, welches auf dem Parkplatz des Hotels Schillingshof (Fallerstraße) in Bad Kohlgrub abgestellt war. Im Zeitraum von Montag, 23 Uhr, bis Montag, 10 Uhr, wurde die rechte Fahrzeugtüre sowie der Kotflügel in Mitleidenschaft gezogen.

Wie die Polizeiinspektion Murnau mitteilt, entfernte sich der Verursacher, ohne seinen Verpflichtungen nachzukommen und den Schaden zu melden. Am Abend zuvor hatte der Geschädigte noch ein Fahrzeug festgestellt, welches sehr nah an seinem Wohnmobil geparkt war. Weitere Ermittlungen folgen, heißt es von Seiten der Polizei. Die Beamten nehmen Hinweise zur Unfallflucht unter der Telefonnummer 0 88 41/6 17 60 entgegen.