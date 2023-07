Für fünf Wochen: Teilstrecke zwischen Bad Kohlgrub und Murnau komplett gesperrt - Bürgermeister hofft auf Zuverlässigkeit der Bahn

Staatsstraße wird ab 11. September saniert

Verkehrsteilnehmer, aufgepasst: Ab 11. September wird die Staatstraße zwischen Bad Kohlgrub und Murnau auf einem über vier Kilometer langen Abschnitt umfangreich saniert. Es kommt zu Umleitungen.

Bad Kohlgrub – Ein bisschen mulmig ist Franz Degele (Freie Wähler) schon zumute, wenn er an die Zeit ab dem 11. September denkt. Dann sperrt das Staatliche Bauamt Weilheim die Staatsstraße 2062 vom östlichen Ortsausgang Bad Kohlgrubs bis zirka einen Kilometer nach der Abzweigung nach Grafenaschau. Und das komplett. Fünf Wochen lang, bis 13. Oktober.

Vorausgesetzt, die Witterung sorgt für keine Verzögerungen. „Eine Riesenfreude“, sagt der Bürgermeister voller Ironie. Zwar kehrt mehr Ruhe ein im Dorf, aus touristischer Sicht wäre ihm die Maßnahme einen Monat später aber lieber gewesen. Nur: „Unser Einfluss ist da sehr gering.“

Fahrbahn-Oberfläche ist großer Belastung ausgesetzt

Dass die Arbeiten nötig sind, daran besteht kein Zweifel. Degele selbst weiß nur zu gut, wie stark die Straße strapaziert wird. Zwischen Murnau und Saulgrub nutzen sie täglich bis zu 8000 Fahrzeuge. Diese hohe Verkehrsbelastung sowie das Alter der Fahrbahn haben die Oberfläche stark in Mitleidenschaft gezogen, teilt das Bauamt mit. Auf dem 4,2 Kilometer langen Streckenabschnitt tauchen vermehrt Risse und Schäden auf. Deshalb führt an einer umfassenden Sanierung kein Weg vorbei.

Die Hoffnung auf eine freie Bahn am Wochenende muss die Weilheimer Behörde aber gleich nehmen. Auch samstags und sonntags bleibt die Route dicht. Der Verkehr wird nördlich über Peiting/Schongau, Peißenberg, Huglfing und südlich über Oberau nach Murnau umgeleitet.

Auch in Bad Kohlgrub laufen Arbeiten

Die Gemeinde Bad Kohlgrub nutzt die Sperrphase, um innerorts Arbeiten zu absolvieren. Sie saniert Schächte, Schieberkappen, Bordsteine und Übergänge. „In der autoarmen Zeit tun wir uns leichter“, erklärt Degele. Danach erhält der innerörtliche Bereich von der St.-Rochus- bis zur Steigrainer Straße in Nachtschichten einen neuen Asphaltbelag. Die bestehenden Oberflächen werden um jeweils zirka neun Zentimeter abgefräst und anschließend mit einer fünf Zentimeter dicken Asphaltbinder- sowie einer vier Zentimeter dicken Asphaltdeckschicht erneuert. Außerorts passiert ebenso einiges. Auf der gesamten Baulänge ersetzt und ergänzt die Weilheimer Behörde die Schutzplanke. Sobald die Fahrbahndecken saniert sind, folgt das Finale: Die Straße bekommt wieder Markierungen.

+ Punktuelle Baustellen: Die Gemeinde nutzt die verkehrsberuhigte Zeit, um im Ort Arbeiten zu vollziehen. Autos und Co. werden an den entsprechenden Stellen vorbeigeleitet. © Bauamt/Fellner

Der Startschuss fällt also am letzten Tag der Ferien. Das Ganze während der schulfreien Wochen abzuwickeln, war aber nicht möglich, verdeutlicht das Bauamt. Die Staatsstraße diene in dieser Zeit als Ausweichstrecke für andere Deckenbauarbeiten an der B23 Oberau-Peiting. Deshalb waren Regelungen zu treffen. Der morgendliche Schulbusverkehr von Bad Kohlgrub nach Murnau für die Kinder, die in der Marktgemeinde eine Einrichtung besuchen, läuft. Die Busse dürfen durch die Baustelle fahren. Tagsüber funktioniert das aber nicht. Als Ersatzrückweg nach Unterrichtsschluss bietet sich vorrangig die Ammertal-Bahn an.

Schleichwege werden kontrolliert

Das Prozedere für Mädchen und Buben aus Grafenaschau, die in Bad Kohlgrub zur Schule gehen, läuft ähnlich ab. In der Früh geht’s mit dem Bus durch die Baustelle, zurück erfolgt der Transport über den bestehenden Radweg zwischen den beiden Orten. Den verwendet auch der Rettungsdienst. Wer meint, der Umleitung ausweichen und diese Route als Schleichweg zu missbrauchen zu können, sollte sich hüten. Die Polizei überwacht diesen Bereich.

Ein großes Chaos befürchtet Rathauschef Degele nicht. Dazu würde es erst kommen, falls zur Abwechslung wieder Probleme im Schienennetz auftreten. „Dann kaufen wir einen Hubschrauber.“ Zum Scherzen ist er eigentlich gar nicht aufgelegt, wenn er sich dieses Szenario ausmalt. Zwar habe die Deutsche Bahn versprochen, in der Phase der Vollsperrung keine Reparaturen an der Linie zu tätigen, doch ist das für den Gemeindechef nicht der entscheidende Punkt. Die Frage, die sich ihm stellt: „Fährt der Zug überhaupt?“ Zuletzt war das öfter nicht der Fall. Seit 10. Juli steht der Betrieb wegen hitzebedingter Gleisunebenheiten bereits wieder still. Degele hofft das Beste, sagt aber: „Ich bin massiv gespannt.“