Sanierung der Staatsstraße zwischen Bad Kohlgrub und Westried: Zeitraum der Vollsperrung verkürzt

Von: Manuela Schauer

Zwischen dem östlichen Ortsende von Bad Kohlgrub und bis circa einen Kilometer vor dem Abzweig nach Grafenaschau wird für eine gewisse Zeit kein Verkehr fließen. © Bauamt/Fellner

Ab 11. September wird auf einer Teilstrecke an der Staatstraße 2062 gewerkelt. Schäden an der Fahrbahn müssen behoben werden. Rund 2 Millionen Euro wird die Baumaßnahme kosten.

Bad Kohlgrub – Etwa 8000 Fahrzeuge sind täglich auf der Staatsstraße 2062 zwischen Saulgrub und Murnau unterwegs. Die hohe Verkehrsbelastung und das Alter der Strecke haben zu starken strukturellen Schäden an der Fahrbahn geführt. Deshalb startet das Staatliche Bauamt Weilheim ab Montag, 11. September, zwischen Bad Kohlgrub und Westried eine Sanierungsoffensive. Die Kosten in Höhe von zirka zwei Millionen Euro trägt der Freistaat. Doch anders als ursprünglich geplant, wird die Maßnahme nicht innerhalb einer fünfwöchigen Vollsperrung abgewickelt. Die Weilheimer Behörde stimmte sich intensiv mit der beauftragten Baufirma ab, sodass der Zeitraum reduziert werden konnte, heißt es in einer Pressemitteilung. Unter Ausnutzung des Tageslichts und unter teilweisem Arbeiten in der Nacht beträgt die Vollsperrungsphase noch knapp zwei Wochen (siehe Verkehrsphase 2).

Hintergrund für die gesamte Überarbeitung des Zeitplans ist, die weiten Umfahrungswege von Bad Kohlgrub nach Murnau und die damit einhergehende starke Belastung für die Bevölkerung abzumildern. Die geplante Bauzeit umfasst weiterhin insgesamt fünf Wochen. Sie beginnt am 11. September, endet voraussichtlich am Freitag, 13. Oktober, und gliedert sich wie folgt in vier Verkehrsphasen:



PHASE 1 (außerorts): Die erste Phase dauert von 11. bis 15. September: Tagsüber wird es eine abschnittsweise einseitige Verkehrsführung mit Ampelregelung auf der Staatsstraße 2062 geben. Die auszuführenden Arbeiten umfassen die Baustelleneinrichtung, den Aufbau der Umleitungsbeschilderung und Verkehrsführung sowie die Demontage der Schutzplanken, Leitpfosten et cetera auf der gesamten Strecke.

PHASE 2 (außerorts): Mit der zweiten Phase geht’s am 18. September um 8 Uhr los, sie läuft bis 30. September. In dieser Zeit ist die Strecke durchgängig – inklusive des Wochenendes 23./24. September – vom Ortsausgang Bad Kohlgrubs bis Westried (Abzweig nach Grafenaschau) komplett gesperrt. Die Arbeiten umfassen das Abfräsen des Asphaltoberbaus sowie den Einbau der -tragschicht in Schadstellen und der Asphaltbinder- und -deckschichten auf ganzer Länge.

Während der Vollsperrung wird der Verkehr nördlich über Peiting/Schongau, Peißenberg und Huglfing umgeleitet. Südlich steht die Bundesstraßenverbindung über Oberammergau, Oberau und Murnau zur Verfügung. Der morgendliche Schulbusverkehr von Bad Kohlgrub nach Murnau für die Kinder, die in der Marktgemeinde eine Bildungseinrichtung besuchen, wird überwiegend mit der Durchfahrt der Busse durch die Baustelle ermöglicht. Die Rückkehr erfolgt per Bahn über die Linie Murnau–Oberammergau. Von Dienstag bis einschließlich Donnerstag, 26. bis 28. September, müssen die Schüler aufgrund des Einbaus der Asphaltdeckschicht auch morgens in den Zug einsteigen. Schulkinder aus Grafenaschau werden morgens mit Kleinbussen über einen Wirtschaftsweg nach Bad Kohlgrub und mittags wieder zurück gebracht.

PHASE 3 (außerorts): Zwischen 4. und 13. Oktober kommt es tagsüber abschnittsweise zu einer einseitigen Verkehrsführung mit Ampelregelung. In dieser Phase werden Bankette eingebaut, Schutzplanken und Leitpfosten montiert sowie Markierungen aufgetragen.

PHASE 4 (innerorts): Seitens der Gemeinde Bad Kohlgrub werden im Zeitfenster der Vollsperrung – also zwischen 18. und 30. September – innerorts Schächte, Schieberkappen, Bordsteine und Übergänge saniert. In Nachtschichten bekommt der Bereich von der St.-Rochus-Straße bis zur Steigrainer Straße ab 4. Oktober einen neuen Asphaltbelag. Es ist geplant, diese Arbeiten bis 7. Oktober abzuschließen.

Bleibt zu hoffen, dass das Wetter mitspielt. Witterungsbedingte Verschiebungen der Zeiten kann das Bauamt nicht ausschließen. Die Behörde bittet Verkehrsteilnehmer schon jetzt um Verständnis für die Beeinträchtigungen, die aus der Streckensperrung resultieren.