Wahlsieg im 2. Durchgang: Bad Kohlgrub hat neue Vize-Bürgermeisterin

Von: Manuela Schauer

Das künftige Rathaus-Gespann: Bürgermeister Franz Degele gratuliert seiner neuen Stellvertreterin Martina Höck zum Wahlsieg. Foto: schauer © schauer

Eine enge Kiste. Bad Kohlgrubs Gemeinderat hat einen neuen 2. Bürgermeister gewählt. Erst im 2. Durchgang fiel die Entscheidung.

Bad Kohlgrub – Den Blumenstrauß brachte Franz Degele (Freie Wähler) schon mal vorsorglich mit. Für den Fall, dass sich sein leiser Wunsch erfüllt und der Gemeinderat eine der sieben Frauen im Gremium zu seiner Stellvertreterin kürt. Ansonsten, sagte Bad Kohlgrubs Bürgermeister und lachte, hätte ihn die Gattin des neuen Vize-Rathauschefs bekommen. Dazu kam es am Dienstagabend aber nicht. Degele überreichte die Blumen an Martina Höck (Liste Landwirtschaft).

Die 48-Jährige hat sich bei der Neuwahl des Zweiten Bürgermeisters gegen Kathrin Kleiner (Neue Liste) durchgesetzt. Eine enge Kiste. Christian Hollrieder, der Rathaus-Geschäftsführer, zählte vor den Augen des Wahlausschusses die Stimmzettel aus, nachdem die Ortspolitiker diese nacheinander in eine Karton-Urne geworfen hatten. Das Ergebnis: sieben zu sieben. Unentschieden. Die krankgemeldete Mona Reindl (Freie Wähler) wäre quasi das Zünglein an der Waage gewesen. Also noch einmal von vorne. Einige im Raum spekulierten bereits, dass gelost werden müsse. Doch die zweite Runde entschied Höck für sich (8:6).

Vorgänger noch bis Ende März im Amt

Die Mutter von drei Kindern (15, 10 und 8 Jahre) übernimmt nun, mitten in der laufenden Amtszeit, den Posten von Hans-Peter Lory. Der Vertreter der Neuen Liste trat aus beruflichen Gründen zurück. Bis 31. März wird der Kfz-Meister noch kommissarisch das Amt ausüben. Denn Degele verabschiedet sich am kommenden Montag für zwei Wochen in den Erholungsurlaub. Ins kalte Wasser geworfen zu werden – diesen schwierigen Start wollte man Lorys Nachfolger nicht zumuten.

Mit Höck tritt aber keine blutige Anfängerin die Nachfolge an. Sie hatte das Amt in der Vergangenheit schon einmal bekleidet. Als Karl-Heinz Reichert damals aus gesundheitlichen Gründen als Bürgermeister aufhörte und Degele im August 2018 den Chefsessel einnahm, rückte die damals dritte Bürgermeisterin zur zweiten auf. Auch 2020 stellte sie sich zur Wahl, unterlag aber Lory.

Erneute Kandidatur reiflich überlegt

Dass sie nun wieder ihren Hut in den Ring warf, war jedoch keineswegs eine Selbstverständlichkeit. „Ich habe schon überlegen müssen“, sagt sie im Tagblatt-Gespräch. Ihre Gruppierung ließ sie wissen, dass ihre Kandidatur durchaus gewünscht wäre. Sie hatte aber erst Berufliches zu regeln, klärte das Ganze mit der Familie. „Man muss sich ja schon umstellen, dass man wieder mehr furt ist.“

Mit einer knappen Entscheidung hatte Höck gerechnet. „Ich hätte es auch der Kathi vergönnt“, betont die Wahlsiegerin, die sich nun auf ihre neue, alte Aufgabe freut. Lory hat sie bereits angerufen, gefragt, ob sie ihn in den nächsten Wochen bei Terminen begleiten wolle. Ab April verfahren Degele und seine Stellvertreterin dann wie früher: Immer am Wochenanfang setzen sie sich zusammen und sprechen alles durch. Ein vom Rathauschef praktiziertes Ritual, um den oder die Vize auf dem Laufenden zu halten. Höck findet’s eine „gute Sache“.