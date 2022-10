Zweifel am Zeitplan: Bahnstrecke soll am 11. Dezember freigegeben werden - Doch fährt auch der Zug wieder?

Von: Manuela Schauer

Am Bahnübergang in Bad Kohlgrub liegen die demontierten Schranken neben der Gleisanlage © Dominik Bartl

Die Deutsche Bahn ist derzeit auf Sanierungskurs. Auch zwischen Murnau und Oberammergau steht der Zugverkehr deshalb still. Doch im Dezember soll die Strecke freigegeben werden, woran noch nicht alle glauben.

Bad Kohlgrub/Ammertal – Regelmäßig, manchmal wöchentlich, steht der Termin im Kalender von Franz Degele (Freie Wähler). Ein Online-Meeting, an dem auch seine Bürgermeister-Kollegen teilnehmen. Um Informationen zu erhalten, wie es mit der Zuglinie Murnau-Oberammergau weitergeht. Nicht selten fallen die Auskünfte vage aus. Für Bad Kohlgrubs Rathauschef gleicht der Runde Tisch eher „einer Märchenstunde der Deutschen Bahn“. Auch am aktuellen Zeitplan hegt Degele Zweifel.

Zum Fahrplanwechsel am 11. Dezember soll der Bahnbetrieb, der kurz nach der Tragödie bei Burgrain eingestellt worden war, wieder aufgenommen werden, gibt der Bürgermeister in der Sitzung des Gemeinderats bekannt. Sein Kommentar: „Schau ma moi“. Im Tagblatt-Gespräch wird er deutlicher. „Die Chance, dass der Zug ab diesem Datum fährt, liegt für mich unter 50 Prozent“, sagt Degele. Er lasse sich aber gerne positiv überraschen. Seine Bedenken sind begründet. Zwar bestätigt die DB, dass an besagtem Tag die Freigabe der Strecke erfolgen soll. „Die Aufnahme des Zugverkehrs wiederum ist abhängig von verbleibenden infrastrukturellen Einschränkungen“, teilt eine Sprecherin auf Nachfrage mit. Heißt auf gut Deutsch: Ob tatsächlich auch ein Zug fährt, steht in den Sternen. „Wenn sie die Strecke stilllegen will, soll es die DB sagen“, sagt Degele mit gereiztem Unterton. „Dann können wir einen Radweg drauf machen.“

Man könnte fast den Eindruck gewinnen, dass die Strecke zu Tode saniert wird.

Ihn nervt das ganze Procedere. Denn seit Jahren versuchen die Kommunen, Urlaubsgäste und Tagesausflügler dazu zu bewegen, den Öffentlichen Personennahverkehr zu nutzen. Vergebene Liebesmühe, angesichts der derzeitigen Probleme. Der Rathauschef behauptet sogar, der Imageschaden der Deutschen Bahn sei nicht mehr zu regulieren.

Da fährt doch was auf der Strecke zwischen Unterammergau und Oberammergau, nur ist es eben kein Zug für Bahnkunden, sondern für die Reparaturarbeiten. © privat

Immerhin: Inzwischen liegt ein Ablaufplan der Arbeiten auf dem Tisch des Gemeindechefs (siehe Infobox). Der fehlte bisher, was er anmahnte. Er wusste zwar, was im Groben passieren soll, aber nicht wann. Die Übersicht verwundert ihn trotzdem, genauer gesagt, der Umfang und die jeweilige Dauer. „Man könnte fast den Eindruck gewinnen, dass die Strecke zu Tode saniert wird“, sagt Degele im Gemeinderat. Was nach einem Spaß klingt, meint er aber alles andere als scherzhaft. Die Aussage ist mehr Ausdruck seiner Unzufriedenheit.

Geplante Arbeiten auf der Strecke September:

Vegetationsarbeiten, Beseitigung von Schienenfehlern durch Schweißtrupps, Vorbereitungen für Maßnahmen von Oktober in Dezember (zum Beispiel Baugleisregelung, Außerbetriebnahme von Bahnübergängen), vorbereitende Tätigkeiten für den Langeschienenwechsel Oktober:

Weiterführende Vegetationsarbeiten, Langeschienenwechsel, Reprofilierung der Bahngräben an mehreren Stellen, Spülprogramm an mehreren Stellen, Schlammstellensanierung, Sanierung Durchlässe November/Dezember:

Beseitigung weiterer diverser Gleislagefehler, Schlammstellen und Schienenwechsel

Die basiert vor allem auf der lange Zeit unzureichenden Kommunikation seitens der DB. Zuletzt, als sämtliche Übergänge auf der Strecke außer Betrieb genommen und Schranken abgebaut wurden. Ein notwendiger Schritt. „Für die Einrichtung eines so genannten Baugleises ist die Außerbetriebnahme von Bahnübergängen erforderlich“, teilt die Bahnsprecherin mit. Dazu gehöre der Abbau. Doch erfuhr davon niemand. „An uns wurde nichts herangetragen“, sagt auch Robert Stumpfecker, Degeles Amtskollege aus Unterammergau. Bad Kohlgrubs Rathauschef versteht die Vorgehensweise nicht, schließlich hätte eine Email genügt. Stattdessen meldeten sich Bürger, die sich erkundigten, ob die Bahnstrecke dauerhaft lahmgelegt werde. Das Unternehmen räumt die Versäumnisse ein. „Um solche Irritationen künftig zu vermeiden“, erhalten die Bürgermeister in den regelmäßigen Meetings relevante Auskünfte. Wenn diese auch manchmal nachbohren müssen.

Generalsanierung wird folgen

Nun fiebern Bürgermeister wie Kunden dem Tag entgegen, an dem wieder ein Zug zwischen Murnau und Oberammergau verkehrt. Doch schon jetzt warnt Degele in der Sitzung vor der nächsten Pause. Für 2024/2025 plane die DB eine Generalsanierung. Sie findet im Rahmen des Modernisierungsprogramms Karwendel samt dessen zweistufigen Ansatzes statt. Wie die Sprecherin erklärt, ertüchtigt das Unternehmen in Stufe eins, also derzeit, die Strecke soweit, dass ein stabiles Fahrangebot zur Verfügung gestellt werden kann. „Mit der Stufe zwei sanieren wir dann grundlegend und nachhaltig.“ Dafür seien umfangreiche Planungen und Genehmigungsverfahren – unter anderem wegen Bodenaustauschs – mit entsprechendem zeitlichem Vorlauf erforderlich.