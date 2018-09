Drei-Prozent-Sprung ist Gemeinderäten zu groß

Besitzer von Zweitwohnungen in Bad Kohlgrub müssen ab dem 1. Januar 2019 mehr für ihr Domizil zahlen.

Bad Kohlgrub – In vielen bayerischen Tourismus-Gemeinden ist die Zweitwohnungssteuer Thema. Rund 140 Kommunen im Freistaat bessern aktuell auf diese Weise ihre Kassen auf. Es wird argumentiert, dass sich die Hie-und-da-Bürger auf diese Weise an den Ausgaben für die örtliche Infrastruktur beteiligen sollen.

Für ihre Zweitwohnungen müssen die Besitzer auch in Bad Kohlgrub, 138 an der Zahl, bezahlen, und zwar einen Steuersatz von neun Prozent. Im aktuellen Haushalt sind dafür Gesamteinnahmen von 75 000 Euro eingeplant. Jetzt stand im Gemeinderat eine Anpassung der Zweitwohnungssteuer auf der Tagesordnung. In seinem Sachvortrag erläuterte Bürgermeister Franz Degele, dass aufgrund der finanziellen Lage des Ortes die Ausgaben zu optimieren und die Einnahmen zu steigern seien. Die Verwaltung empfahl dem Gremium eine Steigerung zum 1. Januar 2019 auf zwölf Prozent. Hierdurch ließen sich jährige Mehreinnahmen von rund 25 000 Euro erzielen. Diesen Sprung empfanden jedoch die meisten Gemeinderäten als zu hoch. Am Ende einigte man sich mit 8:5-Stimmen auf eine Anhebung um ein Prozent. Ende 2020 will man sich noch einmal über das Thema unterhalten und gegebenenfalls erneut eine leichte Erhöhung ins Auge fassen.

23 von den derzeit 138 Zweitwohnungsbesitzern in Bad Kohlgrub sind von der Zahlung befreit. In der kurzen Diskussion zu diesem Punkt wollte Gilbert Ullmann von Geschäftsleiter Tobias Riesch wissen, welche Gründe zu einer Befreiung führen. Dazu bemerkte Riesch, dies treffe auf Personen zu, die aus beruflichen Gründen zwei Wohnungen benötigen sowie auf jene, die unter die Armutsgrenze fielen.

Gegen eine von der Verwaltung vorgeschlagene Anhebung auf zwölf Prozent sprach sich Thorsten-Simon Eickholt aus: „Mir ist das zuviel in einem Rutsch. Wir sollten moderater, in zwei Schritten erhöhen, zunächst einmal auf zehn Prozent. Das reicht auch.“ Auch Nikolaus Onnich gefiel die dreiprozentige Erhöhung nicht: „Wir sind schon bei den Kanalgebühren im Vergleich mit anderen Gemeinden Spitze. Des braucht’s ned.“ Sodann hatte der Gemeinderat über zwei Beschlussvorschläge abzustimmen: Ein Anstieg auf zwölf Prozent zum 1. Januar 2019 fand keine Mehrheit (5:8), während sich für einen künftigen Steuersatz von zehn Prozent acht Ratsmitglieder dafür und fünf dagegen aussprachen. Entsprechend wird nun die Satzung geändert. Damit liegt Bad Kohlgrub aktuell drei Prozent unter der Marke im Nachbarkurort Bad Bayersoien.