Camp am Wank auch im Winter geöffnet

Die Wankbahn, Sonnenalm sowie das Wankstüberl sind noch bis einschließlich 6. November täglich geöffnet – worauf warten Sie noch? Genießen Sie den wunderschönen Ausblick. © Gipfelliebe Hochzeitsfotografie

Direkt an der Talstation der Wankbahn liegt der wohl schönste Wohnmobilstellplatz in Garmisch-Partenkirchen. Während viele Freizeitbetriebe mit dem Ende der Herbstferien schließen, bleibt das Camp am Wank auch im Herbst und Winter durchgehend geöffnet.

Am Fuße des Panoramaberges Wank finden sich insgesamt 110 Parkmöglichkeiten für Camper. Die unterschiedlichen Stellplätze bieten sowohl kleineren Fahrzeugen als auch größeren Wohnmobilen genügend Platz. Die sanitären Einrichtungen, wie Toiletten und Duschen, wurden Anfang des Jahres frisch renoviert. Neben Strom- und Wasseranschlüssen, stehen für Stellplatzgäste auch Entsorgungsmöglichkeiten, WLAN und Tauschmöglichkeiten für Gasflaschen zur Verfügung.

Kehren Sie im Wankstüberl der Wankbahn Talstation ein und genießen Sie die Bergatmosphäre der Zugspitze

Das wiederbelebte Wankstüberl direkt im Gebäude der Wankbahn Talstation wurde ebenfalls von Grund auf saniert und hat im Sommer täglich geöffnet. Es ist nicht nur die erste Anlaufstelle für Gäste des Camps am Wank sowie Wanderer und Wankbahngäste – durch die wunderbare Lage können auch Einheimische abends ein Feierabendbier mit bester Aussicht genießen. Auf der Speisekarte steht typisch bayerische Hausmannskost, hausgemacht und aus vorwiegend regionalen Produkten. Das Stüberl hat noch bis einschließlich 6. November täglich von 14.00 bis 21.00 Uhr geöffnet.

Täglich zwischen 9:00 und 11:30 Uhr werden je nach Wetterlage auf der Terrasse oder im Stüberl am Wank Winterholler unter anderem Rühreier, Croissants und frisches Bauernbrot serviert. © Gipfelliebe Hochzeitsfotografie

Kombiticket mit Berg- und Talfahrt mit der Wankbahn inklusive leckerem Frühstück auf der Sonnenalm

Ein neues Angebot in der Sommersaison 2022 – sowohl für Einheimische als auch Urlaubsgäste – ist das Frühstück auf dem Wank. Das Kombiticket für 29,00 € beinhaltet eine Berg- sowie Talfahrt mit der Wankbahn sowie ein reichhaltiges Frühstück in der Sonnenalm. Täglich zwischen 9:00 und 11:30 Uhr werden je nach Wetterlage auf der Terrasse oder im Stüberl unter anderem Rühreier, Croissants und frisches Bauernbrot serviert. Außerdem gibt es eine aktuelle Tageszeitung zum Lesen dazu.

Für Kunden des HORNUNG-Camper-Center stehen auf dem Camp am Wank zudem exklusive Stellplätze mit Grillstation zur Verfügung. © Gipfelliebe Hochzeitsfotografie

Regionale Partnerschaft mit Autohaus HORNUNG

Mit dem HORNUNG-Camper-Center wurde zudem ein starker, regionaler Partner für das Camp am Wank gefunden. Das Autohaus HORNUNG betreibt bereits seit acht Jahren das HORNUNG-Camper-Center an der B2 in Murnau. Die Experten kennen sich nicht nur bestens mit dem Verkauf und der Vermietung von Freizeitmobilen aus. In der großen Werkstatt können Reisemobile auch zur Wartung bzw. Reparatur gebracht werden und der Zubehörshop bietet eine große Auswahl an Ausrüstung und Zubehör rund um das Thema Camping. Für Kunden des HORNUNG-Camper-Center stehen auf dem Camp am Wank zudem exklusive Stellplätze mit Grillstation zur Verfügung.

Die Wankbahn, Sonnenalm sowie das Wankstüberl sind noch bis einschließlich 6. November täglich geöffnet. Der Wohnmobilstellplatz bleibt hingegen auch in den Wintermonaten durchgehend geöffnet. Weitere Informationen sind unter zugspitze.de/camp zu finden.

Camping Partenkirchen © Bayerische Zugspitzbahn

Kontakt

Wohnmobil-Stellplatz am Wank

Wankbahnstraße 2

82467 Garmisch-Partenkirchen

Telefon: +49 8821 797-2550

Mail: camp@zugspitze.de

zugspitze.de/camp

Bayerische Zugspitzbahn Bergbahn AG

Olympiastraße 31

82467 Garmisch-Partenkirchen

Tel: +49 8821 797-0

E-Mail: zugspitzbahn@zugspitze.de