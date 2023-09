Ein Mini-Heimatsound für den guten Zweck: Oberammergau feiert Benefizkonzert für Bad Bayersoien

Von: Katharina Brumbauer

Bringen das Ammergauer Haus zum Kochen: Die Gamskampler rocken zur späten Stunde in Oberammergau beim Benefiz-Musikfestival für Bad Bayersoien. © Brumbauer

Namhafte Künstler wie Fenzl, Monaco F., der Keller Steff, Kaled, die Gamskampler oder Monobo Son haben beim Benefizkonzert im Ammergauer Haus gerockt. Die Spenden, die an diesem Abend gesammelt wurden, kommen Unwetter-Betroffenen zu Gute.

Oberammergau – Er muss etwas tun. Helfen. Das war Maximilian Kasseckert sofort klar, nachdem vor vierzehn Tagen ein heftiger Hagelsturm in Bad Bayersoien verheerende Schäden angerichtet hatte. Eines war dem Pächter des Ammergauer Hauses aber auch bewusst: „Dachdecken kann ich nicht“, erklärte er schmunzelnd. Also entschied sich der Eventmanager das zu tun, was er am besten kann: eine Veranstaltung, ein Konzert auszurichten. Und so haben er und sein Team in kurzer Zeit ein kleines Benefiz-Musikfestival auf die Beine gestellt. Ein Mini-Heimatsound, wenn man so will.

Namhafte Künstler wie Fenzl, Monaco F., der Keller Steff, Kaled, die Gamskampler oder Monobo Son rockten von Samstagnachmittag an bis nach Mitternacht im Ammergauer Haus. Radio Oberland hatte Kasseckert auch geholfen, die Künstler ins Boot zu holen. Alle Kreativen verzichteten auf ihre Gage. Es ging allein darum, so viele Spenden wie möglich für die Unwetter-Betroffenen zu sammeln.

Fenzl, Keller Steff, Monaco F., Kaled, Monobo Son, Gamskampler und mehr: Künstler scheuen keine Mühen, um beim Benefizkonzert für Bad Bayersoien dabei zu sein

Die Künstler scheuten keine Mühen. Der Keller Steff etwa wollte unbedingt am Nachmittag noch spielen, erzählte Kasseckert. Obwohl er am Abend noch einen weiteren Auftritt hatte. Fenzl aus Raubling und der Münchner Sänger Kaled kamen ohne Band. Alles für den guten Zweck.

„Trinkt und esst viel und kauft Lose, damit eine ganze Menge an Spenden zusammenkommt“, spornte Monaco F. das Publikum an. Als kleines Schmankerl neben den Konzerten gab es in einer Tombola attraktive Preise zu gewinnen. Verschiedenste Sponsoren aus dem Landkreis hatten Prämien zur Verfügung gestellt. Auch die Einnahmen aus dem Losverkauf kommen, wie der gesamte Erlös, den Unwetter-Betroffen zu Gute.

Weil die „Wedahex“ in Bad Bayersoien wütete: Benefizkonzert in Oberammergau

Schon als Hip-Hopper Monaco F. am späten Nachmittag seinen Rap in bayerischer Mundart auf die Bühne brachte, war das Ammergauer Haus gut besucht. Zuvor hatten Fenzl und der Keller Steff schon eingeheizt. Letzterer brachte mit einem Song auf den Punkt, warum die insgesamt rund 1400 Menschen ins Ammergauer Haus gekommen waren. Weil „die Wedahex“ – so heißt ein Lied von Keller Steff – in Bad Bayersoien wütete, und das Ammertal, der Landkreis nun zusammenhalten muss.

Später sorgten Mona-Lisa Maxim und das Duo Hoamatbeat mit ihren größtenteils ruhigen Akustik-Gitarren-Klängen für Gänsehaut. Gegen 21 Uhr war der Saal dann voll, als Kaled die Bühne betrat. „Das ist hier ja heiß wie in Ägypten“, merkte der bayerisch-ägyptische Sänger an, der einzig einen Gitarristen dabei hatte. Immer wieder kam er von der Bühne, suchte das Bad in der Menge. Das Publikum sang bei Songs wie „Kennst mi no“ wieder kräftig mit.

Voller Saal: Am Abend feiern rund 1400 Besucher beim Konzert zu Gunsten der Unwetter-Betroffenen. © Brumbauer

„Solidarität ist Spitze“: 1400 Besucher beim Benefizkonzert für Bad Bayersoien

Die Gamskampler brachten den Saal endgültig zum Kochen. Am Ende flogen diverse Gegenstände ins Publikum. Sänger Manuel Herz gab im wahrsten Sinne des Wortes sein „letztes Hemd“, warf das Kleidungsstück in die Menge. Die Bandmitglieder Herz, Bassist Stefan Gut und Schlagzeuger Leo Bierling leben in Bad Bayersoien. „Vor allem Leo war beim Unwetter selbst stark betroffen“, sagte Herz. Jetzt zu sehen, wie viele Besucher zum Benefiz-Konzert gekommen sind und wie groß die Hilfsbereitschaft ist, tue sehr gut.

„Die Solidarität ist spitze“ betonte auch Konzertgast Karoline Leihbecher. Ihre Schwester wohnt selbst in Bad Bayersoien, bei ihr hinterließ der Hagel Spuren. Für Leihbecher und ihren Mann Steffen, der bei der Oberammergauer Feuerwehr aktiv ist, war es selbstverständlich, zum Helfen in die rund 14 Kilometer entfernte Gemeinde zu fahren. „Und auch zum Benefiz-Konzert wollten wir natürlich kommen.“

Nach halb zwölf kommen noch Monobo Son: Die Oberammergauer feiern bis zum Schluss

Bürgermeister Andreas Rödl (CSU) würdigte Kasseckert für den enormen Einsatz, mit dem er das kleine Musik-Festival möglich gemacht hat. Das Publikum dankte es ihm ebenfalls und feierte bis zum Schluss. „Habt ihr noch Kraft?“, fragte Manuel Winbeck, Sänger der Band Monobo Son, als er kurz nach halb zwölf mit seiner Gruppe auf die Bühne trat.

Zum großen Finale spielen noch Monobo Son auf. Das Publikum ist freilich noch kräftig am Start. © Brumbauer

Die Oberammergauer waren freilich noch am Start. Und spendeten auch fleißig. Wie viel Geld insgesamt für die Unwetter-Betroffenen zusammengekommen ist, wird noch ausgezählt.