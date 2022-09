Betten Hillenmeyer in Garmisch-Partenkirchen: „Lifestyle endet nicht an der Schlafzimmertür“

Von: Nina Dudek

Regional, nachhaltig und traditionsverbunden: Betten Hillenmeyer steht für Qualität und Nachhaltigkeit rund ums Bett. © Betten Hillenmeyer

Betten Hillenmeyer: Ein Familienbetrieb, der auf Qualität, Nachhaltigkeit und Beratung setzt.

Garmisch-Partenkirchen – Wie man sich bettet, so liegt man. Ein altes Sprichwort, das eigentlich nicht wörtlich zu nehmen ist, sondern dessen Sinn es zu übertragen gilt. Dabei steckt auch in der Buchstäblichkeit Wahrheit – und diese lässt sich noch besser zum Ausdruck bringen, wagt man eine kleine Korrektur: Wie man sich bettet, so lebt man.

Für Dominik Geiger sind Schlafen, Ruhen und Entspannen ein selbstverständlicher Bestandteil des Lifestyles. Guter Schlaf, Grundlage für ein gesundes Leben. Mit seinen Eltern und seinem Bruder betreibt der gebürtige Ohlstädter seit wenigen Jahren zwei alteingesessene Bettenfachgeschäfte. Für die Übernahmen wurde die Familie sogar ausgezeichnet. Ein Gang durch ein Geschäft zeigt, warum.

„Uns geht’s gut, wenn die Kundschaft zufrieden ist.“

Weder in Garmisch-Partenkirchen, noch in Peiting stehen die Lettern G-E-I-G-E-R auf den Fassaden der Häuser. Als die Familie die beiden Fachgeschäfte übernahm, blieben die Namen wie gehabt. Vielleicht, weil nicht der Name Vorrang hat, sondern allein die Kundschaft, ihre Anliegen, ihr guter Schlaf. Vielleicht auch, weil die Namen schon so viele Jahre an den Fassaden stehen. 2016 übernahm Dominik Geigers Mutter Gabriele das Peitinger Fachgeschäft Weissenbach, anno 1963. Ihr Mann Michael, seit Jahrzehnten in der Branche tätig, jedoch im Außendienst, brachte sie darauf. Im Herbst 2020 eröffnete sich dann erneut die Gelegenheit, „relativ spontan“, meint Sohn Dominik, ein Geschäft zu übernehmen – Betten Hillenmeyer, das sich mit seiner über 100-jährigen Geschichte einen Namen in Garmisch-Partenkirchen gemacht hat.

Betten Hillenmeyer: Zwei Übergaben & zwei Erfolge in Garmisch-Partenkirchen

Unter der Devise „Gesünder Schlafen, schöner Träumen“ beraten Dominik, Gabriele und Michael Geiger (v.l.) ihre Kunden. © Betten Hillenmeyer

Beide Male wurde die Familie mit dem Haustex Star, einem Preis für die besten Bettenfachhändler, in der Kategorie „Gelungene Übernahme“ ausgezeichnet. Prämiert, schön und gut. Doch was zeichnet sie aus? Dominik Geiger sitzt im ersten Stock von Betten Hillenmeyer, umgeben von Massivholzbetten – Schreinerarbeiten – und Matratzen made in Germany, an dem Tisch, an dem er für gewöhnlich berät. Und Beratung genießt Priorität bei den Geigers. Wenn ein Kunde oder eine Kundin eine Matratze suche, dann „schmeißen wir ihn oder sie nicht einfach irgendwo drauf“, erklärt Geiger. In einem Gespräch finde man heraus, „was er, was sie braucht, was er, was sie will“. Nur so könne man das Optimale finden, nur so gewinnen beide Seiten. „Uns geht’s gut, wenn der Kunde oder die Kundin zufrieden ist“, sagt Geiger, verantwortlich für das Geschäft an der Hindenburgstraße, und wechselt plötzlich ins Englische. Kundschaft ist hereingekommen, auf der Suche nach einer Matratze, nach der für sie besten Matratze. Eigentlich kommt Geiger aus einer anderen Branche, hat internationales Wirtschaftsingenieurwesen studiert, zwei Jahre als IT-Consultant gearbeitet. Dann stieg er bei seinen Eltern ein. Es folgten Seminare und Schulungen und nun sitzt er da, in dem Fachgeschäft, sein Fachgeschäft. Inzwischen ist auch sein Bruder an Bord, „er hat gesehen, wie viel Spaß es mir macht“, sagt Geiger schmunzelnd.

Vom Ei bis zur Eiderente: Betten Hillenmeyer bietet zertifizierte Daunenware aus Europa

Eine ganze Abteilung ist bei Betten Hillenmeyer Daunenwaren vorbehalten. © Betten Hillenmeyer

Der junge Fachhändler steht auf und flaniert durch den Laden. Bettgestelle, Matratzen, Kissen, Überzüge, Spannbetttücher, wohnliche Dekorationen und Frottierwaren auf rund 600 Quadratmeter verteilt auf drei Etagen. Im Parterre, dort wo der Kassentresen vis à vis zum Eingang steht, geht Geiger zu den Daunendecken. Den Flaumfedern ist eine eigene Abteilung gewidmet. Geiger klopft auf ein fluffiges Exemplar in strahlendem Weiß. Wie die Federn und Daunen gewonnen werden, für den Fachhändler ein wichtiges Auswahlkriterium. „Alle unsere Daunen sind zertifiziert und stammen aus Europa“, sagt er. Jeder Schritt im Leben eines Tieres, vom Ei bis zum Ende, müsse dabei dokumentiert werden, „gescheites Futter, Freilandhaltung“. Die Daunen seien am Ende eigentlich nur ein Nebenprodukt.

Die Hausmarke: Die eigene „Alpsitze“-Serie mit Bettdecken und Kissen gefüllt mit Daunen aus Bayern. © Betten Hillenmeyer

Geiger greift nach einer Glasbox gefüllt mit naturbraunem Flaum, Flaum von Eiderenten. Für diese Art der Daune müsse kein Tier sterben, sagt er. Die Daunen, noch leichter und schwieriger zu verarbeiten als Gänsedaunen, würden von geschulter Hand aus verlassenen Brutstätten gesammelt werden. Eiderentendaunendecken sind folglich nicht gerade die günstigste Form, sich Träumen hinzugeben. Geiger legt die Eiderdaune, so leicht, dass ein paar Partikel in der Luft entschweben, zurück und stellt die Box wieder ins Regal. Diese Daune, kein Standard in dem Fachhandel. Das Sortiment soll möglichst breit aufgestellt sein, man möchte ein Fachhandel für jedes Anliegen, für jeden Geldbeutel sein.

Betten Hillenmeyer lebt viele Facetten der Nachhaltigkeit

Der Fachhändler geht weiter, in einen kleinen Raum mit einem großen Gerät. „Damit werden Decken mit Daunen gefüllt“, erklärt er. In den beiden Fachgeschäften werden nämlich nicht nur Daunenprodukte verkauft, man hält sie auch am Leben. Kunden und Kundinnen können ihre alten Decken und Kissen vorbeibringen, die Daunen beziehungsweise Federn reinigen und in neue Bezüge füllen lassen. Wer dies alle paar Jahre macht, habe lange Freude an der Daune und könne diese noch „den Kindern vererben“, meint Geiger lächelnd. Nachhaltigkeit beschränkt sich bei Betten Hillenmeyer eben nicht allein auf die Produkte, sondern betrifft auch den umsichtigen Umgang mit den Waren.

Liebevoll präsentiert: In den Schaufenstern zeigt das Fachgeschäft Betten Hillenmeyer einen Querschnitt des Sortiments. © Betten Hillenmeyer

Massiv, maseriert und made in Germany – Boxspringbetten bei Hillenmeyer in Garmisch-Partenkirchen

Doch das Erdgeschoss beherbergt noch so viel mehr. Boxspringbetten, darunter auch Luxusmodelle mit von Hand gesteppten Matratzen, und spezielle Bettkonstruktionen, die es Pflegebedürftigen ermöglichen, zuhause umsorgt zu werden. Verschiedene Holzmuster liegen parat. Die Betten sollen schließlich nicht nur funktional, sondern auch ästhetisch sein. Das Zuhause wie ein Zuhause aussehen lassen. Im Obergeschoss sind auch individuelle Bettgestelle aus Massivholz erhältlich, denn die Familie arbeitet mit Schreinern aus der Region zusammen.

Neben Einstiegsmodellen bietet das Bettenfachgeschäft auch Luxusboxspringbetten an. © Betten Hillenmeyer

Ein Zusammenspiel aus Optik und Qualität

In einem Regal unweit der Daunenabteilung stapeln sich Kuscheldecken. Verschiedene Farben und Texturen verlocken zum Anfassen. Wärme, wohin das Auge reicht, Alpaka-, Schaf- oder auch Baumwolle. Geiger streicht über eine Decke aus Alpakawolle. Für manche genau das Richtige, für andere rau oder kratzig. Das Hautgefühl, genauso individuell wie der Geschmack. Darin gründet das Anliegen, auf jede Kundschaft individuell einzugehen.

Uns ist es wichtig, dass die Qualität auf jeden Fall stimmt.

Auch soll die Ware „nach was ausschauen“. Wertigkeit gepaart mit Ästhetik. Ebenso bunt wie das Kuscheldeckensortiment ist auch das Angebot an Bettdecken. Nicht allein auf Daune setzt man, sondern auch auf Kamelhaar, Baumwolle, Microfaser oder Hanf. Letzteren findet man etwa in dem Natur-Raum, in dem alles von der Naht bis zur Füllung aus Naturmaterialien wie Bambus, Leinen oder Zirbenholz gefertigt ist. An den Wänden unterstreicht ein Lehm-Stroh-Putz die Ausrichtung des Raumes. Geiger zeigt auf eine Matratze: Naturlatex, produziert in Deutschland, „mit Hanf oder Schafwolle versteppt“.

Vielversprechende Wärmebringer: Nicht nur eine farbliche, sondern auch eine textile Vielfalt zeigt sich im Regal. © Betten Hillenmeyer

Das Motto bei Betten Hillenmeyer in Garmisch: „Wir wollen alle mitnehmen“

Auch von draußen lässt sich das vielfältige Sortiment von Betten Hillenmeyer entdecken, eine langgezogene Schaufensterfront entlang der Hindenburgstraße lässt nämlich nicht nur Licht ins Innere, sondern auch Blicke. Und wer nicht gerade in Garmisch-Partenkirchen weilt: Die Facebookseite von Betten Hillenmeyer informiert und inspiriert ebenfalls regelmäßig mit neuen Ideen. „Wir wollen alle mitnehmen“, betont Geiger. Daher das ausgeglichene Angebot, in dem „jeder was finden kann“. Jedes Teil von Qualität. Für einen gesunden Schlaf, für ein gutes Gefühl. Denn wie man sich bettet, so liegt man – und so lebt man auch.

Ihr Kontakt zu Betten Hillenmeyer

Betten Hillenmeyer

Hindenburgstraße 49

82467 Garmisch-Partenkirchen

Tel.: 08821/2082

E-Meil: info@betten-hillenmeyer.de

Web: www.betten-hillenmeyer.de

Betten Hillenmeyer bei Facebook