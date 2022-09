BG Unfallklinik bietet viele Chancen: Karriere-Lounge geht in herbstliche vierte Runde

Die BG Unfallklinik Murnau lädt am 30. September zu einem Blick hinter die Kulissen ein. Seien Sie dabei. © BG Unfallklinik Murnau

Karriere-Lounge – ein Konzept, das sich an der BG Unfallklinik Murnau seit 2021 außerordentlich gut bewährt hat und nun schon in die vierte Runde geht.

Am 30. September von 14 bis 17 Uhr gibt es den Herbst-Termin 2022 der beliebten Veranstaltungsreihe. „Das Interesse wächst mit jeder Veranstaltung und auch der gewünschte Effekt nimmt zu“, freut sich Christina Sterk, seit März 2021 Pflegedirektorin der BG Unfallklinik. Sie gestaltet deren Zukunft als Mitglied der Krankenhausleitung aktiv mit, ist erste Ansprechpartnerin für rund 1.000 Mitarbeitende im Pflege- und Funktionsdienst und macht sich als Fachfrau im Bereich Pflege-Prozessentwicklung laufend Gedanken, wie Mitarbeitende ans Haus gebunden und neue Pflegekräfte gewonnen werden können.

Jetzt also ein weiterer Aktionstag, bei dem sich Interessenten vor Ort in einem Krankenhaus über Aus-, Fort- und Weiterbildung informieren, das seit über 60 Jahren zu den besten Deutschlands gehört. In dem Fachkräfte täglich alles geben, um Gesundheit und Leistungsfähigkeit von Menschen nach Arbeitsunfall oder Berufskrankheit wiederherzustellen.

Karriere-Lounge bei der BG Unfallklinik: spezielles Weiterbildungsangebot für Berufsrückkehrer

Die Karriere-Lounge – ein Treffen in entspannter Atmosphäre, bei dem Kräfte diverser Fachbereiche wie Chirurgie, Intensivmedizin, Neurozentrum oder dem Zentrum für Rückenmark-Verletzte Fragen klären, Interessenten direkten Einblick in einzelne Fach- und Funktionsbereiche ermöglichen.

Ein spezieller Fokus der Herbst-Karriere-Lounge liegt auf dem neu etablierten Weiterbildungsangebot „Wiedereingliederung für Pflegefachkräfte“ – es soll Berufsrückkehrer motivieren, ihren Beruf wiederaufzunehmen, will Ängste und Bedenken zerstreuen. Der berufsbegleitende Kurs umfasst elf Unterrichtstage innerhalb eines Zeitraums von fünf Monaten. In Summe stehen 86 Unterrichtseinheiten in Theorie und Praxis auf dem Plan, sie beinhalten neben fachspezifischen Themen auch die intensive Einarbeitung in Organisation und Struktur der Klinik, behandeln IT-Knowhow oder rechtliche Aspekte. Feste Mentoren fungieren auf den Fachstationen als Ansprechpartner, so werden Berufsrückkehrer gezielt an die Hand genommen und Schritt für Schritt auf dem Weg zurück in den Beruf begleitet.

Ausbildungsberufe in der Pflege sind eben nicht nur für junge Schulabsolventen interessant. Auch Rückkehrer, Quereinsteiger oder Eltern nach der Kinderpause nutzen die Chance, in diesem sinnstiftenden, krisensicheren Metier neu durchzustarten.

„Flex Team“: Bessere Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben

Ein weiterer Schwerpunkt der diesjährigen Herbst-Karrierelounge liegt daher auf gezielten Informationen zum geplanten „FlexTeam“. Ziel: ein Team von Leuten aufzubauen, die nur zu den Zeiten arbeiten wollen, die das Privatleben zulässt – individuelle Dienstpläne zur besseren Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben also. Das richtet sich etwa an Mütter, die keinen Schichtdienst übernehmen, oder Studierende, die nur am Wochenende arbeiten können. Dieser Pool an Pflegekräften ist im Gegenzug flexibel im Klinikalltag einsetzbar, entlastet „normale“ Kräfte im Bedarfsfall.

BG Unfallklinik in Murnau lädt zur Karriere-Lounge: Fokus auf Pflegebereich „Querschnittslähmung“

Einen ergänzenden, speziellen Fokus legt Pflegedirektorin Christina Sterk diesmal auf den herausfordernden Pflegebereich „Querschnittlähmung“, in ihren Augen hochattraktiv, doch kaum bekannt. Pflege und Versorgung dieser Patienten ist sehr anspruchsvoll und erfordert neben hoher Empathie vertieftes Wissen, spezielle Fertigkeiten sowie enge interdisziplinäre Kooperation.

Hier gilt es, motivierten Nachwuchs zu akquirieren – schließlich werden an der BG Unfallklinik Murnau Patienten mit Rückenmarkverletzungen von Anfang an vollumfänglich nach neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen versorgt, erhalten bei Bedarf lebenslange Nachsorge.

„Die Resonanz auf unsere ersten drei Veranstaltungen war großartig, die Gäste waren begeistert, es werden laufend mehr. Durch die sehr individuellen Beratungsgespräche entstehen oft auch ganz neue Ideen – es ergeben sich Hospitationen, Neueinstellungen von Pflegefachkräften und Pflegefachhelfern, viele junge Leute entscheiden sich nach der Beratung für eine Ausbildung bei uns“, erzählt Christina Sterk begeistert.

Fachlicher Austausch in lockerer Atmosphäre

An der BG Unfallklinik Murnau sehen alle Beteiligten erneut mit Spannung der Karriere-Lounge am 30. September entgegen. Von 14 bis 17 Uhr trifft man sich in entspannter Atmosphäre zum lockeren fachlichen Austausch im jahreszeitlich dekorierten Konferenzzentrum der Klinik. Stationen, OP-Bereich und „FlexTeam“ stellen sich vor, es gibt Infos zu Aus-, Fort- und Weiterbildungen. Fragen an Personalabteilung, Wohnraumverwaltung oder an die klinikeigene Kindertagesstätte werden direkt mit den Ansprechpartnern geklärt – schließlich ist der persönliche Erstkontakt außerordentlich wichtig. Für das leibliche Wohl ist gesorgt, bei leckerem Fingerfood und alkoholfreien Cocktails genießen die Teilnehmer den spektakulären Blick von der Dachterrasse übers herbstliche Murnauer Moos. (Barbara Jungwirth)

Kontakt

BG Klinikum Murnau gGmbH

Prof.-Küntscher-Straße 8

82418 Murnau

Telefon: +49 8841 48-0

Fax: +49 8841 48-2600

E-Mail: info@bgu-murnau.de

Web: www.bg-kliniken.de/unfallklinik-murnau