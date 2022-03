Blick hinter die Kulissen der BG Unfallklinik Murnau – die Karrierelounge für Pflegekräfte geht in die nächste Runde

An der BG Unfallklinik Murnau arbeiten rund 1000 Mitarbeitende im Pflege- und Funktionsdienst. © BG Unfallklinik Murnau

Karriere-Lounge: ein Konzept, das sich an der BG Unfallklinik Murnau bewährt hat und nun schon in Runde 3 startet. Am 8. April fällt der Startschuss für die Frühjahrs-Veranstaltung 2022.

Erneut also ein Aktionstag, bei dem sich viele Interessenten vor Ort in dem überregionalen Traumazentrum über Aus-, Fort- und Weiterbildung informieren, das seit fast 70 Jahren zu den besten Deutschlands gehört. „Diese Veranstaltung lebt von Präsenz, man muss die Atmosphäre schnuppern, das ist durch Online-Information nicht zu ersetzen“, erläutert Christina Sterk. Sterk ist seit März 2021 Pflegedirektorin der BG Unfallklinik Murnau, gestaltet deren Zukunft als Mitglied der Krankenhausleitung aktiv mit, ist erste Ansprechpartnerin für rund 1000 Mitarbeitende im Pflege- und Funktionsdienst. Die Fachfrau mit immenser Vorkenntnis im Bereich Pflege-Prozessentwicklung macht sich permanent Gedanken, wie Mitarbeitende an die Klinik gebunden, neue Pflegekräfte gewonnen werden können.

So entstand die funktionale Idee der Karriere-Lounge: Ein Austausch in entspannter Atmosphäre, bei dem Experten diverser Fachbereiche wie Chirurgie, Intensivmedizin, Neurozentrum oder dem Zentrum für Rückenmarkverletzte Fragen klären, Interessenten direkten Einblick in einzelne Fach- und Funktionsbereiche ermöglichen.

Karriere-Lounge 2022 an der BG Unfallklinik Murnau: Fokus Krankenpflegeausbildung

Spezieller Fokus der Frühjahrs-Karriere-Lounge 2022:

Kinder-, Gesundheits- und Krankenpflegekräfte

Altenpflegekräfte

operationstechnische Assistenz (OTA)

Auch zur Ausbildung zur OTA sowie zur dreijährigen generalistischen Pflegeausbildung am klinikeigenen Bildungszentrum für Pflegeberufe / Berufsfachschule für Pflege der BG Unfallklinik Murnau sind Informationen zu erhalten. Pflegefachkräfte der Unfallklinik stellen sich sämtlichen Fragen vor Ort – neben jungen Menschen nutzen sicher auch Eltern angehender Azubis gern diese Informationsmöglichkeit.

Weiteren Gesprächsstoff birgt der Umstand, dass es neben Praktika aktuell die Option gibt, neue Einblicke und berufliche Perspektiven über das Freiwillige Soziale Jahr (FSJ) zu bekommen. Seit einem halben Jahr bietet die Klinik für das FSJ ideale Bedingungen, aus denen sich oft der nächste Schritt in eine berufliche Zukunft an der Einrichtung ergibt – der Einstieg hierzu ist monatlich möglich.

Pflegekräften bieten sich diverse Optionen, Fachkompetenz gezielt und individuell zu entwickeln. © BG Unfallklinik Murnau

BG Unfallklinik Murnau: auch für Wiedereinsteiger, Quereinsteiger und Eltern ein spannender Arbeitgeber

Selbstverständlich sind Ausbildungsberufe in der Pflege nicht nur für junge Schulabsolventen interessant. Auch Wiedereinsteiger, Quereinsteiger oder Eltern nach der Kinderpause nutzen die Chance, in diesem sinnstiftenden, krisensicheren Metier neu durchzustarten. Dabei steht nicht die anonyme Abgabe formaler Bewerbungsmappen im Fokus, vielmehr ist persönlicher Erstkontakt wichtig. Möglich sind Fragen zu Verdienstmöglichkeiten, freien Mitarbeiterwohnungen oder flexiblen Arbeitszeiten für Mitarbeiter aufgrund der persönlichen Lebenssituationen (FlexPool). Interessant für Eltern ist die klinikeigene Tagesstätte mit angepassten Öffnungszeiten an 365 Tagen im Jahr – auch hier stehen die Ansprechpersonen für alle Fragen zur Verfügung.

Fort- und Weiterbildung in der Pflege nimmt in der BG Unfallklinik Murnau seit jeher einen hohen Stellenwert ein. Pflegekräften bieten sich diverse Optionen, Fachkompetenz gezielt und individuell zu entwickeln. Christina Sterk und ihr Team haben im letzten Jahr viel Herzblut in Ausbau und Neustrukturierung des Bereichs gesteckt. Fachweiterbildungen für Anästhesie, Intensivpflege und Paraplegiologie etwa werden jetzt jährlich statt zweijährlich angeboten, dadurch verkürzt sich die Wartezeit für Interessenten. „Durch die Pandemie kam vieles zum Erliegen, wir wollen wieder Normalität herstellen – das Motto lautet: Initiative der Pflege für die Pflege!“, so die engagierte Pflegedirektorin.

„Die Resonanz auf die ersten beiden Veranstaltungen war großartig, die Gäste waren fasziniert. Durch die sehr individuellen Beratungsgespräche entstehen oft auch ganz neue Ideen – es ergaben sich Hospitationen, Neueinstellungen von Pflegefachkräften und Pflegefachhelfern, einige junge Leute haben sich nach der Beratung für eine Ausbildung bei uns entschieden“,

„Auch innerhalb der Klinik macht die Karriere-Lounge allen Beteiligten großen Spaß, da hat sich ein engagiertes Vorbereitungsteam herausgebildet, das stärkt die Gemeinschaft untereinander.“ Mindestens zweimal jährlich will Sterk nun diese Veranstaltung durchführen.

Karriere-Lounge am 8. April 2022 An der BG Unfallklinik Murnau freuen sich alle sehr auf den 8. April. Von 14 Uhr bis 18 Uhr trifft man sich in entspannter Atmosphäre zum lockeren fachlichen Austausch im frühlingshaft dekorierten Konferenzzentrum der Klinik. Genießen Sie dabei leckeres Fingerfood, alkoholfreie Cocktails oder gesunde Smoothies sowie den spektakulären Blick von der Dachterrasse übers Murnauer Moos. Hier ist genügend Platz, um den aktuell nötigen Abstand zu wahren. Eine Anmeldung zur Veranstaltung ist nicht erforderlich, es gilt die 3G-Regel. Weitere Informationen sind auf der Webseite zu finden. Lotsen begleiten die Besucher am 8. April vom Haupteingang durch die Klinikgänge zum Kongressfoyer. Kostenlose Parkplätze stehen bereit.

Barbara Jungwirth

Sie wollen in der BG Unfallklinik Murnau arbeiten? Bei der Frühjahrs-Karriere-Lounge für Pflegekräfte haben Sie die Chance, erste Kontakte zu knüpfen. © BG Unfallklinik Murnau

