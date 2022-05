BikerBahnhof – Ihr Radspezialist am Gleis 1

Teilen

Der Fahrradsattel muss nicht nur perfekt zur Anatomie von Mann und Frau passen und komfortabel sein, sondern das Körpergewicht auch nach medizinischen Gesichtspunkten verteilen. Mithilfe der Sitzknochenvermessung wird im BikerBahnhof Ihre optimale Sattelbreite berechnet und der für Sie passende Sattel ermittelt. © Stephanie Bech Fotografie

Der „BikerBahnhof“ ist nach der Generalsanierung besser denn je: Überzeugen Sie sich selbst und schauen Sie vorbei – am Bahnhofplatz 12 in Mittenwald.

Mittenwald – In Harry Potter steigt der kleine weltberühmte Zauberlehrling auf dem Weg nach Hogwarts in eine Welt voller Wunder am Londoner Gleis 9 3/4. Nicht weniger magisch – zumindest für Bike-Enthusiasten – geht es ab sofort in Mittenwald am Gleis 1 zu. Der „BikerBahnhof“ ist unter der Führung des jungen einheimischen Ehepaars Stephanie und Sebastian Bech nach einer Generalsanierung und mit einem neuen, fein ausgewählten Sortiment wiedereröffnet worden. Für das sportliche Paar ist damit eine Mammut-Aufgabe zu Ende gegangen – die sich vor allem für Einheimische und Gäste richtig lohnen wird.

Der „BikerBahnhof – Ihr Radspezialist am Gleis 1“ hat mächtig was aus sich gemacht – wenn man bedenkt, dass es sich bei den Räumen um ein ehemaliges Verwaltungsgebäude des Zolls neben dem Bahnhof handelt. Ein neuer funktionaler Boden ist verlegt worden, die Wände zieren Holzelemente aus sibirischer Lärche. „Es gibt ein durchgehendes Farbkonzept“, erklärt Stephanie, die vorrangig für Einrichtung und Deko verantwortlich zeichnete. Zudem haben sie viele neue, sehr große Fenster frei gelegt, die die Räume nun hell und freundlich wirken lassen.

Perfekte Bedingungen also, um auf einer Verkaufsfläche von etwa 200 Quadratmetern Fahrräder, E-Bikes und sämtliches Equipment rund ums Zweirad präsentieren und verkaufen zu können: Und da gibt es einiges. Angeboten werden die E-Bikes entweder als Mountainbike oder Trekkingrad-Version. Sebastian Bech ist seit vielen Jahren in der Branche, nachdem er im Hochzug der Bundeswehr diente, Skilanglauf als Leistungssport betrieb und den Beruf des Werkzeugmechanikers erlernte. Als Selbstständiger hat er sich in und um Mittenwald schnell einen Namen gemacht. Seine geführten Bike-Touren, die er nach wie vor für Hotels anbietet, haben ihn viel Erfahrung sammeln lassen auf dem Zweirad. Auch schärfte sich sein Blick dafür, was andere Menschen brauchen, um ein großartiges Bike-Erlebnis zu haben.

Impressionen: der BikerBahnhof in Mittenwald Fotostrecke ansehen

Der „BikerBahnhof“: Finden Sie Ihr Traumrad – ob E-Bike oder „normales“ Rad

Doch stehen im Verkaufsraum des BikerBahnhofs nicht nur E-Bikes, sondern nach wie vor eine große Auswahl an klassischen Fahrrädern ohne Elektroantrieb. Auch hier dürfen sich Kunden über zielführende Beratung freuen.

Zudem hat der BikerBahnhof mittlerweile ein volles Sortiment was Radlkleidung betrifft. Es gibt schlicht alles zu kaufen, von speziellen Socken über Handschuhe bis zum Helm. Bald wird es sogar Radlklingeln geben, die Kuhglockengeräusche machen für ein harmonisches Miteinander im Gelände. Und was nicht vor Ort gelagert ist, kann ganz unkompliziert und vor allem schnell bestellt werden.

Apropos Online bestellen: Auch hier geht der BikerBahnhof völlig neue Wege. Bechs Fahrradverleih (für E-Bikes, klassische Fahrräder und sogar für Kinderanhänger) kann nicht nur vor Ort, sondern auch ganz bequem im Internet abgewickelt werden. Beispiel: Ein Gast steigt in München oder in Innsbruck am Hauptbahnhof in den Zug. Dort kann er bereits am Smartphone auf dem Weg nach Mittenwald in Echtzeit sehen, wie viele und welche Fahrräder aktuell zur Verfügung stehen. Er kann sich in Ruhe eines aussuchen, buchen und auch gleich unkompliziert und sicher per PayPal bezahlen. Dann muss er nur noch am Gleis 1 in Mittenwald aussteigen, wenige Meter weit gehen und kann das Fahrrad abholen, das startklar im eigenen Verleih-Raum des BikerBahnhofs bereits steht. Gleiches Prinzip gilt natürlich auch für Einheimische, die sich noch in der Nacht spontan für eine Radtour entscheiden wollen und sofort Online buchen können.

In Kürze soll zudem ein ausgewachsener Online-Shop entstehen, in dem alle Produkte des BikerBahnhofs auch entspannt von zuhause aus bestellt und geliefert werden können.

SAVE THE DATE Um Stephanie und Sebastian Bech sowie ihr breit gefächertes Angebot kennenzulernen, laden die beiden zum Tag der offenen Tür mit Saison-Opening am Mittenwalder BikerBahnhof ein. Los geht’s am Samstag, 14. Mai, in den Geschäftsräumen am Mittenwalder Bahnhof um 9 Uhr. Bis etwa 17 Uhr können nicht nur alle Fahrräder getestet und an geführten Touren kostenlos teilgenommen werden. Auch eine Tombola mit wertvollen Preisen, Fahrradkursen, Fahrtechniktrainings sowie Bike-Fittings werden angeboten.

Kontakt

BikerBahnhof Mittenwald

Bahnhofplatz 12

82481 Mittenwald

Telefon: 08823/2764

E-Mail: mail@bikerbahnhof.com

Web: https://bikerbahnhof.com/

Instagram: www.instagram.com/bikerbahnhof_mittenwald/

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag: 9 bis 13 und 15 bis 18 Uhr

Samstag: 9 bis 18 Uhr

Sonntag: 9 bis 13 Uhr

Werkstatt nur Montag bis Freitag geöffnet

Fahrradrückgabe bis 18 Uhr an allen Tagen