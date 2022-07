110 Feuerwehrleute im Einsatz bei verheerendem Brand: Balkon und Dachstuhl völlig zerstört

Bei dem Feuer in Bad Kohlgrub brannte eine Wohnung komplett aus, der Dachstuhl wurde zerstört. © Dominik Bartl

In Bad Kohlgrub ist in einer Dachgeschosswohnung eines Hauses ein Feuer ausgebrochen. Die Ursache für den verheerenden Brand ist noch unklar.

Bad Kohlgrub – Am Sonntagmorgen, 17. Juli, brach laut Pressemitteilung der Polizei ein Feuer in der Dachgeschosswohnung eines Einfamilienhauses in Bad Kohlgrub, Landkreis Garmisch-Partenkirchen, aus. Gegen 9.30 Uhr wurde der Notruf abgesetzt.

Feuer in Bad Kohlgrub: Wohnung und Dachstuhl völlig zerstört

Als die alarmierten Einsatzkräfte der umliegenden Feuerwehren am Ort des Brandes eintrafen, stand der Balkon des Hauses bereits in Flammen und das Feuer griff auf das Dachgeschoss über. Schnell zeichnete sich das Bild eines verheerenden Brandes ab. Doch die regionalen Feuerwehren aus Bad Kohlgrub, Saulgrub, Oberammergau und Murnau waren laut medienpics.de mit 110 Einsatzkräften vor Ort und konnten die weitere Ausbreitung des Feuers auf das restliche Wohnhaus verhindern und den Brand unter Kontrolle bringen.

Ersten Erkenntnissen zufolge wurde bei dem Brand niemand verletzt. Völlig unklar ist jedoch noch die Ursache für das verheerende Feuer, bei dem nach ersten Schätzungen ein Sachschaden in Höhe von mehr als 100.000 Euro entstand.

Zerstörung nach Brand: Rauchsäule weithin zu sehen – Ursache unklar

Berichten zufolge war die Rauchsäule kilometerweit zu sehen. Mittels Atemschutz und Drehleiter gelang es den Feuerwehrleuten, den Brand auf dem Dachstuhl zu löschen. Mit einer Kettensäge wurde das Dach geöffnet, um die letzten Glutnester zu beseitigen.

Noch vor Ort übernahm der Kriminaldauerdienst der Polizei Weilheim die ersten Ermittlungen. Die weiteren Untersuchungen werden vom zuständigen Fachkommissariat 1 der Kripo Garmisch-Partenkirchen unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft München II übernommen. Hinweise auf vorsätzliche Brandstiftung gibt es laut Pressemitteilung der Polizei nicht. (fhz)

