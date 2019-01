Beuting: Gemeinde im Gleichgewicht halten

Eine moderne Infrastruktur, bezahlbarer Wohnraum und zukunftssichere Arbeitsplätze: Bürgermeister Rolf Beuting rückte wirtschaftspolitische Themen in den Mittelpunkt seiner Neujahrsansprache. Tenor: Der Markt befinde sich auf dem richtigen Weg, die Herausforderungen zu meistern.

Murnau – Der Neujahrsempfang der Marktgemeinde Murnau ist fester Bestandteil des lokalen Veranstaltungskalenders. Einige hundert Besucher waren am Montagabend der Einladung gefolgt, um sich im großen Saal des Kultur- und Tagungszentrums bei Musik, Sekt und Häppchen auszutauschen und 2019 zu begrüßen. Darunter befanden sich vor allem Vertreter des öffentlichen Lebens und der Politik. Bemerkenswert: Gastgeber und Bürgermeister Rolf Beuting (ÖDP/Bürgerforum) konnte gleich zwei seiner Amtsvorgänger begrüßen: Werner Frühschütz und den Landtagsabgeordneten Harald Kühn (CSU).

In seiner Rede sprach sich Beuting dafür aus, Murnau als Wirtschaftsstandort attraktiv zu halten – und verwies auf seine Erfolgsbilanz. Man müsse den Ort stetig weiterentwickeln und sich den Herausforderungen, etwa der Digitalisierung, stellen, betonte er. „Ich möchte, dass Murnau eine Gemeinde ist, die im Gleichgewicht bleibt“, lautete seine Botschaft. Vieles habe man bereits angestoßen. Der Rathaus-Chef nannte als Beispiele das Innovationsquartier, in dem – neben den beiden Standbeinen Tourismus und Gesundheit – neue Betriebe der Kreativbranche angesiedelt werden sollen, und die geplanten beziehungsweise gestarteten Wohnbau-Projekte. Seiner Ansicht nach wird sich die Kommune noch in den nächsten Jahren mit der Schaffung bezahlbaren Wohnraums beschäftigen müssen, denn: „Wir haben große Rückstände.“

Ein wichtiges Zukunftsthema ist in seinen Augen der Glasfaserausbau. Hier lässt die Gemeinde einen Masterplan erstellen, wie jeder Haushalt und jedes Unternehmen mit den schnellen Internet-Verbindungen versorgt werden kann. Auch ging Beuting in seiner Ansprache, die er nicht am Pult, sondern direkt vor den Versammelten hielt, auf die Klagen vieler Bürger über die gestiegene Verkehrsbelastung ein. Hier bestehe Handlungsbedarf. Beuting: „Ausbau des Radverkehrs, Einführung eines Ortsbusses, Aufbau eines Parkleitsystems, Verkehrsberuhigung, Ortsumfahrung, mehr Platz für Fußgänger, Verdichtung des Bahntaktes nach München. Es gibt viele Möglichkeiten, die Verkehrsbelastung spürbar in unserem Ort zu reduzieren.“

Landrat Anton Speer (Freie Wähler) rückte regionale Projekte in den Mittelpunkt seines Wortbeitrags und betonte dabei, wie wichtig es sei, gemeinsam an einem Strang zu ziehen. Der Chef der Kreisbehörde nannte unter anderem Initiativen des EU-Programms „Leader“ wie den Bau einer biologischen Station am Murnauer Moos sowie die Entwicklung einer touristischen Dachmarke für die Zugspitz-Region.

Für die Murnauer besonders interessant dürfte seine Stellungnahme zur hiesigen Realschule gewesen sein, die bekanntlich aus allen Nähten platzt. „Der Landkreis nimmt die Raumnot sehr ernst“, sagte Speer. Ende Januar soll es weitere Gespräche geben. Auch sei ein Runder Tisch geplant. „Wir werden am Ball bleiben.“ Architekten wurden seinen Angaben zufolge damit beauftragt, sich Lösungen zu überlegen, wo zusätzliche Klassenzimmer entstehen können. Allerdings ist eine Erweiterung nicht unumstritten. In anderen Realschulen der Region gibt es die Befürchtung, dass dann die eigenen Schülerzahlen sinken könnten und das Unterrichtsangebot darunter leidet.