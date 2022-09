Camper Van Summit Meeting: Aktives Outdoor- und Vanlifer-Wochenende im Salzburger Saalachtal

Miteinander, draußen, sich austauschen, aktiv sein, genau darum geht es beim „Camper Van Summit Meeting“, das bereits zum sechsten Mal Freunde des Outdoorlebens und Naturerlebens ins Salzburger Land lockt.

In Lofer im Salzburger Saalachtal wartet vom 29. September bis zum 3. Oktober ein breit aufgestelltes Programm für alle Teilnehmer. Entspannte wie auch aktive Tage auf einem idyllischen Campingplatz, eingebettet in die Natur, umgeben von Bergen und fließendem Gewässer, eben dort, wo sich wahre Outdoor-Fans in dem Mobil ihrer Wahl wohlfühlen.

Jetzt Tickets für das Camper Van Summit Meeting sichern

Camper Van Summit Meeting (CVSM) – „ein kleines Festival“ für alle

Ein Vanlife-Treffen, das im Grunde genommen wie „ein kleines Festival“ sei, so beschreibt Peter Draeger, Veranstaltungsleiter von Vans & Friends, das Camper Van Summit Meeting (CVSM). Ganz streng nehmen darf man den Namen des Treffens aber keineswegs, ist dieses doch für alle offen, für Frischluft-Fanatiker und Van-Enthusiasten wie für Camper-Kumpanen und Nach-Draußen-Dränger. Es sei egal, ob man mit einem Van, einem Bus mit Zelt auf dem Dach oder Luxusliner anreise, betont Draeger. Denn: „Entscheidend ist nicht das Fahrzeug, sondern sind die Leute, die rauskommen.“

Das Ziel der Reise: Der Campingplatz Grubhof in St. Martin bei Lofer, ein „exzellenter Platz“ mit modernen Sanitäranlagen und Wellnessbereich. Und Wellness kann dieser Tage sicher nicht schaden, denn das Programm des CVSM ist umfangreich. Unter anderem warten Vorträge von bekannten Vanlife-Bloggern auf Interessierte. Aktiver wird es bei den Workshops, darunter ein Kurs zur Videografie. Und noch eine Schippe auf die Aktivität wird bei den Sportangeboten draufgelegt – im Freien versteht sich: Klettern, Mountainbiken, Trailrunning. Der Platz in Lofer im Pinzgauer Saalachtal ist dafür prädestiniert: eingerahmt von den Berchtesgadener Alpen und dem Loferer Steinbergen, begleitet von der Saalach, umarmt von Wiesen und Wäldern.

Entspanntes Campen mit Gleichgesinnten im Pinzgauer Saalachtal

Inklusive des Feiertages sei die sechste Ausgabe des CVSM die „längste aller Zeiten“, freut sich Draeger auf die Tage in St. Martin, das zwar mitten in der Natur, aber lediglich eine halbstündige Autofahrt von Salzburg entfernt liegt. In den ersten Jahren traf man sich noch in Leutasch und im Südtiroler Schnalstal, die vergangenen Jahre ging es aber wiederholt nach Lofer, dort habe man eben die „perfekten Bedingungen“ für das Programm, betont Draeger.

Das verlängerte Wochenende sei für alle gedacht, die einfach eine schöne Zeit verbringen wollen, ganz unkompliziert, in einer Atmosphäre, die „super chillig und sehr entspannt“ sei, sagt der Campervent-Geschäftsführer. Die Angebote – ein Kann, kein Muss. Zusammensein, quatschen, ohne Scheu und Hemmung an den Vans und Autos vorbei- und nach einem kurzen Plausch hineinschauen. Einfach ein paar Tage gemeinsam draußen sein. Im Grunde genommen könne man sich auf eine mehrtägige Lagerfeuerstimmung einstellen, meint Draeger.

Apropos Lagerfeuer, Hitze, Rauch. Bei einer BBQ-Challenge können sich selbsternannte und auch erkorene Grillexperten vor Publikum duellieren. Die Gelegenheit, Gutes zu tun, nicht den Geschmacksknospen, sondern anderen Menschen, bietet das CVSM aber ebenso. Der Erlös einer Tombola komme die Krebshilfe „Projekt Heldencamper“ zugute, verrät Draeger. Im Großen und Ganzen also ein „gewohnt umfangreiches Programm“, resümiert der Veranstaltungsleiter, der mit seinem Team jedes Jahr über ein Dutzend Veranstaltungen rund ums Reisen, Rollen und Aufbrechen, rund um Freunde, Familie und Freiheit auf die Beine stellt.

Tickets für das Camper Van Summit Meeting vom 29. September bis zum 3. Oktober gibt es bereits ab 89 Euro pro Person (Freitag bis Sonntag oder Samstag bis Montag) unter www.cvsm.de. Im Ticketpreis enthalten sind Vorträge, Workshops und Sportaktivitäten. Ausgewählte Outdoorangebote, darunter der Klettersteig, sowie das Wellnessangebot des Campingplatzes sind kostenpflichtig zubuchbar. Früh buchen lohnt sich, denn Tickets und Stellplätze sind auf wenige hundert Stück limitiert. Weitere Informationen zum Event gibt es online unter www.cvsm.de und unter www.vansandfriends.de/treffen.

Kontakt

Camper Van Summit Meeting

Camping Grubhof

St. Martin 39

5092 St. Martin bei Lofer

Österreich

hallo@vansandfriends.de

Tel.: +49 171 749 4269