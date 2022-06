E-Carsharing – EOBERLAND startet in Murnau

Teilen

Machen Sie mit dem ID.3 vom E-Carsharing EOBERLAND eine Spritztour zum Riegsee. © 17er Oberlandenergie GmbH

E-Mobilität ist auch und gerade im schönen Oberland schon länger in vielen Köpfen und aller Munde. Wer etwa in Murnau nach einer einfachen, günstigen wie zugleich nachhaltigen Option sucht, ein Auto zu mieten, ist mit EOBERLAND Carsharing vor Ort bestens bedient.

An mittlerweile drei Ladestationen im Gemeindegebiet warten E-Fahrzeuge, die jeder Führerscheininhaber bequem rund um die Uhr leihen und nach Nutzung dort wieder abstellen kann. Der regionale Energieversorger 17er Oberlandenergie GmbH ist bekannt dafür, Ökostrom- und Ökogas-Produkte von hoher Qualität zu günstigen Preisen anzubieten. Die Heimat Oberland und das damit verbundene Lebensgefühl zu bewahren, darum kreist das Denken dieses Unternehmens – genau hier Elektromobilität voranzubringen ist folglich echte Herzensangelegenheit.

Daher haben sich jetzt die 17er Oberlandenergie GmbH sowie das Autohaus Anton Ortner GmbH & Co.KG als ausgewiesener Spezialist für E-Autos zum EOBERLAND Carsharing zusammengeschlossen. Ziel: ein modernes, umweltfreundliches Mobilitätskonzept mit Elektrofahrzeugen anzubieten – für Bewohner und Besucher im Oberland.

EOBERLAND Carsharing – ein Gemeinschaftsprojekt starker Partner in Murnau

Günstig, bequem und CO₂-neutral, ohne Fixkosten, ohne Kaution – einfach anmelden, einsteigen und losfahren, so lautet die Devise. Um am exklusiven Carsharing teilzunehmen, registrieren sich Nutzer, wobei das Fahrerprofil stets datensicher verwaltet wird – schließlich hat Datenschutz höchste Priorität. Eine aufs Smartphone geladene App ermöglicht Reservieren wie schlüsselloses Einsteigen und gewährleistet zugleich vollen Überblick über sämtliche Buchungen.

Günstig, bequem und CO₂-neutral durch das Murnauer Moos cruisen? Mit dem ID.4 von EOBERLAND ist genau das möglich. © 17er Oberlandenergie GmbH

Sicherheit geht vor, daher ist es erforderlich, den Führerschein alle sechs Monate zu validieren – das lässt sich bequem mit dem Online-Service POSTID der Deutschen Post erledigen. Und schon geht ́s los, der ersten Buchung steht nichts mehr im Weg – und sollte es doch mal Probleme oder Fragen geben, ist der Kundenservice von EOBERLAND Carsharing rund um die Uhr ansprechbar.

Berechtigte Nutzer haben exklusiv Zugriff auf alle verfügbaren, selbstverständlich perfekt gewarteten und sauberen Fahrzeuge. Die stehen rund um die Uhr bereit – so genießt man die Freiheit, flexibel Aktivitäten zu planen und jederzeit spontan mobil zu sein, wie mit dem eigenen Auto. Natürlich sind Fahrende und Mitfahrende bei allen Fahrten versicherungstechnisch optimal abgesichert.

Beim EOBERLAND Carsharing in Murnau können Sie zwischen verschiedenen Modellen wählen

Je nach Platzbedarf kann zwischen einem VW e-up, einem VW ID.3 und einem VW ID.4 gewählt werden. Die Fahrzeuge sind mit RFID-Ladekarte ausgestattet, so können sämtliche Elektroladesäulen in der Oberlandregion genutzt werden. Entstehende Buchungskosten werden über die gewünschte Zahlungsart in der App abgerechnet, wobei eine flexible Tarifautomatik stets den besten Preis ermittelt – man zahlt ausschließlich für die tatsächliche Nutzung.

Der ID.3 vom E-Carsharing EOBERLAND bringt Sie sicher und bequem zum Markt in Murnau. © 17er Oberlandenergie GmbH

Die Standorte der Fahrzeuge liegen zentral und sind einfach zu finden. Auf folgenden speziell markierten Sharing-Parkplätzen mit Ladestation stehen aktuell Elektrofahrzeuge bereit: in Murnau in der Weilheimer Straße 18 (Autohaus Ortner) in der Lederergasse 4 (Tiefgarage am Rathaus) sowie am Parkplatz Bahnhofstraße 12 zudem in Uffing in der Hauptstraße 16 (Parkplatz Heimatmuseum) weitere Standorte sind geplant

Carsharing-Nutzer freuen sich in den nächsten Monaten auf weitere Standorte und Ladesäulen. Die Autos von EOBERLAND Carsharing fahren selbstverständlich exklusiv mit regionalem Ökostrom und leisten so ihren Beitrag zum Gedanken der Nachhaltigkeit.

Logo EOBERLAND © 17er Oberlandenergien

Kontakt

17er Oberlandenergie GmbH

Viehmarktplatz 1

82418 Murnau am Staffelsee

Tel.: 08841 49530-0

E-Mail: info@17er.com

17er.com/elektromobilitaet/17er-ecarsharing

eoberland.moqo.de