Wer will das Weltmeister-Trikot?

Erst sporteln, dann unterschreiben: Simon Schempp, Franziska Preuß und Co. haben sich auf einem Citysprint-Trikot verewigt. Der Erlös wird gespendet.

+ Haben unterschrieben: Simon Schempp und Franziska Preuß. © Sehr Garmisch-Partenkirchen – Normalerweise nehmen die Biathleten ihr Trikot mit nach Hause. Simon Schempp nicht. Nach dem City-Sprint in der Garmischer Fußgängerzone hielt er am Samstagabend sein Laiberl Organisator Peter Fischer unter die Nase. Ob er das noch braucht, wollte der deutsche Massenstart-Weltmeister von 2017 wissen. Klar, sagte Skiclub-Chef Fischer. Für Benefizzwecke lasse sich das sicher verwenden. Nahm’s und drückte den acht Top-Paaren aus dem Profi-Rennen Filzstifte in die Hand.

Nun ziert es die Namen von Schempp und Franziska Preuß, Anna Weidel und Matthias Bischl aus Wallgau, Karin Oberhofer und Johannes Kühn sowie der Mittenwalderin Nadine Horchler und dem Murnauer David Zobel.

Dieses Trikot stellt Fischer für die Tagblatt-Weihnachtsaktion zur Verfügung. Einen festen Preis nennt er nicht – es soll versteigert werden. Das Geld kommt in diesem Jahr Kindern zugute, die unter der Armut ihrer Familien leiden.

Und so geht‘s:

Wer sich für das Trikot interessiert, kann sich bis Montag, 15. Januar, bei der Heimatzeitung melden. Möglich ist dies per E-Mail unter redaktion@gap-tagblatt.de und per Fax an 0 88 21/7 57 26. Bitte als Betreff „Trikot“ sowie alle Kontaktdaten dabei angeben.