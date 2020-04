Hausärzte immer erreichbar: Zentrale Nummer für Wochenende und Feiertage

Patienten sollen versorgt werden. Corona hin oder her. Dafür stellt sich der Landkreis Garmisch-Partenkirchen auf: Praxen bilden einen Verbund, der über eine zentrale Nummer am Wochenende und an Feiertagen erreichbar ist.

Landkreis – Die Mission ist klar formuliert: Sollte sich die Corona-Situation in der Region dramatisch zuspitzen, müssen in den Kliniken so viele Kapazitäten wie möglich frei sein. Ein Auftrag, mit dem Dr. Felix Groß vom Landratsamt betraut wurde. „Diesen Fokus haben wir“, betont der Versorgungsarzt für den Kreis Garmisch-Partenkirchen. Für den Mediziner aus dem Riegseer Ortsteil Hagen ist eines deutlich: Ein solcher Ansatz ist nur realistisch, wenn die Hausärzte im Boot sitzen. Die Einrichtung von Schwerpunktpraxen für die sogenannten Unzeiten, also jene Phasen, in denen die Praxen im Normalfall nicht besetzt sind, stellt den ersten Schritt in diese Richtung dar.

Kehrtwende: Schwerpunktpraxen werden Thema - Groß will Verfügung durch Regierung zuvorkommen

Groß hat im Vorfeld seiner Bemühungen recherchiert. „Vor einer Woche waren Schwerpunktpraxen noch kein großes Thema“, sagt er. In den vergangenen Tagen kam die Kehrtwende. Da ein solches Projekt von Regierungsseite möglicherweise demnächst angeordnet werden könnte, wollte er einer solchen Verfügung zuvorkommen. Gelesen hat er von Modellen aus Passau oder Fürth. Dort entstanden in Schulen oder Turnhallen medizinische Einrichtungen, die von örtlichen Ärzten betreut werden. „Unsere Idee war es, genau diesen Weg nicht zu gehen“, stellt Groß klar und spricht damit für die Allgemeinmediziner in der Region. „Wir sehen einen anderen Ansatz als richtig an, sind Verfechter lokaler Ressourcen.“ Das Modell: Die Hausärzte schließen sich regional zusammen und regeln die bestmögliche Versorgung der Patienten untereinander, betreuen auch Pflegeheime. „An den Ostertagen wollen wir bereits anfangen.“

Alle Einzelheiten sind bisher nicht ausgetüftelt. „Daran werden wir nach Ostern weiterarbeiten“, betont Groß. Regional bilden verschiedene Arztpraxen einen Verbund, der über eine zentrale Nummer erreichbar ist. Diesen Telefondienst teilen sich die Doktoren selbst ein. „Zudem steht immer ein zweiter Arzt auf Standby, falls der andere tatsächlich in einem schwerwiegenden Fall ausrücken müsste.“

Dr. Felix Groß ist wichtiger Verbindungsmann in der Coronakrise - Deshalb besitzen Hausärzte „überragende Bedeutung“

Patienten sollen am Wochenende und an Feiertagen möglichst nicht in Notaufnahme der Kliniken gehen

Groß stellt aber heraus, dass diese Vorgehensweise ausschließlich für die Unzeiten gilt, beispielsweise von Freitagnachmittag bis Sonntagabend oder eben an Feiertagen. „Die Leute sollen dann nicht in die Notaufnahmen der Kliniken gehen.“

Auch auf die normale Praxisarbeit wird das Konstrukt Auswirkungen haben. „Jeder Arzt bietet jetzt schon feste Zeiten für Infektionssprechstunden an“, betont Groß. „Dieses System bietet eine größtmögliche Flexibilität.“ Ist eine Praxis zu einer Zeit bereits durch Behandlungen überlastet, kann sie jederzeit Patienten mit Verdacht auf eine Covid-19-Infektion an Kollegen verweisen, die eben an diesem Tag eine spezielle Sprechstunde für diese Erkrankten anbieten – und somit für eine Entspannung sorgen. Jeder der Ärzte könne unter der Woche aber sein normales Spektrum anbieten, versichert Groß.

Versorgungsarzt Groß stolz: Konzepte für Schwerpunktpraxen stehen weitgehend

Die Konzepte sind in allen Regionen – Ammertal, Murnau/Uffing (Nordlandkreis bis Eschenlohe), Garmisch-Grainau, Garmisch-Partenkirchen (Schwerpunkt Partenkirchen), Oberes Isartal und Loisachtal (Farchant/Oberau) – schon sehr weit gediehen (siehe unten). Im Oberen Isartal fehlt bisher lediglich noch der zentrale Telefonkontakt. „Bis wir die haben, können sich Notfall-Patienten solange gerne auch an die Kollegen in Garmisch-Partenkirchen wenden.“

Versorgungsarzt Groß ist stolz auf das bisher Erreichte: „Das ist wirklich eine völlig neue Organisationsstruktur, die in dieser Form einmalig in Bayern, möglicherweise in Deutschland ist.“ Übergeordnet bleibt aber weiterhin das Gesundheitsamt als maßgebliche Behörde, das den Quarantäneverlauf von Infizierten anordnet – und verfolgt. Durch die nun verstärkte Zusammenarbeit mit den Hausärzten soll verhindert werden, dass ein eventuell auftretender gefährlicher Verlauf nicht erkannt wird.

Corona-Krise: Hausärzte müssen ihre Arbeit komplett umstellen

Die Praxis-Verbunde in der Übersicht

HÄSP Murnau/Uffing (Dr. Andreas Spiegl, Tobias Matthes): Telefon: 0 88 41/17 06. (Teilnehmer: Drs. Spiegl, Bitterlich, Plail, Baur, Reul, Kammerl, Poczka, Englbrecht, Kümmerle, Bader, Matthes, Heinrich)

HÄSP Loisachtal (Dr. Florian Gesele): Telefon: 0151/218 33 222. (Teilnehmer: Drs Ludwig, Wallner, Lechtken, Gesele).

HÄSP1 Garmisch-Grainau (Dr. Kristina Ott ): Telefon: 01522/137 49 26. (Teilnehmer: Drs. Bezzel/Wilsch, Gräupner, Steinebach/Popp/Henner, Oberecker/Gemeinhardt, Keller/Ott, Dziechel, Drechsler).

HÄSP2 Partenkirchen (Dr. Christoph Jeschke): Telefon: 0178/627 67 59. (Teilnehmer: Drs. Jeschke, Bulgrin, Stuefer/Zimmermann, Zuber, Franke-Hajek, Kainz, Exner, Scheuber-Maurer, Quint/Hein-Rebentisch, Heindl).

HÄSP Mittenwald/Wallgau (Dr. Streng, Dr. Diener): noch keine Telefonnummer. (Teilnehmer: Drs Roth, Opitz, Diener, Streng).

HÄSP Ammertal (Dr. Julia Albert, Dr. Thomas Autenrieth): Telefon: 0175/800 85 78. (Teilnehmer: Drs. Beck, Bühner, Fischer-Zwink, Albert, Autenrieth, Franke, Bruss-Jahl)