„Cuatro Hombres“: Vier Freunde führen Bar jetzt in Eigenregie - und eröffnen zudem Enoteca

Garmisch-Partenkirchner investieren 60.000 Euro in Vinothek

von Tanja Brinkmann schließen

Corona hat es den „Cuatro Hombres“ nicht leicht gemacht. Der erste Pächter hat das Handtuch geworfen, der zweite gar nicht erst angefangen. Jetzt führen Hans Conrad, Franz Grasegger, Nic Nagel und Klaus Schanda ihre Bar und Enoteca in Garmisch-Partenkirchen in Eigenregie.

Garmisch-Partenkirchen – Sie haben ihre Freude am gemeinsamen Projekt neu entdeckt. „Es macht wieder viel Spaß, wir fahren gerne her“, bestätigt Klaus Schanda. Der anhaltende Lockdown hat daran nichts geändert. Der Marketingleiter der Bayerischen Zugspitzbahn und seine drei Freunde – Nic Nagel, Inhaber einer Werbeagentur, Hans Conrad, Geschäftsführer des gleichnamigen Sportgeschäfts, und Franz Grasegger, Chef des bekannten Trachten- und Modehauses – genießen, was sie an der Promenadestraße in Garmisch-Partenkirchen aufgebaut haben.

+ Mit ihrer Enoteca, in der sie ihre Lieblingsweine und Tropfen von kleinen Winzern anbieten, haben sich die „Cuatro Hombres“ einen weiteren Traum erfüllt. Um die 60.000 Euro investierten sie in den Umbau. Der Verkauf läuft, sobald es die Corona-Regeln zulassen, wollen sie im künftigen Biergarten an der Promenadestraße einen Ausschank anbieten. © Marc Gilsdorf

„Wir machen das Ganze jetzt in Eigenregie“, sagt Nagel. Nachdem der erste Pächter nach dem Lockdown 2020 gefrustet das Handtuch geworfen hat, sein potenzieller Nachfolger noch vor seinem Start abgesagt hat, erschien das den „Cuatro Hombres“, den vier Männern, die beste Lösung. Unterstützt werden sie von Barbara Bokor, der früheren Pächterin des Kreuzeckhauses, die sie als Geschäftsführerin an Bord geholt haben. „Sie ist ja vom Fach“, betont Schanda. Durch sie haben die vier auch ihren Koch gefunden, Carlos Alberto Reindl aus Uruguay, genannt Zapata, nach seinem Geburtsnamen. „Er passt auch zu der Figur, die ich in der Enoteca an die Wand gemalt habe“, sagt Nagel. Damit meint er Emiliano Zapata, der Anfang des 20. Jahrhunderts in Mexiko für die Rechte der unteren Schichten kämpfte.

Enoteca in Garmisch-Partenkirchen: Weine von Reisen und Freunden, Bier von einem kleinen Craftbrauer

Die Monate, in denen in der Gastronomie abgesehen vom Außer-Haus-Verkauf nichts möglich war, haben die vier Freunde genutzt, um den an ihre Bar angrenzenden Eckladen umzugestalten. Die frühere Teppich-Reinigung ist nicht wiederzuerkennen. Um die 60.000 Euro hat das Quartett in diesen Bereich investiert. Eine Wand rausgerissen, den Boden und die Fenster erneuert. Herausgekommen ist eine Enoteca, eine Vinothek, mit einem Wandgemälde, das an jenes in der Bar erinnert, und alten Werkbänken. Eine davon stammt von Graseggers Opa, einem Zimmerer.

In den Regalen finden sich die Weine, die Schanda, Conrad und Grasegger auf ihren Reisen entdeckt haben. „Und welche von befreundeten Weingütern“, sagt der Marketingexperte Schanda. Im Angebot haben sie besondere Tropfen, die es eben nicht in jedem Weinladen und vor allem nicht online gibt. Nagel hat das Sortiment um Bier von einem kleinen Craftbrauer aus München und einen Tennessee-Whiskey ergänzt.

Bar und Enoteca Cuatro Hombres: 70 Plätze im Außenbereich, regionale Produkte

Der Getränkeverkauf läuft. Gerade die Pakete für Männer- und Mädelsabende kommen gut an. Auch der Foodtruck, an dem Koch Reindl Tortillas mit Lamm, Fisch und anderen Produkten aus der Region anbietet, ist in Betrieb. Für die vier Freunde ist entscheidend, wo die Ware, die sie anbieten, herkommt. Nachdem die Garmisch-Partenkirchner jetzt selbst für die Bar und die Enoteca verantwortlich zeichnen, haben sie auch an der Portionsgröße und der Preisschraube gedreht. Sicher zur Freude ihrer Gäste, die die Preisgestaltung des Pächters wenig überzeugt hatte. „Jetzt können wir’s so machen, wie wir wollen“, unterstreicht Nagel erfreut. Und ihr Vorhaben, das Areal mit ihren Netzwerken zu bespielen, endlich realisieren. Dabei nehmen auch die 70 Plätze im Außenbereich, der noch bepflanzt wird, eine zentrale Rolle ein.

Ideen für weitere Projekte gehen den vier Freunden nicht aus. Das Miteinander funktioniert, „jeder hat sein Ding“, sagt Schanda. Ehe sie aber etwas Neues anpacken, „müssen wir erst einmal die Bar und die Enoteca zum Laufen bringen“. Dass ihr Konzept, ein Wohnzimmer für jedermann zu schaffen, aufgeht, davon sind sie nach wie vor überzeugt. „Das belegen auch die Rückmeldungen, die wir bekommen“, betont Nagel. Künftig investieren er, Schanda, Conrad und Grasegger dafür noch mehr Zeit. „Und haben wirklich Spaß daran“, bestätigt der Agenturchef. „Der eine oder andere von uns steht dann auch mal im Weinladen oder hinter der Bar.“