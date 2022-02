Darum gehen wir auf die Straße

Seit Wochen unterwegs: Menschen, wie hier in Garmisch-Partenkirchen, gehen friedlich auf die Straße. © Foto: Thomas Sehr

Die „Montagspaziergänger“ werden oft argwöhnisch beäugt, in irgendwelche „Ecken“ gestellt. Gegenüber dem Tagblatt erklären Bewohner des Landkreises Garmisch-Partenkirchen, warum sie diese Versammlungen für gut heißen und sie sich gegen eine allgemeine Corona-Impfpflicht aussprechen. Landwirt und Kreisrat Rudolf Kühn aus Aidling (ÖDP), Silke Stopper, Ingenieurin und Mutter von drei Kindern aus Murnau, Dr. Nicola Schmitz, Kieferorthopädin aus Garmisch-Partenkirchen sowie der Allgemeinmediziner Dr. Georg Mehringer aus Schlehdorf beziehen Stellung.

Sie sind für die Montagsspaziergänge? Warum?

Rudolf Kühn: Ja, weil die freie Meinungsäußerung und das Versammlungsrecht ein Grundrecht in einer Demokratie sind. Die Spaziergänger fordern die „freie Impfentscheidung“ ein, die ihnen vor der letzten Bundestagswahl von allen Parteien – nur nicht von den Grünen – versprochen worden ist.

Silke Stopper: Ich bin für eine freie Impfentscheidung und verleihe bei den Spaziergängen meiner Position Ausdruck. In unserer parlamentarischen Demokratie sind Demonstrationen wichtig, um sich Gehör zu verschaffen. Für die Mütter und Väter unseres Grundgesetzes war das aus gutem Grunde entscheidend. Deshalb heißt es im Grundgesetz, Art. 8, Versammlungsfreiheit: Alle Deutschen haben das Recht, sich ohne Anmeldung oder Erlaubnis friedlich und ohne Waffen zu versammeln. Ich gehe spazieren und hoffe, dass dies jedem Bürger in unserer Demokratie weiterhin zusteht.

Dr. Nicola Schmitz: Offensichtlich besteht ja der Bedarf danach. Die Anzahl der Teilnehmer (insgesamt in Deutschland bereits mehrere Hunderttausend, verteilt auf mehr als 2000 Städte und Gemeinden) beantwortet in meinen Augen die Frage von alleine. Es handelt sich nicht um einige wenige „Radikale“, sondern um einen Querschnitt durch unsere Gesellschaft, viele Bürger, die auf friedliche Weise ihre Meinung vertreten. Als Demokratin kann ich daher nur mit „Ja“ antworten.

Dr. Georg Mehringer: Hier zeigen Menschen aus allen Gesellschaftsschichten, dass sie mit der Politik nicht einverstanden sind. Beeindruckend ist die Konstanz beziehungsweise die zunehmende Ausweitung dieser Veranstaltungen. Ich nehme selbst regelmäßig daran teil.

Die Spaziergänge werden in der Öffentlichkeit teils stark kritisiert. Wie stehen Sie dazu?

Rudolf Kühn: Ich habe den Eindruck, dass das leider ein Diffamierungs- und Ausgrenzungsversuch der Impfbefürworter ist. Ich sehe bei den Spaziergängern einen breiten Querschnitt aus der Bevölkerung – vor allem in Murnau auch das von der Impfpflicht betroffene medizinische Fachpersonal. All diese Menschen in die „rechte Schublade“ zu stecken, erschüttert mich.

Silke Stopper: Mir geht es nicht um irgendeine politische Richtung. Ich gehe für eine freie Impfentscheidung auf die Straße. Mit Menschen, welche ich bei den Spaziergängen kennenlerne, spreche ich nicht über linke oder rechte Politik. Das interessiert nicht. Vielmehr sind auch diese gegen eine Impfpflicht und für eine freie Impfentscheidung. Die Einteilung von Menschen in „links“ und „rechts“ ist nicht Teil der Lösung, sondern ein großes Problem. Ich wünsche mir, dass Menschen mich nicht als rechtsradikal verurteilen, obwohl sie kein Wort mit mir gewechselt haben. Ich komme gerne mit Menschen in Kontakt, die zum Beispiel für eine Impfpflicht sind und mich zudem für „rechts“ oder gar „rechtsradikal“ halten. Spaltung ist keine Lösung, sondern aufeinander zugehen und offen diskutieren.

Dr. Nicola Schmitz: Ich weiß von einigen Mitbürgern, dass sie sich aus Angst, erkannt und diffamiert zu werden, nicht trauen, teilzunehmen. Das halte ich für eine gefährliche Entwicklung, egal, um welches Thema es geht. Unser Grundgesetz sieht das Versammlungsrecht und die Meinungsfreiheit vor. Der Bürger darf und sollte sich auf diese Weise aktiv am politischen Geschehen beteiligen. Von der Ausgrenzung derer, die diese Möglichkeit wahrnehmen, halte ich nichts, erkenne auch nicht, warum das jemandem zustehen sollte.

Dr. Georg Mehringer: Das ist unerträglich, in zweifacher Hinsicht: Zum einen von außen gesehen, wie unsensibel, ja tyrannisch und ekelhaft sich Lehrer, Vorgesetzte und Kollegen Andersdenkenden und -handelnden gegenüber verhalten. Das ist für mich nur erklärbar durch die geschürte irrationale Angst vor Krankheit und vor Strafe. Die Angst vor Krankheit und Tod hat natürlich auch einen starken spirituellen Aspekt. Wenn die Menschen nicht nur auf das Diesseits ausgerichtet wären, könnten sie gelassener mit dem Ganzen umgehen. Ich habe noch nie so viel Tränen verzweifelter Menschen in meiner Praxis gesehen wie in diesen Jahren.

Warum lehnen Sie die allgemeine Impfpflicht ab?

Rudolf Kühn: Weil nur ein bedingt zugelassener Impfstoff eingesetzt wird, der die angedachte sterile Immunität nie erreicht hat, dessen Wirksamkeit mit jeder Variante schwindet und dessen Schutzwirkung ständig nach unten korrigiert werden muss. Gleichzeitig zeichnet sich eine zunehmende Impf-Nebenwirkungsproblematik ab. Der ÖDP-Bundesvorsitzende Christian Rechholz hat für mich treffend formuliert: „Jeder Bürger soll sich frei für oder gegen eine Impfung entscheiden dürfen, unabhängig von seinem privaten, beruflichen oder gesellschaftlichen Stand. Jeder Mensch in unserem Land sollte das Recht haben, sich nach einer persönlichen Impf-Nutzen-Risiko-Analyse nach Beratung durch seinen Arzt für oder gegen eine Impfung zu entscheiden.“

Silke Stopper: Eine im Frühjahr beschlossene Impfpflicht käme frühestens im Herbst zur Anwendung. Folgende Fragen sind auch dann wahrscheinlich noch völlig ungeklärt: Gegen welche Virusvariante, die heute noch nicht existiert, soll der Impfstoff wirken? Welcher Impfstoff, der noch nicht entwickelt ist, soll verwendet werden? In welcher Dosierung? Wie viele Impfungen sind notwendig? Müssen sich Geboosterte dann noch einmal oder gar mehrfach impfen lassen? Der Blick in Nachbarländer zeigt, dass die meisten die Corona-Maßnahmen stark lockern oder abschaffen. Und Deutschland ist ernsthaft auf dem Weg, eine allgemeine Impfpflicht gesetzlich zu verankern. Irgendetwas passt hier ganz und gar nicht mehr!

Dr. Nicola Schmitz: Die Medizin schreibt eigentlich vor, dass bei Medikamenten (auch Impfungen) immer eine individuelle Risiko-Nutzen-Abwägung gemacht werden sollte. Das bedeutet, dass das Ergebnis nicht für jeden gleich ausfällt: Für den einen macht es Sinn, für den anderen nicht. Es wird oft diskutiert, dass man mit einer Covid-Impfung auch andere schützen soll: Die massenhaften Impfdurchbrüche und Ansteckungen auch bei Geimpften zeigen, dass die derzeitigen Impfstoffe noch keine sterile Immunität erzielen können, man also selbst immer noch erkranken und auch andere anstecken kann.

Dr. Georg Mehringer: Zum einen stellt eine Impfung mittels Spritze im juristischen Sinne eine gefährliche Körperverletzung dar. Dazu darf niemand verpflichtet werden. Das gilt im Übrigen auch für die unselige Masernimpfpflicht. In Bezug auf die Covid-Impfung zeigen sich nun außerdem viele, zum Teil gravierende Schadensfälle. Ich habe dazu einen ganzen Ordner voll gesammelt.

Welche Auswirkungen befürchten Sie im Fall einer allgemeinen Impfpflicht für die Gesellschaft?

Rudolf Kühn: Sie würde das Vertrauen in den Staat noch weiter schädigen. Ich habe mich mein Leben lang für die Demokratie eingesetzt und bin davon überzeugt, dass ein noch tieferer Vertrauensverlust in die Entscheidungsträger fatal für unsere demokratische Kultur ist. Wir sehen jetzt: Die Impfung ist kein Game-Changer. Unser Immunsystem wird im großen Maße beeinflusst – nicht nur von der Psyche, sondern auch von der Ernährung, unserem Lebensstil und unserem sozialen Gefüge. Wir sprechen hier von „Psycho-Neuroimmunologie“, die immer mehr wissenschaftliche Erkenntnisse dazu sammelt. Das sollte jetzt in den Fokus gestellt werden.

Silke Stopper: In der maßgeblich gefährdeten Gruppe der über 60-Jährigen sind knapp 88 Prozent geimpft und zudem viele genesen. Endet die Pandemie, falls noch einige wenige Prozent einer Impfpflicht unterworfen werden? Mit den Impfungen gingen Versprechen einher, die sich nicht oder nur teils bewahrheitet haben (Vollimmunisierung nach zwei Impfungen, Ende der Pandemie für Geimpfte). Die positive Wirkung einer Impfpflicht ist für mich deshalb höchst fraglich. Die negativen Folgen sind sicher: Unversöhnliche Spaltung der Gesellschaft, Ausgrenzung, Druck und Zwang. Deshalb bin ich klar für eine freie Impfentscheidung und gegen eine Impfpflicht.

Dr. Nicola Schmitz: Unsere Gesellschaft ist bereits jetzt so tief gespalten, dass viele Bürger, ob pro oder contra Impfpflicht, sehr darunter leiden. Die Differenzen ziehen sich durch Arbeitsplätze, Nachbarschaften, Freundschaften, Familien, Ehen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sich irgendjemand ein weiteres Auseinanderdriften der Gesellschaft und des persönlichen Umfelds wünscht. Ich denke, eine allgemeine Impfpflicht würde genau dies bewirken. Stattdessen wäre es für unsere Gesellschaft wünschenswert, sich wieder als Einheit zu fühlen, sich gegenseitig zu respektieren und zu achten, unabhängig von der politischen Einstellung. Es gibt Länder wie Kanada, die uns beneidenswert voraus sind.

Dr. Georg Merhinger: Bereits mit der Impfpflicht für medizinisches Personal hat sich die Politik ein Ei gelegt. Und daraus schlüpft nicht ein Küken, sondern ein Drache, wenn nicht ein Tyrannosaurus Rex. Das läutet das Ende dieser aus meiner Sicht dunklen Epoche unserer Geschichte ein. Es gibt genügend Menschen, die dagegen sind, auch welche, die schon geimpft sind. Die allgemeine Impfpflicht wird nicht kommen.

Michaela Sperer