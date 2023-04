Der Clanchef geht, die Geschichten bleiben: Bergwachts-Legende stirbt mit 89 Jahren

Von: Katharina Bromberger

Hunde, hier seine Bordercollies Casper und Angi, haben Hans Hibler sein Leben lang begleitet – und ihm internationales Ansehen eingebracht. Als „Lawinenhunde-Guru“ war er in Fachkreisen bekannt. © THOMAS SEHR

Sein Leben füllt ein Buch: Familienmensch und Bergwachtslegende Hans Hibler stirbt mit 89 Jahren. Der „Lawinenhunde-Guru“ brauchte bis zum Schluss eine Aufgabe.

Farchant – Mit seinem Leben hat Hans Hibler abgeschlossen. 1966. Mit 33 Jahren. 50 Meter tief ist er gestürzt. „Das war’s für mich“, glaubt er an diesem Tag am Berg. Als Mitglied der Lawinenkommission sollte er mit Kollegen an der Hochalm Wechten abtreten, damit das Landratsamt den Weg zum Kreuzeck für Touristen öffnen konnte. Doch eine Wechte brach. Sie riss ihn in die Tiefe. Auf einer Felskante schlug er auf. Becken gebrochen – 17 Zentimeter weit war Hibler in der Mitte durchgespalten –, fünf Wirbel kaputt, die Niere ebenso, Bauchgefäße gerissen. „Es war ein Wunder, dass ich da oben nicht verblutet bin.“

Nachruf Hans Hibler: „Er hat dich beim Erzählen in seinen Bann gezogen“

So erzählte es Hans Hibler 2013 bei einem Besuch bei ihm zu Hause in Farchant. 79 Jahre war er damals alt. Er erzählte von 1951, als er die Lawinenhunde-Staffel der bayerischen Bergwacht und damit die erste Deutschlands ins Leben rief. Von Glücksmomenten und Unglücken. Von seiner Zeit als Bergführer in Chamonix und Südamerika, von seiner Kindheit und seinen Tieren. So viel konnte Hans Hibler erzählen. Und so gern hörte man ihm zu. „Er hat dich in seinen Bann gezogen“, sagt Tochter Leni Bräckle. Nun kann er nichts mehr erzählen. Im Alter von 89 Jahren, zwei Monate vor seinem 90. Geburtstag, ist Hans Hibler gestorben.

Vier Monate lang hing der junge Hibler 1966 in der Luft: Nur Kopf und Fersen berührten das Bett, damit das Becken zusammenwachsen konnte. Viele Komplikationen traten auf: Lungenembolie, Gelbsucht, „ich war mehr tot als lebendig“. Wenn Ärzte oder Krankenschwestern in Murnau in sein Zimmer schauten, hörte er sie sagen: „Der lebt ja immer noch.“

Über ein halbes Jahr setzte der frühere Top-Alpinist, der Berg- und Skiführer und hauptamtliche Mann bei der Bergwacht, keinen Fuß auf den Boden, die meiste Zeit wurde er gefüttert. „Ihr könnt’s machen, was ihr wollt, ich stirb ned im Bett drin.“ Das beschloss er nach sieben Monaten. Wie ein Hackstock fühlte er sich, so starr und steif. Heimlich übte er. Der erste Erfolg: Er drehte sich auf den Bauch. Dann der Katzenstand auf Ellbogen und Knien. Irgendwann die ersten Schritte. Alles streng verboten. „Ich bin der schlechteste Patient, den es gibt“, sagte er über sich selbst.

Er schulte vom Bergführer zum Masseur um

Seinen Beruf als Bergführer musste der gelernte Zimmerer danach aufgeben, er schulte zum Masseur um und arbeitete bis zur Rente im Klinikum Garmisch-Partenkirchen. In die Berge marschierte er weiter, rückte mit der Bergwacht und der Lawinenhunde-Staffel aus, als Erfinder der berühmten Hibler-Packung, die noch heute bei Unterkühlungen angewendet wird, hielt er Vorträge. In den 1990er Jahre trat er als aktives Bergwachts-Mitglied zurück. Blamiert habe er sich, erzählte er einmal. Als er kaum auf Ski den Berg hinunterkam, weil der Körper nicht mehr mitmachte. „Jetzt ist Schluss. Ich rühr’ keinen Ski mehr an“, entschied er.

Man muss das Leben nehmen, wie es kommt. In diesem Bewusstsein ist der Farchanter aufgewachsen. Als Buben brachte es ihn in die Berge. Weil er Hunger hatte. Hiblers Vater fiel im Krieg, der Bub war neun Jahre alt. Seine Mutter versorgte fünf Söhne. Lebensmittel, Kleidung - alles war knapp. Also ging Hibler im Sommer zum Rinderhüten statt in die Schule. Lohn bekam er kaum, dafür Mahlzeiten auf den Hütten. Mit 14 wurde er Schäfer, war nahe Fürstenfeldbruck für 500 Tiere verantwortlich.

In Farchant bestückte er 1960 die Rossalm im Gießenbach. Noch heute weiden dort 200 Schafe. Diese Passion gab er seinem Enkel Hans weiter - so, wie er viele seiner Werte an die nächsten Generationen vermittelte. Die einen erbten die Liebe zur Landwirtschaft – etwa Tochter Zenzi Filser und Sohn Hans Hibler –, die anderen jene zu den Bergen. „Er war ein großer Familienmensch“, sagt Leni Bräckle, die Kletterin und Bergsteigerin unter den Kindern. „Und er war der Clanchef.“ Sie lacht. Ihr Vater hat die Großfamilie zusammengehalten. Mit Ehefrau Magdalena, die 2021 gestorben ist, hatte er drei Kinder, hinzu kamen sieben Enkel und zehn Urenkel.

„Lawinenhunde-Guru“ waren immer an seiner Seite

Immer begleitet haben Hibler die Hunde. Sie brachten ihm internationale Anerkennung als „Lawinenhunde-Guru“, den Bayerischen Verdienstorden und manch Erlebnis, das er sich gerne erspart hätte. Wie jenes am 27. Dezember 1987. Eine Gasexplosion verwüstete das Hotel Riessersee in Garmisch-Partenkirchen, elf Menschen starben. Rettungskräfte und Polizei sperrten alles ab, es herrschte Explosionsgefahr. Hibler suchte weiter. Die Tochter eines Freundes lag irgendwo unter Schutt und Beton. „Solange das Madl da drin ist, gehen wir hinein“, er und sein Hund. Sie fanden das Kind. Tot.

Tag und Nacht haben Hans Hibler (M.) und Kameraden wie Rolf Frasch (r.) nach dem Lawinenunglück auf der Zugspitze 1965 nach Verschütteten gesucht. © Thomas Sehr

Als einer der Ersten sah der Farchanter am 15. Mai 1965 das Trümmerfeld, das eine Lawine auf der Zugspitze hinterlassen hatte. Auf der Schneefernerhaus-Terrasse hatten sich Skifahrer gesonnt. Gegen 13 Uhr geschah das Unglück. Tag und Nacht suchte Einsatzleiter Hibler, eine Woche lang. „Wenn man weiß, dass Menschen noch Hilfe brauchen, kann man nicht aufhören“, sagte er später. 10 Menschen haben nicht überlebt. Der Tod hat Hibler in den Jahren bei der Bergwacht Garmisch-Partenkirchen - 1949 trat er ein - und der Hundestaffel begleitet. Viele Menschen aber hat er auch gerettet. Wie viele, zählte er nie. War ja seine Aufgabe.

Entscheidend wirkte er auch beim Bau der Eibsee-Seilbahn mit. 1960 zog er mit einem Freund das erste dünne Stahlseil hinunter bis zum Riffelriss. Eine Knochenarbeit. Als Dank bekam jeder ein Taschenmesser.

Ja, Hans Hiblers Leben würde ein Buch füllen. Von seiner Einstellung dazu hätte jeder lernen können. Im Alter schmerzte jeder Schritt, viele gesundheitliche Probleme kamen hinzu. Gejammert aber hat der 1,90-Meter-Mann nie. „Mit keinem Wort“, betont Leni Bräckle (58). Er hat sein Leben genossen – solange er eine Aufgabe hatte. „Die brauch’ ich“, sagte er bis zuletzt. Jeden Tag stand er auf, kümmerte sich um seine Hühner. „Alles, nur kein Pflegefall werden“, das war seine größte Sorge, sagt Leni Bräckle. Er durfte vorher einschlafen.

