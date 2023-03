Der naturnahe Garten als vielfältiger Lebensraum

Nahrung für Insekten und gleichzeitig eine Augenweide: heimische Blütengehölze © Gartenbaumschule Sauer

Gartenbaumschule Sauer: Wildgehölze gegen Artensterben und Klimawandel

Murnau – Wer Artensterben und Klimakrise im eigenen Garten etwas entgegensetzen will, sollte in jedem Fall auf robuste heimische Wildgehölze zurückgreifen. Wenn Konstanze Kley auf dem weitläufigen, rund 5000 Quadratmeter großen Gelände der Gartenbaumschule Sauer an langen Reihen unterschiedlichster Wildsträucher entlangläuft, geht ihr das Herz auf. Sie ist glücklich über erste zarte Knospen und Blüten an Winterschneeball, Kornelkirsche und Kätzchenweide, freut sich über Bienen, die hier schon eifrig Pollen sammeln – endlich kehrt der ersehnte Frühling zurück. Konstanze Kley ist Geschäftsführerin des traditionsreichen, 1927 gegründeten Familienunternehmens, leitet seit 1999 in dritter Generation die Firmengeschicke gemeinsam mit ihrem Bruder Volker Stewens.

Artenvielfalt fördern mit Pflanzen in der Region – für die Region

In der an der Olympiastraße nördlich von Murnau liegenden Gartenbaumschule Sauer mit überwältigendem Bergblick wird mit Leib und Seele gegärtnert. Auf einer über acht Hektar großen Baumschulfläche kultiviert man, aufbauend auf 95 Jahren Erfahrung, Heckenpflanzen, Blütensträucher und Obstbäume – Pflanzen in der Region für die Region.

Den hier tätigen Gartenbau-Experten liegt die Artenvielfalt sehr am Herzen. Sie sind überzeugt, dass ein vielfältiger Garten wunderschöner Lebens- und Erholungsraum nicht nur für Menschen, sondern auch für unzählige andere Lebewesen sein kann - ob Vögel, Insekten, kleine Säugetiere oder unterschiedlichste im Boden lebende Kleinstlebewesen.

Man kann dem Artensterben im eigenen Garten entgegenwirken, indem man Bereiche schafft, in denen das wilde, stille, heimliche Leben unterschiedlichster Tiere und Pflanzen stattfindet – je nach Gartengröße genügen da schon wenige Quadratmeter.

Die von ihr geschätzten Wildsträucher, -bäume und Stauden böten beste Voraussetzungen, um die heimische Fauna zu fördern. Die Expertin der Gartenbaumschule Sauer schwärmt von diversen wilden Sträuchern, Bäumen und Stauden, die wunderschön blühen, oft im Herbst mit buntem Blattschmuck oder attraktiven Früchten Farbe in die Gärten zaubern – Schlehe, Berberitze, Kornelkirsche, Vogelbeere, Apfeldorn, Clematis und Sanddorn etwa. „Wildpflanzen wirken im Einzelstand schön, wenn jedoch Platz für einen Sichtschutz gegeben ist, kann auch eine schöne Mischung aus Wildsträuchern gepflanzt werden. Oder man kombiniert Blütensträucher wie Pfeifenstrauch oder Schmetterlingsflieder mit immergrünen Pflanzen wie Eibe, Kiefer oder Glanzmispel“, sprudeln die Ideen förmlich aus ihr heraus.

Fachklundige Planung und Beratung, abgestimmt aufs Klima am Alpenrand

Ihr Garten in besten Händen – die Profis der Gartenbaumschule Sauer © Gartenbaumschule Sauer

Wer sich an seinem Garten wirklich freuen will, braucht gute Planung und fachkundige Beratung durch Experten, betont Konstanze Kley. Immer heißere Sommer, immer weniger Niederschläge auch am hiesigen Alpenrand, dazu sinkende Grundwasserspiegel - da sei es besonders wichtig, die Fähigkeit der Böden, Wasser zu speichern, zu fördern, die Fruchtbarkeit zu erhöhen, das Wachstum zu optimieren.

Im Garten gehört Humusaufbau durch geeignete Erden oder Kompost genauso dazu wie Bodenverbesserung durch organische Dünger. Bei uns in der Gartenbaumschule Sauer gibt es bewährte Produkte etwa aus Horn- und Knochenmehl, aber auch Schafwolldünger oder Dünger auf rein pflanzlicher Basis – sie sind alle aus natürlichen Rohstoffen und fördern das Bodenleben.

Im Oberland sei die Kombination mit Steinmehl für die Mineralstoffversorgung optimal. Bedecke man dann die Erde zusätzlich mit einer Mulchschicht, spare dies Wasser und schaffe hervorragende Bedingungen für die Bodenlebewesen. „Dann kann das große Krabbeln so richtig losgehen!“

Fachkundige, kompetente und freundliche Beratung im klimaneutralen Unternehmen, ein vielfältiges Sortiment bester Pflanzen, das jedes Gärtnerherz höherschlagen lässt, zudem eine überwältigende Auswahl an Gartenwerkzeugen, Pflanzgefäßen, wunderschönen Wohn- und Gartenaccessoires, Erden, Dünger und Pflanzenschutz – es gibt viele gute Gründe, die Gartenbaumschule Sauer persönlich zu besuchen oder auf der Webseite www.garten-sauer.de zu stöbern. Gerade jetzt im Frühling! (Barbara Jungwirth)

