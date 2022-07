Halbzeit bei der Passion: 80 Prozent der Tickets verkauft

Von: Andreas Mayr

Teilen

„Wir haben uns gesund geschrumpft“, sagt Spielleiter Christian Stückl bei der Pressekonferenz zur Halbzeit der Passionsspiele in der Kantine des Theaters scherzend. Gemeint sind die Auswirkungen von Corona. © ANDREAS MAYR

In Oberammergau wird zur Halbzeit der Passion Zwischenbilanz gezogen. 85 Prozent der Passions-Tickets sind mittlerweile verkauft. Allerdings macht Corona macht den Veranstaltern zu schaffen

Oberammergau – Vor zwölf Jahren hat Christian Stückl seinen Darstellern zur Halbzeit gedroht. Wehe, wehe, wenn sie das mit dem Theaterspielen nicht bald ernster nehmen, dann müsse er noch a mal eine Probe ansetzen. Eine Erinnerung an diese Mahnung hängt noch heute in der Kantine, erklärt der Spielleiter der Passionsspiele in Oberammergau. „Wanted Dead or Alive“ steht auf der Karikatur, die einen rauchenden Stückl zeigt. Das Original sitzt vier Stühle weiter. Es ist wieder Halbzeit. Also fast, am Dienstag steht die 55. Aufführung an. Und auch wenn die Lage für Stückl und Co. nach der Diskussion um den Bruch des Mitwirkungsrechts (wir berichteten) nicht ganz so wohlig warm wie die Temperaturen im Untergeschoss des Theaters ist, soll es heute einmal um Erfreuliches gehen.

Die Macher der Passionsspiele haben ihr erstes Zwischenfazit zu verkünden. Man trifft sich in entspannter Atmosphäre. Für alle gibt es Brezen, Croissant, Kaffee Wasser. Ein Kasten Bier wird erst hinter die Bar gehievt, als alles vorüber ist. Sie sind bemüht um Entspannung in wechselhaften Tagen. Die wichtigste Nachricht darf Walter Rutz, der stets fröhliche Werkleiter, überbringen. Das erste Ziel ist erreicht. 85 Prozent der Tickets sind verkauft. Just am Tag der Pressekonferenz. Damit steuert die Gemeinde schnurstracks auf die Zahl von 25 Millionen Euro zu, die sie als Überschuss - man könnte auch sagen Reingewinn – eingeplant hat. „Wichtig war, die Planzahlen zu erreichen“, betont Rutz. Sie haben sich nun vorgenommen, möglichst nahe an 90 Prozent Auslastung heran zu rutschen. Die Zahlen zeigen’s. Nach anfänglich 3200 bis 3500 Zuschauern pro Tag stieg der Schnitt zuletzt auf 3800 (bei einer Kapazität von 4384 Plätzen). Seit Juni sind die Samstage so gut wie ausverkauft. Leere Blöcke sind sie in Oberammergau eigentlich nicht gewöhnt. Dadurch habe man immerhin den deutschen Markt viel besser als sonst bedienen können, erklärt Rutz.

Corona und Ukraine-Krieg wie ein Damoklesschwert

Dennoch hängen Corona und der Ukraine-Krieg „wie ein Damoklesschwert“ über dem Gelübdespiel. Das Virus hat zuletzt mit seiner vollen Kraft zurückschlagen. Einmal fielen vier Apostel gleichzeitig aus. Ein anderes Mal hing Yannick Schaap, gecastet als Apostel Jakobus Alphäus, für fünf Spieltage als Schächer am Kreuz. „Wollte ich schon immer einmal“, sagt der 21-Jährige scherzend. Stückl habe ihm das Textbuch gegeben, in der Pause hoben ihn die Kollegen in der Kürze ans Kreuz, dann ging’s los. „Es war schon geil“, sagt Schaap, auch wenn ihm die Arme am Kreuz einschliefen, weil er doch zu klein für die Passform ist. Das Publikum merke davon nichts, betont Stückl. Schließlich sind die Spiele 2022 Passionsspiele der Improvisation. Im Winter verlor Stückl 500 seiner Darsteller, weil’s zeitlich nicht mehr rausging, weil sie die Testpflicht scheuten oder weil sie sich vor einer Stücklschen Impfpflicht fürchteten, wie der Spielleiter scherzt. Rückblickend sagt er: „Wir haben uns gesund geschrumpft.“ Bei nur mehr 1300 Erwachsenen und 400 Kindern sei er deutlich näher dran am Volk, könne sich mehr kümmern. Gleichzeitig hat Corona für eine neue Ernsthaftigkeit gesorgt. „Nach wie vor sehr hoch“, sagt auch Markus Zwink, Chef der Musik.

Gerade merken sie zudem, was für ein verdammtes Glück sie mit der Verschiebung auf 2022 hatten. Ein Jahr weiter nach hinten – und sie hätten neue Preise aufrufen müssen. Alles wäre teurer geworden, sagt Andreas Rödl, der Bürgermeister, der mittendrin steht in diesem Sturm. Ein bisschen Vorsicht müsse man walten lassen, betont er. „Wir sind noch nicht durch.“ Die Oberammergauer mögen Comeback-Qualitäten haben – das Virus allerdings auch. Jeder Tag beginnt mit der Stücklschen Frage an zweiten Spielleiter Abdullah Karaca: Und, wer hat heute Corona? All das schweißt aber auch zusammen. Frederik Mayet, Jesus und Pressesprecher, hat sich letztens einmal den Auftritt der Ersatzapostel angesehen. Da fiel ihm erst auf, wie anders etwa Rochus Rückel, Jesus II, die Rolle interpretiert. Einiges gefiel ihm so gut, dass er sich’s gleich abspickte. Am Ölberg etwa verzichtet Rückel auf den Judas-Kuss, Mayet hingegen verteilt gerne das Bühnen-Bussi. Nach über 50 Auftritten haben sich die Darsteller ihre Version zurechtgelegt. „Sind alle souveräner und mutiger geworden“, sagt Stückl. Und auch so manche Unart hat sich eingeschlichen. Beim „Heil Dir“, dem Gesang zum Einzug in Jerusalem, essen die Kinder fleißig Brot, statt mitzusingen. Markus Zwink verzeiht es ihnen gerne. Ein bisschen Spaß muss sein.