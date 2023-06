Erlebnis Spielbank: Arbeiten im Alpen-Casino

In der Spielbank Garmisch-Partenkirchen lernen Angestellte jeden Tag neue Menschen kennen. Arnold Hümmer kennt als langjähriger Mitarbeiter den Glanz des Casinos. © Spielbank Garmisch-Partenkirchen

Die Spielbank in Garmisch-Partenkirchen ist auf der Suche nach neuen Teammitgliedern. Die Bewerber erwartet ein interessantes und abwechslungsreiches Aufgabengebiet.

Garmisch-Partenkirchen – Geschichten könnte Arnold Hümmer viele erzählen. Manche würde man ihm gar nicht glauben. Wie er Skistar Lindsay Vonn samt Hund fotografierte, als sie durchs Casino spazierte – das Bild haben nicht einmal Profifotografen bekommen. Oder die Storys über Gäste, die gerne auch mal einige Tausend Mark oder Euro am Roulettetisch riskierten. Nein, es gibt wenig spannendere Arbeitsplätze als den von Arnold Hümmer, Technischer Leiter der Spielbank Garmisch-Partenkirchen. Das Alpen-Casino verleiht dem Ort seit 1955 einen besonderen Glanz, ein bisschen Glamour mitten in der Garmischer Fußgängerzone. Künftig kann jeder, der möchte, ein Teil davon werden. Denn die Spielbank sucht neue Leute für ihr Team.

Verstärkungen für den Kassenbereich gesucht

Für den Bereich an den Kassen im großen und im kleinen Spiel sucht das Haus, das Teil der neun Spielbanken Bayern ist, qualifizierte und Service-orientierte Mitarbeiter in Vollzeit und Teilzeit. Die Vorzüge der Arbeitszeiten liegen auf der Hand. Die Abendschicht (von 18:30 Uhr an) ermöglicht einen freien Tag. „Freizeit am Tag ist viel mehr wert als in der Nacht“, sagt Arnold Hümmer. Als langjähriger Angestellter hat Hümmer so seine Kinder aufwachsen sehen. „Das habe ich voll genossen. Man kann den einen großen Teil des Tages mit ihnen verbringen.“ Im Frühdienst arbeiten die Kollegen vom Service auch erst ab 11:15 Uhr. In Corona-Zeiten hat sich gezeigt, wie krisensicher die Jobs bei einem Wirtschaftsunternehmen des Freistaats Bayern wirklich sind. Niemand wurde entlassen. Es lockt ein attraktives Gehalt mit regelmäßigen Steigerungen. Nacht-, Sonn- und Feiertagsschläge gibt’s steuerfrei.

Alles bei einer Fünf-Tage-Woche mit 38,5 Stunden. In der Zeit gibt’s weit mehr als alltägliche Arbeit. In der Spielbank legen sie Wert auf Events und Unterhaltung. Kürzlich war der Ski-Weltcup-Zirkus zu Gast, der seine Startnummern für den Nachtslalom ausloste. Regelmäßig gibt’s Live-Musik mit Pianisten oder Bands. „Wir versuchen unseren Gästen egal, ob jung oder alt, kurzweilige Unterhaltung zu bieten“, sagt Arnold Hümmer.

Bewerbung: Wenn wir Ihr Interesse geweckt haben, freuen wir uns über Ihre aussagekräftige Bewerbung (mit Lebenslauf), die Sie bitte richten an: Spielbank Garmisch-Partenkirchen

Am Kurpark 10

82467 Garmisch-Partenkirchen

E-Mail: bewerbung.garmisch.partenkirchen@spielbank-bayern.de Bewerber/innen (m/w/d) mit Schwerbehinderung werden bei ansonsten im Wesentlichen gleicher Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung bevorzugt. Für Rückfragen steht Ihnen als Ansprechpartner Konrad Gehringer unter 08821 959922 telefonisch zur Verfügung.

