Sportwagen fliegt rund 50 Meter durch die Luft - zwei Menschen schwer verletzt

Völlig verwüstet: der Sportwagen nach dem dramatischen Unfall. Beide Insassen sind schwer verletzt. © Bartl

Ihr Sportwagen flog rund 50 Meter durch die Luft und überschlug sich mehrmals: Ein Mann und eine Frau aus Köln sind bei einem Unfall bei Eschenlohe am Sonntagnachmittag schwer verletzt worden.

Eschenlohe – Der Mann und die Frau waren gegen 15.30 Uhr in dem 4er BMW auf der A95 in Richtung Süden unterwegs, als der Wagen auf Höhe der Anschlussstelle Eschenlohe aus ungeklärter Ursache von der Autobahn abkam. Der BMW raste mit unverminderter Geschwindigkeit durch eine Wiese und wurde durch einen Erdwall in die Luft katapultiert. Nach rund 50 Metern überschlug sich der Sportwagen mehrfach in einer Wiese. Rettungswagen und Hubschrauber brachten die Insassen in ein Krankenhaus. Auf einer Strecke von etwa 250 Metern hinterließ der BWM eine Schneise der Verwüstung.

Medizinischer Notfall lässt sich als Ursache nicht ausschließen

Die Verkehrspolizei Weilheim hat die Ermittlungen aufgenommen, kann aber zur Ursache noch keine Auskunft geben. Ein medizinischer Notfall lässt sich nicht ausschließen. Am BMW entstand ein Totalschaden. Die Autobahnauffahrt bei Eschenlohe wurde nach zwei Stunden wieder freigegeben. Die Feuerwehr Eschenlohe war mit rund 25 Kräften im Einsatz. Kameraden aus Murnau waren zufällig an der Unfallstelle vorbeigekommen und meldeten die Notlage der Leitstelle. Die Verkehrspolizei Weilheim bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 08 81/640-350.

Dominik Bartl