B 2 bei Eschenlohe wird verlegt: Dies soll den Loisachort entlasten

Blick von oben: Die Brückenbauarbeiten für die neue Staatsstraße laufen. Rechts ist die Autobahn A 95 zu erkennen. © Bartl

Die Teilanschlussstelle A 95 bei Gut Weghaus war der erste Schritt für die Verkehrsentlastung Eschenlohes. Jetzt wird nahe der Autobahn fleißig gewerkelt. Dort betoniert man derzeit eine Brückenerweiterung. Die Seitenwände stehen bereits, die Brückendecke wird demnächst angebracht.

Eschenlohe – „Ich bin froh, wenn alles fertig ist, erst dann wird es eine Verkehrsentlastung für Eschenlohe bringen.“ Dies betont Eschenlohes Bürgermeister Anton Kölbl (CSU). Im Rahmen der Baumaßnahme Auerbergtunnel wird es auch eine Verlegung der B 2 bei Eschenlohe geben. Die beiden maroden Tunnel, die unter Denkmalschutz stehen, werden zugemauert. Der Verkehr soll in Zukunft parallel zur A 95 verlaufen. Hierzu muss nun eine Autobahnbrücke verbreitert werden, so dass die neue Straße dort Platz findet. Geplant ist ein Kreisverkehr an der Eschenloher Autobahn-Anschlussstelle. Von dort wird die neue Staatsstraße neben der A 95 entlang verlaufen. Ein Großteil der B 2 soll damit ersetzt werden.

Zeitlicher Ablauf noch unklar

Zum zeitlichen Ablauf lassen sich derzeit noch keine Angaben machen, da zwei Vergabeverfahren ausstehen. Die Autobahn GmbH teilte mit, dass man in rund vier Wochen mehr zu dem gesamten Bauvorhaben sagen kann. Der Baubeginn steht deswegen noch nicht fest. Kölbl: „Wenn alles gut geht, hoffe ich, dass im Frühjahr 2023 die neue Staatsstraße freigegeben wird. Man weiß aber heute noch nicht, wie sich die Lieferschwierigkeiten von Baumaterialien auf die Fertigstellung auswirken.“

Die neue Staatsstraße ist für Eschenlohe enorm wichtig. Fahrzeuge wie landwirtschaftliche Geräte, Baumaschinen und Großgeräte dürfen die Autobahn nicht befahren. Zudem stellen die Tunnel für die meisten Fahrzeuge ein Hindernis dar – wegen der Höhe und Breite. Somit fließt der Verkehr durch Eschenlohe. Laster mit Baukränen im Schlepptau winden sich im Ort um die engen Kurven. Aus Sicht des Bürgermeisters ist dies unzumutbar.

Werden Tunnel zugemauert?

Kölbl ist sich sicher: Erst wenn die B 2 auf die neue Staatsstraße verlegt ist, wird es eine Entlastung für seinen Ort bringen. Die Tunnel allerdings bleiben, da sie unter Denkmalschutz stehen. Was daraus werden soll, ist unklar. „Mit hoher Wahrscheinlichkeit werden die Tunneleingänge zugemauert und eine Türe, sowie ein Loch für die Fledermäuse eingebaut. Die Sicherheit muss letztendlich gewährleistet werden“, sagt Kölbl. Im weiteren Verlauf werden aber neben der Eschenloher Anschlussstelle noch Klärteiche gebaut. Diese sollen das Regenwasser mit seinen Sedimenten auffangen. Auch an der Teilanschlussstelle Ohlstadt soll dergleichen angelegt werden. „Das ist heutzutage ganz normal im modernen Autobahnbau, dass Klärteiche neben Autobahnen gebaut werden“, sagt Kölbl. „Würde es keine geben, könnten im Ernstfall Schadstoffe direkt in die Seitengräben eindringen, die das Wasser durch das ganze Murnauer Moos führen.“

Auch die Brücke vor den Tunneln wurde damals unter Denkmalsschutz gestellt, das stellt die Kommune aber vor eine Herausforderung. Man musste immer wieder bei neuen Feuerwehrfahrzeugen darauf achten, dass diese unter der Unterführung durchpassten, da das Bauwerk einfach zu niedrig ist. Hier ist noch zu klären, wie man eine Lösung finden kann.

Dominik Bartl

