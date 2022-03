Isabella - ein lebenslustiges Mädchen: Eine Geschichte zum Welt-Down-Syndrom-Tag

Teilen

Genießen den Familienalltag: Friderike Wörner und ihre drei Kinder (v.l.) Leonhard, Isabella und Severin. © Wilz

Isabella Wörner (8) aus Eschenlohe, liebt Bücher, spielt Veeh-Harfe und saugt Wissen auf wie ein Schwamm. Eine Geschichte zum heutigen Welt-Down-Syndrom-Tag.

Eschenlohe – Es ist ein winzig kleines Merkmal, das Personen mit Down-Syndrom von ihren gesunden Mitmenschen unterscheidet: das Chromosom 21. Es ist bei Erkrankten dreimal vorhanden, also einmal zuviel. Daher rührt auch der Name Trisomie 21. Die Folgen sind Entwicklungsverzögerungen sowie die typischen Gesichtszüge mit den schräg stehenden Augen. Dennoch können diese Menschen ein glückliches und erfülltes Leben führen. Darauf will der heutige Welt-Down-Syndrom-Tag aufmerksam machen. Im Zuge dessen wird es am Spätnachmittag eine Aktion in der Murnauer Fußgängerzone geben. Initiator ist der Verein für Menschen mit Down-Syndrom und ihre Freunde Garmisch-Partenkirchen.

Vorsitzende der 1994 gegründeten Organisation ist Friderike Wörner aus Eschenlohe, die selbst eine Tochter mit Trisomie 21 hat. Der Familienalltag von Friderike und ihrem Mann Martin ist turbulent, da auch noch die beiden Buben Leonhard (10) und Severin (6) Aufmerksamkeit brauchen. Doch die Zwei haben ihre besondere Schwester ins Herz geschlossen. Isabella ist das einzige Kind im Dorf mit Down-Syndrom. Die Achtjährige besucht derzeit die zweite Klasse der Christophorusschule in Farchant. Auch wenn der Weg bis dahin nicht immer einfach war und die Diagnose zu Beginn einen Schock für die Eltern darstellte, sind Wörners heute überaus glücklich darüber, Isabella zu haben. Das liegt unter anderem an der guten Vernetzung durch den Verein. Dort traf Friderike Wörner nicht nur auf Gleichgesinnte, sondern wurde auch über Fördermöglichkeiten informiert. So kam es, dass Isabella bereits mit zweieinhalb Monaten physiotherapeutisch behandelt wurde. Auch Ergotherapie stand auf dem Programm.

Isabella liebt Bücher

Heute wird das lebenslustige Mädchen nur noch logopädisch unterstützt. Ihr von Natur aus schwacher Muskeltonus hat sich gestärkt, sie ist motorisch gut entwickelt. Isabella lernt gerade Schwimmen und Radfahren, liebt Bücher und übt leidenschaftlich gerne Veeh-Harfe. „Das Instrument spielt sie zweistimmig und singt sogar dazu“, erzählt ihre Mutter. Auch ihre geistigen Fähigkeiten baut die Zweitklässlerin immer weiter aus. Wissen saugt sie auf „wie ein Schwamm“.

Langfristig steht einem weitgehend eigenständigen Leben in einem betreuten Wohnheim nichts im Weg. Und genau das will die Mutter aufzeigen: „Diese Kinder sind eine Bereicherung“, betont sie. Ihr zufolge herrscht in Bezug auf das Down-Syndrom große Unsicherheit. Anhand von Pränataldiagnostik lässt sich der Defekt früh feststellen, was laut Wörner „9 von 10“ Mütter dazu bewegt, sich gegen das ungeborene Leben zu entscheiden. Für die 46-jährige Realschullehrerin, die aktuell Vollzeit-Mama ist, stand diese Frage nie im Raum. Sie und ihren Mann eint ein unerschütterlicher Glaube. Die beiden sind fest davon überzeugt, dass Isabella aus bestimmten Gründen zu ihnen kam – Wörners sehen das als „eine Art höheren Plan“.

Auszug aus der Komfortzone

Um dieses Geschenk vollends annehmen zu können, musste die Mutter ihre Komfortzone verlassen, wie sie sagt. Auch ein Abschiedsschmerz war Teil dieses Prozesses. „Ich musste mich von der Erwartungshaltung an mein Leben verabschieden“, berichtet die Pädagogin rückblickend. Das gehe vielen betroffenen Eltern so. Um sich den Kummer von der Seele zu reden, sei der Austausch über den Verein ungemein wichtig. Dieser umfasst derzeit rund 50 Familien und deren Angehörige. Trisomie 21 steht zwar im Mittelpunkt der Plattform, doch unter den Mitgliedern befinden sich auch Betroffene anderweitiger Behinderungen. Die Vorsitzende wünscht sich, dass deren Vielfalt gesellschaftlich besser akzeptiert wird. Darum will die Organisation ihre Öffentlichkeitsarbeit künftig verstärken. Laut Friderike Wörner gibt es noch „einige Berührungsängste zu überwinden“. Das schaffe man am besten durch Begegnungen.

Für Isabella ist das ein Kinderspiel. Sie ist von Natur aus offen, vorurteilsfrei und empathisch. „Sie hat so einen Blick, als ob sie den Menschen direkt in die Seele schaut.“

Hinweis

Lesen Sie auch „Putin meint es ernst“: Schweden zaudert beim Nato-Beitritt - Finnland könnte historische Verbindung brechen Drohungen des Kreml bereiten Finnland und Schweden Sorge. Die Nato würde die „Schnellspur“ für die Skandinavier öffnen - doch es geht um eine historische Entscheidung. „Putin meint es ernst“: Schweden zaudert beim Nato-Beitritt - Finnland könnte historische Verbindung brechen Mysteriöses Manöver auf dem Weg nach China: Flug von Außenminister Lawrow abrupt beendet Ein Flug von Russlands Außenminister Sergej Lawrow nach China wurde offenbar jäh beendet. Warum erfolgte der angebliche Kurswechsel - und welches Ziel hatte die Reise? Mysteriöses Manöver auf dem Weg nach China: Flug von Außenminister Lawrow abrupt beendet

Weitere Informationen über die Arbeit des Vereins gibt es bei Friderike Wörner unter der Telefonnummer 0 88 24/92 92 32.

Constanze Wilz

Auch interessant: Heim-Mitarbeiter mit Downsyndrom