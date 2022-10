Dritter Bahnsteig-Zugang in Eschenlohe: Ein Rückschlag nach dem anderen

Teilen

So soll der dritte Zugang zum Eschenloher Bahnsteig einmal aussehen. Den Plan fertigte das Ingenieurbüro Schönach. © Repro: Herpen

Das Projekt Dritter Zugang zum Eschenloher Bahnsteig erweist sich als knifflige Geschichte. Es gab bereits mehrere Rückschläge.

Eschenlohe – Die Idee ist bürgerfreundlich, ihre Umsetzung erweist sich allerdings als extrem langwierig und beschwerlich. Es ist eine fast schon unendliche Geschichte, mit der Eschenlohes Bürgermeister Anton Kölbl (CSU) und der Gemeinderat zu tun haben.

Worum geht es? Nachdem die Gemeinde 2016 einige Grundstücke von der Deutschen Bahn (DB) erworben hatte, waren mehrere Anträge von Bürgern in der Kommune eingegangen, die sich am Bahnhof Eschenlohe auf der Südseite des Gleiskörpers einen dritten Zugang zum Bahnsteig wünschten, um eine ortsbekannte Gefahrenstelle zu beseitigen. Daraufhin wurde das Ingenieurbüro Schönach mit entsprechenden Planungen betraut. Am 1. Dezember 2017 wurde eine Bauvoranfrage zu dem Projekt bei der DB AG eingereicht. Eine Stellungnahme der DB Immobilien folgte am 14. Februar 2018. „In mehreren Gesprächen und Terminen konnten dann zum 1. Juli 2020 alle Auflagen aus der Bauvoranfrage abgeklärt werden“, erläuterte Kölbl im Gemeinderat. „Als nächster Schritt, so wurde uns erklärt, wäre ein Bauantrag bei der DB AG für den südlichen Zugang zum Bahnsteig einzureichen.“ Dieser Antrag wurde am 11. November 2021 von der Gemeinde per E-Mail gestellt. „In einem dreiseitigen Schreiben vom 2. März 2022 wurde der Bauantrag von der Deutschen Bahn grundsätzlich befürwortet“, führte der Bürgermeister weiter aus. „Was uns total zurückgehauen hat, war die Feststellung, dass der Zugang nicht für Blinde vorbereitet sei.“ Hierfür würden spezielle Fliesen mit einem Riffelsystem benötigt: „Das sind zentimeterdicke Fertigteile. Doch dann hieß es seitens der Bahn, wir dürften sie nicht einlassen, weil sich im Bahnsteig eine Armierung befinde und durch den Einbau statische Probleme entstehen könnten.“

Die nächste Hürde

Letztendlich wurde auch diese Hürde überwunden, doch dann folgte der nächste Rückschlag: „Wir haben die Pläne zwar fertig, dürfen sie aber nicht einreichen. Das muss ein zertifizierter Bahnplaner machen.“ Die DB fordert laut Kölbl die Bestellung einer Technischen Fachkraft mit Anerkennung als „Bauüberwacher Bahn“, die Absprache der Maßnahme mit Ansprechpartnern der DB Netz Oberleitungsanlagen, die Beauftragung eines qualifizierten Planungsbüros für den Rampenbau und ein taktiles Leitsystem (für Blinde) sowie die Zuwegsbeleuchtung. Überdies müsse ein Gestattungsvertrag mit den Punkten Planungs- und Baukosten, Verkehrssicherungspflicht, Wartung und Instandhaltung abgeschlossen werden. Weder beim G 7-Gipfel noch bei den Gesprächen mit dem Freistaat Bayern und der Bahn bezüglich des Zugunglücks bei Burgrain im Juni sei es gelungen, die Errichtung des dritten Zugangs zu erreichen, bedauerte Kölbl.

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen GAP-Newsletter.

Auch in Bezug auf die anfallenden Kosten tappt die Gemeinde im Dunkeln. Ihre Sorge darüber brachten mehrere Gremiumsmitglieder in der Sitzung zum Ausdruck. „Das geht in Dimensionen, die wir noch nicht überblicken können“, meldete sich etwa Klemens Jais (Bayernpartei) zu Wort. Gleichwohl könne man das wichtige Vorhaben jetzt nicht abbrechen. Einstimmig entschied sich der Rat, Kölbl zu ermächtigen, alle weiteren Schritte einzuleiten. Der Rathauschef wird nun erneut mit der Bahn Kontakt aufnehmen, um festzustellen, welche Büros die geforderte Zertifizierung besitzen. „Mit denen setzen wir uns dann in Verbindung und werden fragen, ob sie das für uns machen können und werden ihnen die Pläne aushändigen, damit sie den Antrag bei der Bahn stellen können. Und natürlich wollen wir wissen, was die ganze Gaudi kostet.“ Denn – das steht für Kölbl längst fest – die Gemeinde wird die gesamten Kosten für den Zugang tragen müssen.

Heino Herpen

Auch interessant: Katastrophale Zustände an Schienenteilen bei Eschenlohe entdeckt