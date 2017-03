Polizei stellt Wurfstern sicher

Interessanter Fund: Die Polizei hat bei einer Verkehrsroutinekontrolle einen waffenähnlichen Gegenstand bei einem Beifahrer gefunden. Der hatte eine Begründung dafür parat.

Eschenlohe – Einen knapp Handteller großen Wurfstern hat die Polizei bei einer Kontrolle am Mittwoch am Autobahnende bei Eschenlohe sichergestellt. Gegen 13.45 Uhr hatten die Beamten der Murnauer Fahndungsdienststelle im Rahmen einer Routinekontrolle einen Wagen gestoppt, in dem sich als Beifahrer ein 27-jähriger Mann aus Sachsen befand. In dessen Jackentasche hatten sie die per Gesetz verbotene Waffe gefunden.

Zu seiner Entlastung hatte der Mann angegeben, dass er den Wurfstern als Metallbauer während einer seiner Pausen im Betrieb „gebastelt“ hätte. Darüber, dass er damit einen waffenähnlichen Gegenstand erschaffen hatte, hatte er angeblich nicht nachgedacht. Der Wurfstern wurde sichergestellt. Nach Erlass einer Strafanzeige durfte der Mann die Reise fortsetzen.

sp

