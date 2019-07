A 95: Schwerer Unfall bei Eschenlohe fordert sechs Verletzte

Sechs Verletzte, davon zwei Schwerverletzte, ist die traurige Bilanz eines Unfalls, der sich am Sonntag am Autobahnende bei Eschenlohe ereignet hat.

Eschenlohe – Zu einem schweren Unfall, bei dem drei Fahrzeuge beteiligt waren, ist es am Sonntag, 28. Juli, gegen 12.45 Uhr am Autobahnende bei Eschenlohe gekommen. Sechs Personen wurden verletzt, zwei davon schwer. Offenbar krachte ein 19-jähriger Mercedes-Fahrer aus Hessen, der in Richtung Süden unterwegs war, am Stauende in einen VW, den eine 66-jährige Frau aus Bad Heilbrunn steuerte. Der Aufprall muss heftig gewesen sein, denn der Kleinwagen wurde völlig demoliert.

Eschenlohe/A 95: Schwerer Unfall fordert sechs Verletzte

Die Insassen waren eingeklemmt und mussten von der Feuerwehr befreit werden. Durch die Wucht wurde der VW auch noch auf einen Kombi geschoben, in dem eine fünfköpfige Familie aus Malta saß. Der Einsatz erforderte ein Großaufgebot an Rettungskräften, darunter die Feuerwehren aus Eschenlohe, Oberau und Murnau. Das BRK zog Helfer aus dem Landkreis zusammen, um die Verletzten zu versorgen und in die Klinik zu bringen. Der Straßenabschnitt war für etwa eineinhalb Stunden gesperrt.

