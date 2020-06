Enger Berater des Bischofs: Weihbischof Florian Wörner ist neuer Domkapitular

Von einer Karriere möchte Florian Wörner zwar nicht sprechen. Aber der 50-jährige Geistliche aus Eschenlohe hat es in der katholischen Kirche weit gebracht. Jetzt wurde er zum Domkapitular ernannt – und gehört damit einem Beratungsgremium des Augsburger Bischofs an.

Augsburg/Eschenlohe – Weihbischof Florian Wörner ist in Eschenlohe aufgewachsen und dadurch bestens in der Region bekannt. Jetzt wurde er im Hohen Dom zu Augsburg in seinen Dienst als Domkapitular eingeführt. Ein Bischof sei kein Einzelkämpfer, brauche eine starke Truppe, die ihn bei seinen Aufgaben unterstütze, das habe der neue Augsburger Bischof Bertram Meier beim Einführungsgottesdienst gepredigt, erzählt Wörner. Sehr feierlich und schön sei diese Sonntagsmesse mit Ablegung des Treueeids und der Überreichung von Kapitelkreuz und violettem Birett gewesen – trotz der Corona-Situation mit Maskenpflicht und Abstandsregeln.

Gremium aus zehn Geistlichen

Das Domkapitel setzt sich aus zehn Geistlichen zusammen. „Dieses Beratungsgremium trifft sich regelmäßig mit dem Bischof, da geht es um pastorale und administrative Angelegenheiten wie etwa Finanzen – ähnlich wie beim Ministerpräsidenten und seinem Kabinett. Jeder Domkapitular hat Aufgabengebiete, für die er im Auftrag des Bischofs verantwortlich ist. Zudem bilden wir aber auch eine geistliche Gemeinschaft am Dom, feiern gemeinsam Gottesdienste und beten zusammen“, erläutert Wörner, der sich als Leiter der Hauptabteilung „Schule“ auch „Schulbischof“ nennen darf. Als solcher ist der Werdenfelser für den Religionsunterricht und die 42 katholischen Schulen der Diözese verantwortlich. Er selbst besuchte das Benediktinergymnasium Ettal, bevor ihn sein Studium nach Augsburg und Innsbruck führte.

Einmal im Vierteljahr Volksmusik

„Meine Aufgaben ändern sich nicht durch das neue Amt, es kommen nur ein paar neue dazu“, berichtet der Kleriker, der nach wie vor sehr gern in die alte Heimat fährt, um seine Mutter und die Geschwister mit Familien in Eschenlohe zu besuchen oder Bergtouren mit Freunden zu unternehmen. „Man hat als Bischof noch weniger Privatleben als ein Pfarrer, aber einmal im Vierteljahr schaffe ich es doch, meine Zither hervorzuholen und mit Bekannten im Allgäu Volksmusik zu machen“, verrät er. Ab und zu führen ihn Dienstreisen nach Rom oder er reist zu Weltjugendtagen. Sonst ist er aber am liebsten in der Heimat unterwegs.

Runden Geburtstag gefeiert

„Dem Alter sehe ich gelassen entgegen und stehe zu meinen 50 Jahren, schließlich darf ich mich sehr guter Gesundheit erfreuen“, sagt Wörner, der den runden Geburtstag im Februar mit Familienangehörigen, Freunden und Mitarbeitern feierte.

Mit 42 Jahren jüngster Bischof Deutschlands

2012 wurde er mit 42 Jahren jüngster Bischof Deutschlands, doch von „Karriere“ will er nicht sprechen. Bei seiner Priesterweihe 1997 habe der Bischof vielmehr von einer „Karriere nach unten“ gesprochen, die man als Nachfolger Jesu und Diener der Mitmenschen antrete – eine „Karriere nach oben“ gebe es allenfalls im Hinblick auf den Himmel. Wörner weiter: „Ich habe dieses Amt nie angestrebt, wollte ganz normaler Priester sein, die Ernennung durch Papst Benedikt kam völlig überraschend, dem geht ja ein langer, geheimer Prozess voraus. Doch ich habe mich der Aufgabe gestellt, es als Berufung, als Gottes Wille gesehen und bin glücklich damit.“ Seit 25 Jahren, also sein halbes Leben, steht Wörner im Dienst der Diözese, hat verschiedene Stationen des Priesteramts durchlaufen und war an diversen Orten eingesetzt.

Roter Faden Jugendseelsorge

Doch Jugendseelsorge zieht sich wie ein roter Faden durch diese lange Zeit und liegt dem Geistlichen spürbar am Herzen. Als ein Highlight seines Lebens bezeichnet der Eschenloher daher auch das ereignisreiche Jahr 2005. Damals wurde der 20. Weltjugendtag mit Papst Benedikt in Köln tagelang von begeisterten jungen Menschen gefeiert – und bereits im Vorfeld gab es zahlreiche Veranstaltungen dazu auch hierzulande in der Diözese Augsburg. „Die Begleitung von jungen Leuten auf ihrem Lebensweg, die Begegnung mit Menschen, durch die man das Wirken Gottes spüren und erleben darf“ – das bezeichnet Weihbischof Wörner als Glück seines Berufs. Gute und fruchtbringende Zusammenarbeit mit Bischof Bertram Meier wünscht er sich für die Zukunft – was ihm sicher gelingen wird.

Barbara Jungwirth

Auch interessant: Ohne zweites Gleis droht laut Pro Bahn Chaos