Spedition Wittwer steuert Auslands-Kurs

Die Pläne von Georg Wittwer, mit dem Hauptsitz seiner Spedition aus Eschenlohe in den Augsburger Raum abzuwandern, haben sich zerschlagen. Doch das Gewicht des deutschen Standorts schwindet.

Eschenlohe – Zwei Optionen lagen Mitte 2022 auf dem Tisch. Georg Wittwer zeigte sich fest entschlossen, den Hauptsitz seiner Spedition nach fast 50 Jahren in Eschenlohe vom Gewerbegebiet Blauänger an der B2 in den Bereich zwischen Schongau und Augsburg zu verlagern. „Das operative Geschäft wandert ab“, kündigte der Geschäftsführer damals an – somit erhalte Eschenlohe von seinem Betrieb künftig auch keine nennenswerte Gewerbesteuer mehr. Er verwies darauf, dass vor Ort Flächen für sein expandierendes Unternehmen fehlten; speziell ging es um Abstellbereiche für Lkw-Auflieger. Und er beklagte unter anderem mangelnde Unterstützung durch CSU-Bürgermeister Anton Kölbl, der die Vorwürfe zurückwies.

Wittwer: Varianten für Teil-Abzug aus Eschenlohe haben sich zerschlagen

Mittlerweile gibt sich Wittwer deutlich defensiver und versöhnlicher, kein Wort der Kritik kommt ihm mehr über die Lippen. Die Lage hat sich geändert, der Lkw-Logistik-Unternehmer musste umsteuern. Die beiden Varianten, über die er verhandelt hatte, um einen Teil-Abzug aus Eschenlohe ins Gebiet zwischen Schongau und Augsburg zu realisieren, haben sich zerschlagen. 7000 bis 10 000 Quadratmeter hätte er benötigt. Eine der Alternativen sei „kurz vor Vertragsabschluss“ nach langwierigen Verhandlungen geplatzt, „die Forderungen waren zu hoch“. Den Status quo umschreibt Wittwer so: „Unser Hauptsitz bleibt Stand jetzt in Eschenlohe. Das operative Geschäft wird peu a peu ins Ausland verlagert.“

Südost-Europa-Geschäft komplett nach Bulgarien verlagert

Deutschland spielt in dem international agierenden Transport- und Logistik-Unternehmen, das 2022 nach Angaben des Geschäftsführers die Zahl seiner Lkw-Auflieger um 70 auf knapp 330 aufstockte, eine immer kleinere Rolle. Vielmehr will Wittwer, der sein Hauptgeschäft in England, Griechenland, Italien und Bulgarien sieht, Aufträge vermehrt länderspezifisch vor Ort abwickeln. Das Südost-Europa-Geschäft habe man „komplett nach Bulgarien verlagert“, sagt Wittwer. Rund 20 Disponenten – ein Zuwachs um 12 – hat er mittlerweile in dem Balkanstaat sitzen, vier in Eschenlohe. Eine weitere Witter-Niederlassung gibt es in Italien, die ebenfalls deutlich wachsen und das dortige Geschäft bedienen soll. Insgesamt gilt beim Personal: Nur noch etwa jeder Zehnte – genau 33 – von 320 Mitarbeitern verrichtet aktuell seinen Job in Eschenlohe, wo etwa Verwaltung, Kundenbetreuung, Lager und Teile der Werkstatt verblieben sind. Ende Mai 2022 hatte Wittwer die Zahl der Mitarbeiter am Hauptsitz noch mit 65 angegeben. Damals sagte er, diese wolle er halten. Dennoch kam es zur Halbierung des Personalstands. Unter anderem seien viele in Ruhestand gegangen, auch Fahrer, deren Stellen man nicht nachbesetzt habe. „Niemandem wurde gekündigt“, sagt der Geschäftsführer, der in dieser Woche 58 Jahre alt geworden ist. Zwei Lehrlinge kamen hinzu.

Noch acht Fahrer in Deutschland gemeldet

Aktuell sind nur noch acht Wittwer-Brummi-Fahrer in Deutschland gemeldet. Zum Vergleich: 252 sind es in Bulgarien. Im Inland neues Personal fürs Führerhaus zu finden, sei quasi aussichtslos. Auf der Balkanhalbinsel bilde man selbst aus – man habe eine Fahrschule übernommen. „Ein großes Glück“, sagt Georg Wittwer. Im Ausland griff er auf eine bestehende Infrastruktur zurück, die er ausbaute. „Das ist erst der Anfang. Es ist egal, von wo aus Lkw disponiert werden.“ Die Musik spiele schon lange in Bulgarien und auch in Italien. Was die Entwicklung angeht, sei er mit sich im Reinen.

In Eschenlohe fehlen Personal und Platz

In Eschenlohe kamen zwei Mangellagen zusammen – bei Personal und Platz. „Da sehen wir keine Perspektive.“ In der Vergangenheit hatte Wittwer seine Fühler in Eschenlohe vergeblich nach Flächen des Holzlagerplatzes westlich der Kleingartenanlage ausgestreckt, um dauerhaft Auflieger abstellen zu können – und heftige Kritik geäußert. Heute sagt Wittwer, der 50 Prozent an der Firma hält, während sich seine Neffen Philipp und Marcel Wittwer die andere Hälfte teilen, die Entscheidung damals sei im Gemeinderat demokratisch gefällt worden, das müsse man akzeptieren. Die Eskalation habe ihm „irgendwie leid getan“. Auflieger, die „irgendwo in der Botanik stehen, sind kein Highlight, das verstehe ich“.

Bürgermeister Kölbl äußert sich zurückhaltend: Es gebe Dinge, die man nicht ändern könne. Wie der Platz, der für einen bestimmten Zweck zur Verfügung steht.