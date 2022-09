Eschenloherin lebt eiskalte Leidenschaft aus

Macht ihr eigenes Bio-Eis: Antonia Oswald aus Eschenlohe. © Reindl

Antonia Oswald aus Eschenlohe macht am elterlichen Hof ihr eigenes Bio-Eis. Die Milch kommt von den eigenen Rindern - es entsteht ein Produkt „ohne Schnickschnack“.

Eschenlohe – Was steckt drin in diesem Eis? Heumilch gepaart mit Nüssen, Früchten oder auch Schokolade. Ach ja, und Musik, viel Musik. Wenn Antonia Oswald in der ehemaligen Milchkammer auf dem Hof ihrer Familie Eis herstellt, dann rumoren nicht nur Maschinen, sondern erklingt auch Musik. Gerne Achtziger, Neunziger, darunter auch mal der ein oder andere italienische Klassiker. Eine Zutatenliste, die ein Erfolgsrezept zu sein scheint. Denn inzwischen bietet die 24-Jährige nicht nur in der Eis-Hütte unmittelbar neben ihrer Werkstatt ihre cremegefüllten Becher an.

Bio-Eis aus Eschenlohe: Antonia Oswald kennt den Namen jeder Lieferantin

Den Namen jeder Lieferantin kennt Oswald genau. Die Bio-Heumilch, aus der die junge Eschenloherin ihr Eis herstellt, stammt schließlich von den Tieren des elterlichen Hofes. Murnau-Werdenfelser Rinder leben dort, darunter zwischen 10 und 15 Milchkühe. Sie liefern Fleisch und eben auch Milch. Aus Letzterer, die man mit „so viel Leidenschaft“ gewinne, erzählt Oswald, habe sie mehr machen wollen. Für verschiedene Kurse in der Milchverarbeitung hatte sie sich 2020 angemeldet, doch Corona kam einer Umsetzung immer wieder dazwischen. Vor gut eineinhalb Jahren begann Oswald dann, sich autodidaktisch mit der Herstellung von Joghurt, Käse und Eis auseinanderzusetzen. Beim Eis blieb sie hängen. „Es hat irgendwie einfach gepasst“, sagt die 24-Jährige. Doch sie wollte nicht einfach irgendein Eis herstellen, sondern eines, das „ohne eine unendlich lange Inhaltsstoffliste mit haufenweise künstlichen Zusatzstoffen auskommt“. Dank „sehr hilfsbereiter Italiener, bei welchen ich unter anderem meine Rohstoffe und Maschinen gekauft habe, lernte ich das Eismachen“. Hinzu kamen Onlinekurse und viel Lektüre. Da sie Eis aus Rohmilch fertigen wollte, musste sie auch eine spezielle Maschine finden, in der mit unbehandelter Milch gearbeitet werden kann.

Im vergangenen Frühling fand der Eismach-Kurs dann endlich statt – da war die Eschenloherin schon seit einigen Monaten im Eisgeschäft. Eine gute Ergänzung sei dieser dennoch gewesen – und sicher nicht ihr letzter Kurs, meint Oswald.

An jedem Produktionstag entstehen höchstens drei Sorten

Heute steht eine kleine Hütte am elterlichen Hof. Die Türe ist geöffnet, jeden Tag, im Sommer zwölf, im Winter acht Stunden. Im Inneren stehen Kühltruhen mit saisonal verschiedenen Sorten in zwei Portionsgrößen. Die Becher biologisch abbaubar, der Löffel im Deckel aus Holz. Auf kleinen Tafeln steht das Angebot: Cappuccino, Kokos, Erdbeer, Schokolade – „der Renner“, sagt Oswald. Pro Produktionstag, der nicht selten zwölf Stunden überschreitet, stellt die 24-Jährige maximal drei Sorten her, schließlich müssen die Maschinen jedes Mal sorgfältig gereinigt werden. „Harte Tage“, sagt Oswald, doch „es macht mir wirklich Spaß“.

Wenn sie nach stundenlanger Arbeit das Ergebnis in den Bechern sieht und die Musik, die bei laufenden Maschinen in den Hintergrund gedrängt wird, zum Reinigen aufdreht, überkommt sie ein richtig gutes Gefühl. Zwei Tage in der Woche arbeitet die 24-Jährige im Büro einer Schreinerei, die übrige Zeit gehört ihrem Eis. Ihre Hofwerkstatt befindet sich in einer ehemaligen Milchkammer. Dort produziert sie, oft mit Hilfe aus der Familie, bis zu 150 Liter Eis pro Woche, ganz ohne künstliche Aromen, „ohne Schnickschnack“. Ob sie da selbst noch Eis sehen und genießen kann? „Die neuen Sorten gehen immer – und Eiskaffee“, sagt sie lächelnd.

Neue Eissorten: Im Herbst läuft die Probier-Phase an

Apropos neue Sorten: „Ich freue mich jetzt schon auf den Herbst“, erklärt Oswald. Denn außerhalb der Hochsaison könne sie sich „einfach reinprobieren“. Das braucht es auch. Nicht jeder Versuch ist ein Erfolg. Für ihr Zitroneneis, für das sie frische Früchte auspresst, um an den Saft zu kommen, verwendete sie einmal fertiggepressten Bio-Saft. Das Ergebnis fiel durch, vor allem bei ihr und ihrem Perfektionismus: Das Eis „hat nicht geschmeckt, wie ich es haben will“.

Ihre Eissorten bietet die 24-Jährige nicht nur in einer Hütte am Hof in Eschenlohe an, sondern auch in einem Eisautomaten in Ohlstadt. Und in einem Café in Oberhausen kann man ebenfalls die Eschenloher Kreationen bestellen. Anfragen von Berghütten hätten sie auch schon erreicht, verrät Oswald. Künftig könnte also wohl noch häufiger Musik aus der Milchkammer dringen als bisher. Wichtig ist der Eschenloherin aber, dass ihre Eiswerkstatt „in kleinem Maß bleibt“ – und damit eben „etwas Besonderes“.

Antonia Reindl