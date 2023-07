Geschlossene Tunnel in Eschenlohe: Art der Nutzung offen

Von: Silke Reinbold-Jandretzki

Geschichtsträchtig: das Baudenkmal Olympia-Tunnel Eschenlohe während einer Überprüfung. © ANDREAS MAYR

Im Spätsommer endet eine Ära: Die geschichtsträchtigen Eschenloher Tunnel werden für den Verkehr geschlossen. Die maroden Röhren müssen erhalten werden: Sie sind seit wenigen Jahren Baudenkmal. Das Landesamt spricht sich dafür aus, die Tunnel zu öffnen, eine Besichtigungsmöglichkeit zu schaffen. Wie sie künftig genutzt werden, ist noch offen.

Eschenlohe – In den Olympia-Tunneln von Eschenlohe steckt nicht nur massenhaft Stahlbeton, sondern auch ein dunkles Kapitel deutscher Geschichte. In der NS-Zeit schufteten dort hunderte Zwangsarbeiter für die deutsche Kriegsproduktion. Das Landesamt für Denkmalpflege hat die Gesamtanlage mit den 220 und 230 Meter langen Tunneln samt Stollen, Kavernen und Straßenbrücke zum Baudenkmal erhoben. Mit dem Prädikat einher geht die Pflicht, dieses zu erhalten.

Längst gehören die maroden Röhren zum alten Eisen, werden mit viel Aufwand in Betrieb gehalten. Demnächst haben sie ausgedient: Sobald der Verkehr bei Eschenlohe über die neue Staatsstraße fließt (wir berichteten), steht die heutige B2 durch die Tunnel nicht mehr zur Verfügung, diese werden geschlossen. Das soll „im Spätsommer“ der Fall sein, erklärt Nadine Heiß, Abteilungsleiterin Zentrales am Staatlichen Bauamt Weilheim. Der Straßenabschnitt nördlich der Tunnel werde zurückgebaut.

Metalltore an den Einfahrten

Künftig sollen Metalltore mit Gitterstäben und befahrbaren Öffnungen, die für die Allgemeinheit verriegelt bleiben, die Tunnel verschließen. Befürchtet man unerwünschte Touristen, die aus ideologischen Gründen an diesen Ort pilgern könnten, an dem einst die Nazis Unrecht taten? Heiß verweist auf Sicherheitsgründe: Es gehe darum, „unserer Verkehrssicherungspflicht Sorge zu tragen, was auch unbefugten Zugang in die Tunnelanlage mit den dazugehörigen Gefahren, wie zum Beispiel nicht abgesicherte Absturzkanten oder sich lösende Teile, beinhaltet“.

Die Zukunft der Röhren bleibt aktuell noch im Dunkeln. Erste Gedanken, was eine Folgenutzung angeht, habe man ausgetauscht, wie diese konkret aussehen könnte, „ist jedoch noch nicht abschließend geklärt“, sagt Heiß. Ideen hatte es bereits in der Vergangenheit gegeben – darunter die Vorschläge, Feuerwehr-Übungen abzuhalten oder ein Dokumentationszentrum mit Gedenkstätte einzurichten. Dem Dornröschenschlaf soll die Anlage nach Ansicht des Bayerischen Landesamts für Denkmalpflege nicht anheim fallen: Die Behörde „befürwortet eine Öffnung und Besichtigungsmöglichkeit des Tunnels und ist diesbezüglich mit den dafür zuständigen Behörden im Gespräch“, erklärt Pressereferentin Maria Ebbinghaus. Zudem hält das Landesamt es „für wünschenswert, die Allgemeinheit vor Ort in Form von beispielsweise Informationstafeln über die Nutzung des Tunnels als Rüstungswerk zu informieren“. Einen Hinweis vor Ort bezeichnet auch Franziska Lobenhofer-Hirschbold, historisch überaus bewanderte Eschenloherin, als „wünschenswert“.

Klärungsbedürftige Punkte

Das Staatliche Bauamt sperrt sich nicht: „Der geschichtliche Hintergrund ist bekannt und sollte aus unserer Sicht auch nicht verschwiegen werden“, betont Heiß. Die (inhaltliche) Fachkompetenz dafür sieht sie indes nicht bei ihrer Behörde. Zudem gilt es in ihren Augen, vor dieser Frage eine Folgenutzung final zu klären. Für eine solche sei man grundsätzlich offen. Heiß verweist dabei indes auf klärungsbedürftige Punkte – etwa die Art der Verwendung, die Übernahme von Rechten und Pflichten, die Haftung. „Für die Aufgaben, die sich bis zuletzt aus der Straßenbaulast ergeben“, sagt die Abteilungsleiterin, „ist weiterhin das Staatliche Bauamt Weilheim zuständig.“ Erst einmal werden Experten die bald geschlossenen Röhren nach wie vor im Halb-Jahres-Rhythmus überprüfen. Diese müssen, solange nicht klar ist, wie sie künftig genutzt werden, wie bisher ohne Risiko zu betreten und zu befahren sein.

Egal, was mit den Olympia-Tunneln langfristig geschieht: Ihr Erhalt kostet. Das bald 90 Jahre alte Bauwerk hat seine besten Tage hinter sich. Den Zustand bezeichnet Heiß als „ungenügend“ – übersetzt in eine Schulnote also eine glatte Sechs. Und die bauliche Substanz werde „mit jedem Jahr schlechter“.

