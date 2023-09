Verkehrsfreigabe ein „wichtiges Signal“ - Entlastung für Eschenlohe - Auerbergtunnel könnte 2029 fertig sein

Von: Roland Lory

Machen den Weg frei: (v.l.) Stefan Scheckinger, Michael Kordon, Alexander Dobrindt, Harald Kühn, Peter Imminger, Anton Speer und Anton Kölbl. © Lory

Nach der Halbanschlussstelle Ohlstadt, die 2021 eröffnet wurde, ist nun auch die neue Staatsstraße 2060 bei Eschenlohe für den Verkehr freigegeben worden. Beides sind Teile des Großprojektes B2 neu Eschenlohe-Oberau-Nord mit Auerbergtunnel. Dieser könnte, wenn alles glatt läuft, 2029 fertig sein, heißt es.

Eschenlohe – Das erste Fahrzeug ist eines mit niederländischem Kennzeichen. Aber gleich danach folgt ein Subaru mit den Buchstaben GAP auf dem Nummernschild. Seit dem gestrigen Montag um etwa 10.15 Uhr fließt der Verkehr auf der neuen Staatsstraße 2060, die parallel zur Autobahn A95 bei Eschenlohe verläuft.

Vertreter des Staatlichen Bauamts, der Autobahn GmbH, der Polizei und Politiker von Bund, Land und Kommunen versammeln sich bei für die Tageszeit bereits recht heißen Temperaturen, um die neue, rund 1,6 Kilometer lange Strecke für den Verkehr freizugeben. „Die Gemeinde Eschenlohe ist der große Nutznießer dieser Maßnahme“, betont Bürgermeister Anton Kölbl (CSU). „Für uns hat das eine große Dimension.“ Denn bestimmte Lkw oder Traktoren durften nicht durch die Tunnel fahren und mussten so auf den Ort ausweichen. Dies gehört nun der Vergangenheit an. Rund zehn Millionen Euro wurden in die Hand genommen, um Eschenlohe vom Durchgangsverkehr zu befreien.

Die Eröffnung der neuen Staatsstraße sei „ein ganz wichtiges Signal ins Werdenfelser Land hinein“, sagt CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt. Dies sei „ein Beleg, dass die Entlastung zügig Fortschritte macht“. Die Staatsstraße 2060 ist nach Dobrindts Worten darüber hinaus „ein wichtiges Element“ im Zusammenhang mit dem geplanten Auerbergtunnel.

Von einem „absoluten Glücksfall“ spricht der CSU-Landtagsabgeordnete und -kandidat Harald Kühn. „das ist für unsere Region standortrelevant.“ Aus Sicht von Landrat Anton Speer (Freie Wähler) ist die neue Route „ein wichtiger Schritt für die Verkehrsentlastung in der Region“. Er habe sich über die Gesteinsmassen gewundert, die bewegt worden seien. „Das war keine einfache Maßnahme.“

Aus und vorbei: Die Straßenmeisterei sperrt mit so genannten Schrankenzäunen die Zufahrt zu den Tunnel. © Lory

Kühn erinnert an ursprüngliche Pläne, die vorsahen, die Bundesstraße zwischen Eschenlohe und Oberau künftig zu einer Gemeindeverbindungsstraße zu machen. „Das hätte die Gemeinden überfordert“, sagt Kühn. Nun wird der Abschnitt künftig als Staatsstraße firmieren. Das freut nicht nur Bürgermeister Kölbl, sondern auch seinen Oberauer Kollegen Peter Imminger (CSU). Die Rathauschefs wandten sich damals an Kühn, um einen Termin in der Obersten Baubehörde zu bekommen. Dort hielt man die Bedenken beider Kommunen offenbar für stichhaltig. Wäre die Route zwischen Eschenlohe und Oberau eine Gemeindeverbindungsstraße geworden, hätten sich Oberau und Eschenlohe mit allem Drum und Dran um die Strecke kümmern müssen. Nach Immingers Angaben kostete allein die Hangverbauung am „Hängenden Stein“ vor ein paar Jahren rund 2,5 Millionen Euro.

Zukunft der Röhren offen

Mit der Verkehrsfreigabe geht eine Sperrung einher. „Es freut mich, dass wir endlich die zwei Tunnel zumachen können“, sagt Stefan Scheckinger, Leiter des Staatlichen Bauamts Weilheim. Denn es sei ein Aufwand, die Röhren in einem sicheren Zustand zu erhalten. Die Tunnel gehen laut Scheckinger nun an die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben über. Was mit den denkmalgeschützten Röhren weiter passiert, bleibt abzuwarten. Das Landesdenkmalamt hält ein Gesamtkonzept für nötig, das einen Dokumentationsort zur Zwangsarbeit in den Jahren 1944/1945 vorsehen müsse. Es kann laut der Behörde auch beinhalten, einen der Tunnel für Feuerwehr-Übungszwecke zu verwenden. Die Straßenmeisterei sperrte am Montag gegen 10.20 Uhr die Zufahrt zu den Tunnel mit so genannten Schrankenzäunen. Damit geht ein Kapitel zu Ende.

Das Kapitel Auerbergtunnel steht derweil weiter auf der Agenda. 2024 werde man die Ausschreibung vorbereiten, berichtete Michael Kordon, Leiter der Niederlassung Südbayern der Autobahn GmbH des Bundes, auf Tagblatt-Nachfrage. Er hoffe, dass Anfang 2025 der Tunnel-Anschlag erfolgen könne. „Ich gehe davon aus, dass er 2029 fertig ist, wenn es einigermaßen normal läuft.“ Der Auerbergtunnel zwischen Eschenlohe und Oberau wird eine Länge von etwa zwei Kilometern haben.

