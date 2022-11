Mit Tempo 157 in Laser-Kontrolle: Katarer fast doppelt so schnell wie erlaubt

Von: Silke Reinbold-Jandretzki

Teilen

Die Polizei kontrollierte am Autobahnende bei Eschenlohe (Symbolfoto). © dpa

Mit Tempo 157 ist ein Katarer am Samstag in eine Lasermessung der Verkehrspolizei am Autobahnende bei Eschenlohe geraten – erlaubt sind an dieser Stelle 80 Stundenkilometer. Er war nicht der einzige Temposünder.

Eschenlohe - Der 24-Jährige Katarer war damit negativer Spitzenreiter der Laser-Geschwindigkeits-Kontrolle. Der Mann musste, da er keinen Wohnsitz in Deutschland hat, noch vor Ort das Bußgeld in Höhe von 1400 Euro plus Gebühren und Auslagen als Sicherheitsleistung beibringen.

Zu schnell oder mit dem Handy am Ohr: Mehr als 30 Fahrer bei Eschenlohe beanstandet

Die Strafe beinhaltet nach Polizeiangaben eine Verdoppelung des Bußgeldsatzes, da von Vorsatz ausgegangen werden müsse, wenn jemand die Geschwindigkeit an einer Messstelle um mehr als 50 km/h überschreitet (hier 77). Die Beamten kontrollierten zwischen 12.25 Uhr und 16.40 Uhr in Fahrtrichtung Süden. Sie beanstandeten über 30 Lenker, insbesondere wegen zu schnellen Fahrens und Benutzung des Mobiltelefons.

Italiener rast mit Lieferwagen und Tempo 152 in Messstelle

Ein 25-jähriger Italiener ließ die Beamten ebenfalls staunen. Dieser wurde mit seinem Lieferwagen nur etwas langsamer als der Katarer, nämlich mit Tempo 152, gemessen. Der Italiener durfte seine Fahrt nach Bezahlung des Bußgeldes in Höhe von 1200 Euro zuzüglich Gebühren und Auslagen fortsetzen.