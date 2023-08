Landrat kritisiert: Neue FAL-BY-App weist haarsträubende Fehler auf

Teilen

Zahlreiche Interessierte nehmen an der Almbegehung von der Rechtler-Hütte über das Michlfeld und das Meßla bis zur Zwieselalm teil. © Antonia Reindl

Die Almbegehung des Bayerischen Bauernverbands hat Garmisch-Partenkirchens Landrat Anton Speer (Freie Wähler) dazu genutzt, die neue FAL-BY-App zu kritisieren. Laut dieser sollen etwa Landwirte im Karwendel Erbsenplantagen dokumentieren. Speer bat die anwesende Ministerin Michaela Kaniber (CSU), die App für ein Jahr auszusetzen. Auch viele andere, brennende Themen wie zum Beispiel die Anbindehaltung wurden bei dem Rundgang angesprochen.

Eschenlohe – Wenn er morgens aufwacht, spürt er etwas in seinem Rücken. Einen kleinen Bulldog, den sein Zweijähriger nachts mit ins Bett bringt. Schon beim Aufstehen denke er also an die Landwirte in Bayern, meinte Ludwig Hartmann, Fraktionsvorsitzender Bündnis 90/Die Grünen im Bayerischen Landtag, am Ende seiner Rede bei der Almbegehung des Bayerischen Bauernverbandes (BBV). Kern der Begehung am Donnerstag von der Kuhalm bis zur Zwieselalm, wo Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber (CSU) dazustieß: Die Bedeutung und die Zukunft der kleinstrukturierten Landwirtschaft im Landkreis.

Mehrere Banner bekleideten den Zaun an der Rechtler-Hütte. Darauf zu lesen: „Über 1000 Kilometer Wolfzäune für unsere 47 Almen allein im Landkreis?“ oder auch „Biodiversität braucht Beweidung“. Dazu Bilder von gerissenen Tieren. Wohin die Reise thematisch unter anderem gehen wird, war damit von Anfang an klar. Mit Reden an der kleinen Hütte nahm die Begehung ihren Anfang.

Kritisch beäugt: Ludwig Hartmann (am Pult) mit (v.l.) Anton Kölbl, Günther Felßner, Ralf Huber und Klaus Solleder. © Antonia Reindl

Die „Problemthemen“ auszuführen, überließ Bürgermeister Anton Kölbl (CSU) anderen. Er konzentrierte sich auf seine Gemeinde. Über 2000 Hektar seien in Eschenlohe gemeindliches Eigentum. Auch die Kuhalm. Kölbl betonte, dass „das Produkt der Bauern nicht irgendein Produkt ist“, sondern das wichtigste Erzeugnis „schlechthin“. Auf den Inhalt der Banner kam prompt Landrat Anton Speer (Freie Wähler) zu sprechen. „Wir können keinen Wolf hier gebrauchen.“ In vier Monaten habe der Beutegreifer 27 Wildtiere im Landkreis gerissen, als das Vieh noch im Stall gestanden habe.

„Wir müssen den Schutz der Nutztierhaltung hochhalten“, plädierte Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber. © Antonia Reindl

Als „große Herausforderung“ bezeichnete der Landrat die neue FAL-BY-App, mit der georeferenzierte Bilder von landwirtschaftlichen Parzellen aufgenommen, zugeordnet und für landwirtschaftliche Förderungen übermittelt werden können. Diese habe „haarsträubende Fehler“, sagte Speer. Laut App sollen etwa Landwirte im Karwendelgebirge Erbsenplantagen dokumentieren. Später bat der Landrat Kaniber, die App für ein Jahr auszusetzen.

Das Füllhorn an Themen ergänzte Christine Singer, etwa mit dem Änderungsentwurf des Tierschutzgesetzes. Bereits der erste Paragraf, der das wirtschaftliche Interesse von Tierhaltung aufgreift, widerstrebt der Kreisbäuerin. Tiere halten, „das können wir nicht für nix tun“. Auch fragte sie, warum man das Vorgehen bei der Enthornung von Kälbern ändern wolle. Und was das Kupierverbot bei Lämmern anbelangt: Sie habe sich unter Schafhaltern umgehört. Das würde das Aus der Schafhaltung im Landkreis bedeuten. Des Weiteren müsse die Kombinationshaltung „weiter Bestand haben, sonst wird es bei uns im Landkreis dunkel“. Die Kombihaltung brauche man als „dauerhaft anerkanntes Haltungsverfahren“, appellierte auch Günther Felßner. Der BBV-Präsident blickte kritisch auf Worte aus der Politik: „Wir müssen genau unterscheiden, wer was erzählt und wer was tut.“

Die Ausführungen der Redner notierte derweil Ludwig Hartmann. „Hoffentlich hebt ihr Handy und geht nicht kaputt bis morgen“, meinte Kreisobmann Klaus Solleder zu dem Abgeordneten. In Berlin würde man die Landwirtschaft im Süden nicht verstehen, glaubte Solleder. Entweder, betonte er, wolle man Artenvielfalt, oder man verursache ein Artensterben großen Ausmaßes. Hartmann brach schließlich eine Lanze: „Nichts ist so systemrelevant wie die Landwirtschaft“ und gäbe es die Kuh nicht, so müsste man diese erfinden. „Wir Grüne stehen zum Milchland Bayern“, betonte Hartmann. Dort wolle man die Milchviehhaltung erhalten und die Almwirtschaft stärken. Auch auf die Problematiken kam er zu sprechen, auf Beutegreifer etwa. „Es wird kein wolffreies Bayern geben“, sagte er. „Beide Seiten müssen aufeinander zugehen“ – und „Populismus nach hinten schieben“.

Auf einer rund dreistündigen Begehung von der Kuh-alm über das Michlfeld zur Jagerhütte und weiter zur Zwieselalm konnte man schließlich einen Eindruck von Almwirtschaft vor Ort gewinnen. Hier beweiden im Sommer über 450 Schafe und Rinder rund 700 Hektar. Die Weideflächen beginnen auf etwa 1100 Metern und enden auf rund 2000 Metern am Krottenkopf, informierte Klemens Oswald, Vorsitzender der Alm- und Weidegenossenschaft Eschenlohe, als der Tross am Ziel angekommen war. Dort stand Solleder erneut am Rednerpult, um noch einmal die wichtigsten Themen zu nennen, etwa das Plädoyer für Weideschutzgebiete und den Hinweis auf den Ergänzungsbedarf der Wolfsverordnung.

Übergabe an Kaniber. „Wir müssen den Schutz der Nutztierhaltung hochhalten“, sagte die Ministerin und arbeitete die brennenden Themen ab. Unter anderem den Wolf. Unter Einsatz von Panzerfahrzeugen sei in Berlin nach einem Löwen gesucht worden, der sich später als Wildschwein herausgestellt habe. Die Almbauern aber lasse man mit den Wölfen allein, sagte sie. Auch hob Kaniber die Bedeutung von Unterstützung und Respekt für Landwirtinnen und Landwirte hervor. „Wenn einmal eine Stalltür zu ist“, gab Kaniber in ihrer Rede zu denken, „geht die nicht mehr auf – machen wir uns nichts vor.“

ANTONIA REINDL