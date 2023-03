Am Autobahnende: Mit Motorrad überschlagen

Von: Andreas Seiler

Der Motorradfahrer wurde schwer verletzt in die Murnauer Unfallklinik gebracht (Symbolbild). © Symbolfoto/Nicolas Armer/dpa

Zu einem Motorradunfall ist es am Montagvormittag (13. März) gegen 10.50 Uhr auf der Autobahn 95 an der Anschlussstelle Eschenlohe gekommen. Ein 22-Jähriger verletzte sich schwer.

Wie die Polizei berichtet, war der 22-jähriger Ägypter mit einer BMW GS in Richtung Garmisch-Partenkirchen unterwegs. Bei Eschenlohe wollte er von der Autobahn abfahren. Dabei kam er in der Rechtskurve, vermutlich wegen zu hoher Geschwindigkeit, nach links von der Fahrbahn ab. Sein Kraftrad und er überschlugen sich dabei, was schwere Verletzungen für den Fahrer zur Folge hatte. Der Mann zog sich mehrere Frakturen, Prellungen und Schürfwunden zu und musste mit dem Rettungswagen in die Unfallklinik Murnau gebracht werden. Am Motorrad entstand ein Totalschaden von circa 20 000 Euro. Der westliche Teil der Anschlussstelle musste von der Feuerwehr Eschenlohe für etwa eine Stunde komplett gesperrt werden. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter Telefon 08 81/6 403 02 bei der zuständigen Verkehrspolizeiinspektion Weilheim zu melden.