Neue Straße bei Eschenlohe: Verkehr fließt ab Montag - Bürgermeister Kölbl: „Wir haben jetzt eine Umfahrung“

Von: Roland Lory

Ein Schrankenzaun versperrt noch die Zufahrt: Am Montag wird die neue Staatsstraße für den Verkehr freigegeben. © Bartl

Ein Straßenprojekt, das Eschenlohe entlastet, ist vollendet. Ab Montag, 11. September, fließt der Verkehr auf der neuen Staatsstraße 2060, die parallel zur Autobahn verläuft. Zehn Millionen Euro hat das Ganze gekostet. Es ist ein Teil des Großprojektes B2 neu Eschenlohe-Oberau-Nord mit Auerbergtunnel.

Eschenlohe – Bürgermeister Anton Kölbl (CSU) blickt dem Montag, 11. September, „hochzufrieden“ entgegen. Denn: „Wir haben jetzt eine Umfahrung.“ So wurde die neue Staatsstraße 2060 zwar bisher nicht bezeichnet, aber in gewisser Weise läuft es auf eine Umgehung hinaus. Die neue Route entlang der Autobahn bei Eschenlohe wird am Montag für den Verkehr freigegeben. Die denkmalgeschützten Tunnel sollen geschlossen werden. Wann genau, ist noch offen.

Die Gemeinde Eschenlohe wird durch die neue Straße entlastet. Denn es gibt Fahrzeuge, die durchs Dorf fuhren, weil sie die Röhren nicht benutzen durften. Etwa Lkw mit Baukran, landwirtschaftliche Fahrzeuge, und zwar nicht nur Traktoren, sondern auch Bulldogs mit Tieflader mit 20 bis 30 Siloballen drauf. Laut Kölbl waren die „mit Karacho“ unterwegs. Für die Gemeinde keine schöne Sache. In Zukunft können solche Gefährte die neue Staatsstraße nutzen.

Um das Projekt zu realisieren, wurde einiges in Bewegung gesetzt. So verbreiterte man die Autobahnunterführung an der Gemeindeverbindungsstraße „Höllensteinstraße“ von Februar bis Oktober 2022, da der Verkehr der neuen Staatsstraße ebenfalls über diese Brücke geleitet wird. Für die rund 1,6 Kilometer lange Staatsstraße war es zudem nötig, zwei Kreisverkehre jeweils im Norden und im Süden als Anschluss an die B2 zu bauen, eine 160 Meter lange Stützwand zwischen der A95 und der Staatsstraße 2060 sowie umfangreiche Vorrichtungen, um Verkehrsteilnehmer vor Steinschlag zu schützen. „Die Umsetzung des Projekts umfasst Kosten in Höhe von zehn Millionen Euro“, teilt die Pressestelle der Autobahn GmbH, Niederlassung Südbayern, mit. Sowohl der Neubau der Halbanschlussstelle Ohlstadt (eröffnet im November 2021), als auch der Neubau der Staatsstraße 2060 sind Teile des Großprojektes B2 neu Eschenlohe-Oberau-Nord mit Auerbergtunnel.

Übungstunnel für die Feuerwehr?

Wie es mit den beiden Eschenloher Röhren weitergeht, ist noch offen. Andreas Jais (75), früher bei der Freiwilligen Feuerwehr in Farchant aktiv , hätte da eine Idee: Man könnte die Röhren als Übungstunnel für die Feuerwehr nutzen. „Das wäre eine sinnvolle Sache“, sagt der Rentner, der mittlerweile in Mittenwald lebt. Schließlich gebe es im Landkreis Garmisch-Partenkirchen viele Tunnel. Einer für Übungszwecke steht in Telfs (Tirol). Den hat Jais mal besichtigt.

Das Bayerische Landesamt für Denkmalpflege (BLfD) ist, was ein Nutzungskonzept für die beiden Tunnel betrifft, mit den zuständigen Behörden im Gespräch. Das BLfD stehe einer Umnutzung grundsätzlich positiv gegenüber, sagt Jana Kreutzer von der Stabsstelle Presse. „Hierfür ist ein schlüssiges Gesamtkonzept notwendig, das nach Auffassung des BLfD einen Dokumentationsort zur Zwangsarbeit in den Tunneln zwischen 1944 und 1945 vorsehen muss.“ Dieses Konzept könnte laut Kreutzer auch beinhalten, eine der Röhren als Übungsanlage für die Feuerwehr zu nutzen.

Das Staatliche Bauamt Weilheim hält sich bei diesem Thema bedeckt. „Überlegungen und Gedanken zu einer Folgenutzung werden derzeit noch ausgetauscht“, sagt Michael Meister von der Pressestelle der Behörde. „Wie diese konkret(er) aussehen könnte, wurde jedoch noch nicht abschließend geklärt.“ In Zukunft sollen Metalltore mit Gitterstäben und befahrbaren Öffnungen die Tunnel verschließen. „Für die Allgemeinheit werden sie verriegelt bleiben“, teilt Meister mit.

