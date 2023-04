Rauferei wegen Mietstreitigkeiten: 72-Jähriger droht Mann (48), ihn umzubringen

Polizeieinsatz am Samstag in Eschenlohe

Ein 72-Jähriger hat am Samstag in Eschenlohe einen Mann (48) bedroht. Es kam zur Schlägerei. Anlass waren laut Polizei Mietstreitigkeiten.

Eschenlohe - Zu einer handfesten Auseinandersetzung ist es am Samstagabend in Eschenlohe gekommen. Beteiligt waren laut Polizei ein 48-Jähriger und sein 72-jähriger Vermieter, beide aus Ohlstadt. Der Ältere suchte seinen Mieter gegen 22 Uhr in dessen Wohnmobil auf und zerschlug zwei Scheiben. Weiter drohte er ihm, ihn umzubringen. Daraufhin verließ der 48-Jährige sein Wohnmobil, es folgte eine körperliche Auseinandersetzung, bei der beide verletzt wurden. Sie erwarten nun Strafanzeigen wegen Körperverletzung, Bedrohung und Sachbeschädigung am Kfz. Hintergrund der Rauferei waren laut Polizei Mietstreitigkeiten.