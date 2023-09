Gleisarbeiter findet in Eschenlohe zwei tote Schafe: Weder Futter noch Wasser auf Gelände - Veterinäramt untersucht verendete Tiere

Von: Roland Lory

Trostloser Anblick: Auf diesem Areal an der Höllensteinstraße wurden die beiden toten Schafe gefunden. © Bartl

Das Veterinäramt untersucht zwei verendete Schafe, die in Eschenlohe an der Bahnlinie gefunden wurden. Die Folgen für den Halter sind noch unklar.

Eschenlohe – Es sind noch einige Fragen offen. Die Todesursache zum Beispiel. Dazu könnten „derzeit noch keine Angaben gemacht werden, da die zwei toten Schafe noch entsprechend untersucht werden müssen“, sagt Stephan Scharf, Pressesprecher des Landratsamts.

Gleisarbeiter hatten am späten Freitagabend an einem Grundstück neben der Bahnlinie in Eschenlohe Verwesungsgeruch festgestellt. Ein Arbeiter fand zwei verendete Schafe vor, die halb in einem Unterstand lagen. Auf dem Gelände befanden sich weder Futter noch Wasser. Ein Schaf war noch am Leben, machte jedoch einen verwahrlosten und verschreckten Eindruck.

Aufgrund des Zustandes der zwei toten Schafe mit Verwesungsgeruch sei davon auszugehen, dass diese „schon über 24 Stunden tot waren“, teilt Scharf mit. Der Halter, der in Eschenlohe wohnt, sei berechtigt, Schafe zu halten, und seine Tierhaltung auch ordnungsgemäß angemeldet.

Zaun kaputt, kein Gras

Die Polizei wurde eingeschaltet. Nach Angaben von Inspektionschef Joachim Loy gibt es auf dem Areal an der Höllensteinstraße kein Gras, der Untergrund sei kiesig. Dort habe eine zerbrochene Bierflasche gelegen, der Zaun sei kaputt. Das Veterinäramt übernahm die Sache. Ob und welche Folgen der Vorfall für den Halter hat, bleibt abzuwarten. „Wenn herauskommt, dass die Tiere verhungert sind, werden wir Anzeige bei der Staatsanwaltschaft erstatten“, sagt Loy.

Das Schaf, das noch lebte, ist im Tierheim Garmisch-Partenkirchen untergebracht. Der Bock wurde entwurmt und gegen Parasiten behandelt. Er soll auch noch geschoren werden, wie Tessy Lödermann, Vorsitzende des Tierschutzvereins, erzählt. Einen Namen hat man dem Bock auch schon gegeben: Er wurde Lukas getauft.