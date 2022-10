Nach Zugunglück: Katastrophale Zustände an Schienenteilen bei Eschenlohe entdeckt

Von: Peter Reinbold

Teilen

Ein Bild der Zersetzung: eine ausgebaute Schwelle beim Bahnhalt Eschenlohe besteht nur noch aus fauligem, porösem Holz. © Dominik Bartl

Die Bahn AG setzt derzeit Teile der Strecke München – Mittenwald instand. Dabei sind bei Eschenlohe katastrophale Zustände an Schienenteilen entdeckt worden. Korrosion hat Spannklemmen zerfressen. Die Gefahr eines Unfalls lasse sich laut einer Bahnsprecherin daraus nicht ableiten. Kritik äußert der Fahrgastverband Pro Bahn an der Instandhaltungspraxis.

Eschenlohe – Nicht erst seit dem Zugunglück bei Garmisch-Partenkirchen heuer Anfang Juni interessiert sich Klaus Franz, dessen richtiger Name der Redaktion bekannt ist, für den Streckenbau der Deutschen Bahn. Was man entdeckt, wenn das Staatsunternehmen – aufgeschreckt durch den tragischen Tod von fünf Menschen –, daran geht, die Strecke zwischen München und Mittenwald genau unter die Lupe zu nehmen und versucht, in Windeseile zu sanieren, hat Franz mit seiner Kamera dokumentiert.

Fotos von Streckensanierung bei Eschenlohe: Schienenteile extrem marode

Vom Rost zerfressen: Spannklemme und Rippenplatte fixieren die Schiene an der Schwelle. © privat

Vor etwas mehr als zwei Wochen hatte er sich in den frühen Morgenstunden aufgemacht, als alles noch schlief, und die Baustelle am Halt Eschenlohe besucht. Die ausgebauten Schwellen und Schienen, die er ungestört inspizieren konnte, versetzten ihn in helle Aufregung. Vor allem der Zustand der Spannklemmen, die die Gleise über die Rippenplatten mit den Schwellen verbinden, machten ihn fassungslos. Das Material: teilweise total verrostet und in Auflösung befindlich. Manche Spannklemmen waren nur noch Fragmente. Einige Holzschwelle hatten ihre guten Zeiten ebenfalls lange hinter sich und bestanden teilweise nur noch aus einer faulenden, porösen Masse.

Nur noch ein Haufen Altstahl: Zerschnittene Schienen, die bei Eschenlohe gelagert werden. © Dominik Bartl

Die Bilder stellte Franz der Tagblatt-Redaktion zur Verfügung, allerdings unter der Maßgabe, anonym bleiben zu dürfen. „Das kann doch nicht mehr sicher gewesen sein“, sagt er besorgt. Vor allem, da bis Juni noch ICE-Züge Richtung Innsbruck oder nach München – zwar in langsamer Fahrt – diesen Streckenabschnitt bei Eschenlohe passierten.

Überflutete Bahnübergang Ursache für rostige Spannklemmen?

Den Eindruck, dass sich die Spannklemmen in Auflösung befinden, hatte auch der Weilheimer Norbert Moy (57), Vorsitzender des Fahrgastverbands „Pro Bahn“ Oberbayern, beim Studium der Bilder. Seine erste Vermutung: „Das Gleis sieht aus, als wäre es richtig im Dreck gelegen.“ Das könnte zum Beispiel an einem Bahnübergang passieren. „Wenn der bei Hochwasser regelmäßig überflutet wird, allmählich verschlammt und dann noch Salzwasser vom Streusalz einsickert, kann sich so eine aggressive korrosive Umgebung bilden, die den Spannklemmen den Garaus macht.“

Moy leitete die Bilder an den Betriebsleiter einer nicht-bundeseigenen Eisenbahn weiter. Der bestätigte Moys Einschätzung. „Die Spannklemmen halten definitiv nichts mehr. Meine Vermutung mit dem Bahnübergang und der Zerstörung durch eingesickertes Salzwasser hat der Kollege bestätigt“, erklärte Moy.

(Unser GAP-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.)

Sind die maroden Schienenteile eine Gefahr? Bahn äußert sich

Auch bei der DB Netz AG hält man diese Theorie für die wahrscheinlichste. Unter dem Bahnübergang sammele sich gerade in den Wintermonaten Wasser, das im Zusammenspiel mit dem Salz der Räumfahrzeuge den Stahl korrodieren lässt. „Das eingesetzte Streusalz trägt hier maßgeblich zu einer deutlich schnelleren Korrosion bei“, teilt eine Bahn-Sprecherin mit.

Ob durch die starke Korrosion das Risiko eines Unfalls bestanden hatte? Auf diese Frage will niemand eine konkrete Antwort geben. Moy zufolge hängt das von weiteren Umständen ab: Etwa wie viele Spannklemmen in unmittelbarer Nachbarschaft der auf dem Foto gezeigten noch betroffen sind. Das System habe in der Regel ausreichend Redundanz, das heißt, das Versagen eines Bauteils führt nicht unmittelbar zu einem Schaden des Gesamtsystems.

Eine Bahnsprecherin beziffert den Prozentsatz, dass Gefahr für Leib und Leben existierte, gegen null. „Die Materialstärke von Rippenplatten und Spannklemmen wird gemäß gültigem Regelwerk der DB Netz AG mit entsprechenden Materialreserven gefertigt, so dass hier auch nach mehreren Jahrzehnten durch Rippenplatten keine Gefahren für den Bahnbetrieb entstehen.“

„Pro Bahn“ Oberbayern kritisiert Instandhaltungspraxis scharf

Das Eisenbahn-Bundesamt, das für die Kontrolle der Deutsche Bahn zuständig ist, äußert sich nur im Ungefähren und sehr unkonkret. „Das Eisenbahn-Bundesamt überwacht in der Eisenbahnaufsicht stichprobenweise, ob die Eisenbahninfrastrukturunternehmen, die in seine Zuständigkeit fallen, ihrer gesetzlich verankerten Sicherheitsverantwortung nachkommen und die einschlägigen Gesetze und Regelwerke beachten“, heißt es auf Tagblatt-Anfrage. „Die von Ihnen übersandten Bildausschnitte lassen vermuten, dass es sich um bereits ausgebaute, zur Zerlegung und oder Abtransport vorgesehene, neben der Bahnstrecke gestapelte Gleisjoche handelt. Eine seriöse fachliche Bewertung des Oberbauzustandes ist auf dieser Grundlage nicht möglich“, sagt ein Sprecher des Eisenbahn-Bundesamtes.

Mutiger ist Moy. Er hält sich mit Kritik an der Bahn nicht zurück. Seiner Meinung nach sollte es die Instandhaltung nicht soweit kommen lassen, „wie das in diesem Fall sichtbar wird. Aber wir erleben das ja schon seit Jahren: Nach jeder Inspektionsfahrt im Werdenfels werden Langsamfahrstellen eingerichtet oder Streckenabschnitte gesperrt, weil Schäden auftauchen, die man mit einer präventiven Instandhaltung schon im Vorfeld hätte vermeiden können“. Die praktizierte korrektive Instandhaltung, soll heißen, man wartet, bis es nicht mehr geht und der Schaden eintritt, ist laut Moy aus Betreibersicht „billiger, aus Fahrgastsicht aber eine Katastrophe“. Pro Bahn mahne das schon seit Jahren an. „Schlimm nur, dass ein schrecklicher Unfall passieren muss, bis diese Zustände ernst genommen werden“, sagt Moy.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Garmisch-Partenkirchen finden Sie auf Merkur.de/Garmisch-Partenkirchen.